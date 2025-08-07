Graisse de chiot, urine d’enfant... les remèdes fous de la médecine médiévale

Soigner une tâche dans l’œil avec de la bile de lièvre ou calmer une inflammation à l’aide de testicules de belette : ces recettes ne relèvent pas du conte médiéval, mais d’une réalité bien documentée. On les découvre aujourd’hui en accès libre grâce au projet Curious Cures in Cambridge Libraries.

Ce programme de numérisation et de restauration vient de mettre à disposition du public plus de 8000 recettes médicales médiévales, issues de 186 manuscrits conservés dans diverses institutions de l’université de Cambridge.

De l’urine pour retrouver la vue

Et certaines de ces préparations ont de quoi étonner. Parmi les ouvrages recensés, on trouve des receptaria, c’est-à-dire des compilations de remèdes, qui mentionnent l’utilisation de la graisse de chiot rôtie pour traiter la goutte, ou une vésicule biliaire de lièvre appliquée sur les taches oculaires, par exemple.

L’un des manuscrits analysés révèle même le nom de son propriétaire : un certain « Thomas Word, leche » — ou « leech », terme anglais médiéval pour désigner un praticien informel qui utilisait les sangsues à visée médicale.

« On sait peu de choses des hommes et des femmes de l’Angleterre médiévale qui, sans formation académique, étaient pourtant sollicités pour leurs savoirs en matière de soins », écrit l'université sur son site internet. « Ils occupaient une place essentielle dans une société où les médecins diplômés, rares et coûteux, n’étaient accessibles qu’à une minorité ».

Les remèdes consignés dans le manuscrit représentent une mine d’or pour les chercheurs. On y découvre, entre autres, que le praticien avait recours à une grande variété de plantes et de substances naturelles pour composer ses traitements.

Pour apaiser des yeux douloureux et retrouver la vue, par exemple, il préconisait un mélange de céleri sauvage, fenouil bronze, rue, verveine, bétoine, aigremoine, potentille, pimprenelle, chélidoine et euphraise, auquel il ajoutait la poudre de quinze grains de poivre, le tout infusé dans une pinte de vin blanc. Trois cuillerées d’urine d’un jeune garçon venaient compléter la préparation. Une fois portée à ébullition, celle-ci devait être appliquée avec douceur sur les paupières à l’aide d’une plume.

Des plantes, et une amulette contre les démons

Pourtant, derrière ces bizarreries en apparence, se dessine une logique propre à l’époque. Car tous ces remèdes, aussi surprenants soient-ils, s’inscrivent dans une vision du monde structurée autour de la théorie des quatre humeurs — sang, bile jaune, bile noire et phlegme — que l’on pensait responsables de l’équilibre du corps.

Chaque symptôme était interprété comme un excès ou un manque de l’un de ces fluides, et le traitement visait à rétablir cette harmonie. Pour les experts, ces archives démontrent que la médecine médiévale n’était pas qu’un amas de superstitions, mais mêlait les traditions populaires, des observations empiriques et du symbolisme naturel.

Au milieu de ces pages, ils ont également trouvé aussi des recommandations d’une sagesse intemporelle : bien dormir, pratiquer une activité physique régulière, soigner son alimentation… Des préceptes que la médecine moderne érige encore aujourd’hui en piliers fondamentaux d’une bonne hygiène de vie.

Mais les croyances étaient fortes à l’époque. En témoigne le livre de Thomas Word, qui détaille la fabrication d’un talisman nommé « Sceau de Salomon », censé protéger son porteur des démons. Si son nom renvoie à l’anneau légendaire du roi Salomon, réputé pour soumettre les esprits, la version décrite ici propose plutôt une amulette ornée d’une formule magique « façon abracadabra », notent les chercheurs.

Des manuscrits restaurés libres d’accès

Le projet Curious Cures est porté par la bibliothèque universitaire de Cambridge, en collaboration avec douze de ses collèges, ainsi que le Fitzwilliam Museum. Chaque manuscrit, rédigé entre le XIe et le XVIe siècle en latin, en moyen anglais ou en français, fait l’objet d’une numérisation en haute définition.

Ils sont enrichis de descriptions précises, d’une transcription intégrale réalisée à l’aide de la technologie d’intelligence artificielle Transkribus, ainsi que d’outils de recherche avancés. L’ensemble est librement consultable sur la Cambridge Digital Library.

À LIRE – Chat pianiste, traces de pattes... Une expo sur l'amour des scribes pour les félins

Pour diffuser ces connaissances au plus grand nombre, une exposition, intitulée Curious Cures : Medicine in the Medieval World, est proposée à la bibliothèque de l’université jusqu’au 6 décembre 2025. Dirigée par James Freeman, spécialiste des manuscrits anciens, elle prolonge le projet en offrant une rencontre concrète avec ces pratiques médicales longtemps tombées dans l’oubli.

Crédits image : À gauche : Tiré d'un manuscrit du XVe siècle, conservé au Gonville and Caius College (MS 190/223), qui réunit deux traités médicaux de John Arderne, ainsi que divers textes et recettes médicales. Il est précédé d’un libellus du XIIIe siècle contenant neuf figures anatomiques parmi les plus anciennes d’Europe occidentale. L’ensemble est probablement assemblé à l’abbaye de Hagnaby. / À droite : Tiré du manuscrit MS Dd.6.29 de la Cambridge University Library, recueil médical compilé entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle, principalement en moyen anglais.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com