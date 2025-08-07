La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour

Plus qu'un guide, un catalogue de tous les livres que tout prof de FLE a un jour cherché à réunir sur ses étagères figurent enfin au même endroit – ou plutôt dans le même document. Un vrai trésor pour qui fait vivre la langue de Molière aux quatre coins du monde, et un bel outil qui porte bien son nom.

Un outil pédagogique global

À l’occasion de ses 80 ans, France Éducation international (FEI), en partenariat avec la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), a concrétisé cette idée ambitieuse. Lancée officiellement lors du 16e Congrès mondial des professeurs de français à Besançon en juillet 2025, la Bibliothèque idéale s’inscrit dans un vaste mouvement de valorisation de l’expertise éducative francophone et de soutien aux enseignants.

Elle offre à la fois des repères fiables et un espace de mutualisation des pratiques, tout en encourageant l’autoformation des professeurs de français, qu’ils exercent au collège de Buenos Aires, à l’université de Hanoï ou dans un institut de langue à Nairobi. En somme, c’est un cadeau d’anniversaire symbolique pour le FEI – huit décennies d’engagement au service de la diffusion du français – qui prend la forme d’un outil concret à destination de toute une communauté pédagogique.

Fruit de plus d’une année de travail mené par l’équipe du Laboratoire LIRE (Innovation et ressources en éducation) du FEI, en concertation avec plusieurs spécialistes, cette première édition rassemble une sélection de titres triés sur le volet. Chaque ouvrage recommandé est accompagné d’un résumé clair (avec un lien ajouté lorsque le texte est disponible en ligne) afin d’en cerner rapidement le contenu.

Pensé pour le plus grand nombre

Les concepteurs ont par ailleurs fait le choix de références à la portée transversale, utiles quel que soit le contexte d’enseignement. Si la majorité des éditeurs cités sont basés en France, quelques ouvrages publiés hors de l’Hexagone figurent aussi au catalogue, et l’on espère que les contributions des lecteurs permettront d’élargir progressivement la sélection à l’ensemble de la francophonie.

À ce titre, plusieurs sommités du domaine – à l’instar de Jean-Claude Beacco ou Philippe Blanchet – ont apporté leur pierre à l’édifice en relisant la version de travail et en formulant des suggestions pour enrichir le tout. Autant dire que cette bibliographie collaborative est gage de sérieux et d’ouverture, tout en étant amenée à évoluer au fil du temps.

Un outil d'apprentissage complet

Concrètement, comment se présente cette bibliothèque pas comme les autres ? La bibliographie s’organise autour de quatre grands chapitres thématiques – didactique, compétences, enseignement et plurilinguisme – qui couvrent tous les pans du métier.

Le volet Didactique regroupe les approches méthodologiques phares (de l’approche actionnelle à la classe inversée, en passant par la pédagogie de projet) ainsi que les outils de référence incontournables, du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) aux dictionnaires spécialisés. Le chapitre Compétences passe en revue toutes les aptitudes langagières : compréhension orale et écrite, expression orale (interaction comprise) et écrite, médiation…

Et ce, sans oublier le lexique, la grammaire, la phonétique – et même des thèmes émergents comme les compétences socioculturelles, interculturelles ou émotionnelles. La section Enseignement plonge au cœur de la classe : techniques d’animation et gestion de classe, activités ludiques pour captiver les apprenants, motivation des élèves, pédagogie différenciée pour s’adapter à chacun, gestion des grands groupes, évaluation (y compris une réflexion bienvenue sur le droit à l’erreur) ou encore préparation aux certifications officielles.

Enfin, le volet Plurilinguisme élargit la perspective à l’enseignement bilingue et aux approches plurielles des langues : intercompréhension entre langues cousines, didactique intégrée, enseignement d’une discipline non linguistique en français (CLIL/EMILE), immersion… Tout y est ou presque.

Entre Anciens et Modernes, plus de querelle

Cette bibliothèque idéale brasse ainsi large et donne accès aussi bien à des classiques du domaine qu’aux travaux les plus récents. Parmi les titres phares qui y figurent, on peut citer par exemple le Cours de didactique du français langue étrangère (PUG, 2017) ou le Dictionnaire de didactique du FLE (CLE International, 2003) – deux références bien connues des formateurs – côtoyant des publications de pointe sur l’enseignement en ligne par visioconférence ou sur l’approche interculturelle.

Que vous cherchiez un manuel de grammaire, des idées pour exploiter la chanson ou le théâtre en classe, ou encore un guide pour mener un projet bilingue, il y a fort à parier que cette liste aura de quoi vous inspirer.

Le collectif pleinement mobilisé

D’ailleurs, l’initiative se veut évolutive et participative : ses auteurs invitent les enseignants du monde entier à faire des retours, afin d’enrichir progressivement le corpus et de l’adapter aux besoins de chacun. En définitive, plus qu’un simple catalogue, cette Bibliothèque idéale incarne un effort collectif sans précédent pour mutualiser le savoir pédagogique francophone.

Son ambition est claire : fournir aux professeurs de français un outil pratique, crédible et exhaustif pour continuer à faire vivre et aimer la langue française, partout où elle est enseignée. La « bibliothèque rêvée » des profs de français est née – et ce n’est sans doute qu’un début ! Reste à ce qu'advienne la classe rêvée des enseignants ?

La Bibliothèque idéale des professeurs de français est disponible en consultation et / ou téléchargement ci-dessous :

