Garantir l'accès aux livres” : T' à la page, librairie d'occasion au Mans

Avec une offre de 5000 titres environ dès l'ouverture, T' à la page pourra sans doute satisfaire les lecteurs et lectrices. Dans un local situé au 10, rue du Cornet, Laurence Nicolas et Nanon Aubert concrétiseront un projet devenu concret il y a deux ans. Collègues au sein d'un centre social du Mans depuis 7 ans, elles évoquaient régulièrement l'ouverture de leur librairie « comme une boutade », nous confie Laurence Nicolas.

Finalement, « l'idée est devenue de plus en plus sérieuse, jusqu'à une formation sur la création d'entreprise grâce à la Chambre de Commerce et d'Industrie, nous voulions voir si nous avions vraiment envie de nous lancer ». Après des rencontres de libraires installés dans d'autres villes en France et une étude de marché, les deux collègues et amies sont devenues associées.

Le futur local de la librairie, qui accueillait auparavant le restaurant Le Rabicoin, est « en très bon état » et doit encore être redécoré par Laurence Nicolas et Nanon Aubert. D'une surface de 145 m2, dont 75 m2 d’espace de vente, il dispose d'une partie cuisine, bien utile pour l'activité café de l'enseigne.

À l'ouverture, le commerce proposera en effet des boissons chaudes et froides, ainsi que des pâtisseries à déguster, fournies par Les Citrons Givrés (rue du Général de Gaulle). « À terme, l'objectif serait de vendre nos propres créations », explique Laurence Nicolas, qui précise que sa collègue Nanon Aubert a suivi une formation de barista. La présence d'une cuisine, si le public est au rendez-vous, laisse aussi ouverte la possibilité d'une offre de petite restauration, à l'avenir.

Les futurs locaux de la librairie T' à la page, à redécorer (T' à la page)

Une offre généraliste

Annoncée pour le mois d'août, l'ouverture de cette nouvelle librairie est finalement repoussée de quelques semaines, ce qui laisse aux libraires l'occasion de prolonger une campagne Ulule, « destinée à financer le stock de livres, le mobilier et la décoration, mais que nous laissons ouverte pour aller un peu plus loin ».

Toutes deux grandes lectrices, Nanon Aubert et Laurence Nicolas ont voulu tourner leur librairie vers l'occasion, une pratique d'achat devenue une habitude, « car la lecture peut représenter un sacré budget », précise la seconde. « Pour ma part, je suis très consommatrice de seconde main, pour les vêtements ou les meubles. L'idée reste d'éviter le gaspillage, mais aussi de garantir l'accès aux livres au plus grand nombre. »

Sur les rayons de T' à la page, tous les genres seront représentés au sein d'une offre voulue généraliste, avec un prisme vers la jeunesse, très demandée, ou les mangas, affectionnés par Nanon Aubert. Le rachat aux particuliers sera évidemment pratiqué.

Les deux libraires seront présentes à plein temps, du mardi au samedi, dans leur commerce, avec, sans doute, une ouverture un dimanche sur deux. « Ce jour sera peut-être plus propice aux animations que nous souhaitons mettre en place, comme des ateliers d’écriture, de la sophro-lecture, ou une configuration café poussette », nous indique Laurence Nicolas.

À l'occasion s'ajoutera également une offre d'ouvrages neufs, mais limitée aux maisons d'édition locales et aux auteurs autopubliés des environs, précise encore la libraire.

Photographie : logo T' à la page

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com