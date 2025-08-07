Avec la magie de l'IA, l'éditeur de Harry Potter froisse les auteurs

Bloomsbury Publishing, groupe britannique réputé tant pour ses publications destinées au grand public — notamment la série Harry Potter — que pour ses ouvrages académiques et universitaires, a confirmé au Bookseller avoir sollicité plusieurs de ses auteurs afin de les associer à des « opportunités de licence liées à l’IA ».

Les textes concernés seraient mis à disposition des entreprises technologiques pour entraîner des modèles d’intelligences artificielles génératives. L’accord, proposé sur la base du volontariat, s’accompagnerait d’une rémunération — sans que les conditions exactes des contrats n’aient pour l’heure été divulguées.

« Rien ne justifie que l’éditeur en conserve 80 % »

Toujours selon les informations obtenues par The Bookseller, l’auteur percevrait 20 % des recettes nettes générées dans le cadre d’une cession globale. Le reste, soit 80 %, reviendrait donc à l’éditeur. Une clause qui, sans surprise, a fait réagir les écrivains. Anna Ganley, directrice générale de la Society of Authors (SoA), dénonce dans les colonnes du magazine britannique une proposition déséquilibrée : « Rien ne justifie que l’éditeur en conserve 80 %. Qu'a-t-il fait pour obtenir cette part ? » s’interroge-t-elle.

« Une part de 20 % sur un accord forfaitaire ne semble ni juste ni équilibrée », tranche Anna Ganley. Selon elle, il révèle par ailleurs un manque de garanties sur des questions cruciales : gestion des œuvres de tiers, statut juridique des productions dérivées, responsabilité en cas d’erreurs ou d’attributions fautives générées par l’IA.

L’institution rappelle que les droits relatifs à l’entraînement des intelligences artificielles constituent un domaine juridique encore neuf, mais qui appartient pleinement aux auteurs, sauf mention explicite de cession. Pour elle, la répartition des revenus doit refléter l’implication réelle de chacun.

Bloomsbury, de son côté, défend fermement son approche. « La licence est le cadre adapté au développement de l’IA lorsqu’elle repose sur des œuvres protégées », soutient son porte-parole. Selon lui, elle préserverait le droit d’auteur tout en participant à l’innovation technologique, en créant un nouveau modèle économique : « Construire un écosystème de licence solide permet à la fois de lutter contre l’usage non autorisé des contenus, de garantir la diversité et la qualité des données utilisées par les IA, et de préserver l’équilibre du droit en vigueur. »

Des tentatives controversées

Bloomsbury est certes précurseur dans le domaine, mais n’est pas seul à s’engager dans cette voie. D’autres éditeurs académiques, comme Taylor & Francis, Wiley ou Oxford University Press, ont déjà conclu des contrats avec des entreprises technologiques.

Mais les sommes proposées ont fait grincer des dents plusieurs écrivains. En 2024, la maison d’édition américaine HarperCollins a par exemple signé un accord de trois ans avec une « grande entreprise technologique » — restée anonyme — pour l’utilisation de ses livres dans l’entraînement d’intelligences artificielles génératives.

L’éditeur proposait une somme forfaitaire et non négociable de 2500 $ par livre, à répartir équitablement en cas d'ouvrage cosigné par plusieurs auteurs. L’écrivain Daniel Kibblesmith, qui avait lui-même reçu cette offre, l’avait qualifiée d’« insultante » sur ses réseaux sociaux, où il avait relayé l’information.

Vers un encadrement législatif ?

Plusieurs organisations professionnelles — Society of Authors, Publishers Association, ALCS — réclament plus de transparence, une rémunération équitable et un encadrement clair des licences de la part des développeurs de modèles d'IA, et en appellent au gouvernement pour réguler le secteur et ses usages.

L’an dernier, ce dernier a d'ailleurs lancé une consultation sur une possible exception au droit d’auteur, dont les résultats sont attendus pour cet automne.

