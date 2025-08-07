La Chronique des Clifton, de Jeffrey Archer, bientôt adaptée

« J'ai 85 ans, alors merci de faire vite pour tout adapter », a souligné Jeffrey Archer lors d'une conférence de presse, le 4 août dernier. Il annonçait à cette occasion la signature d'un contrat avec la société de production indienne Applause Entertainment, cédant les droits d'adaptation de plusieurs titres de sa bibliographie.

Parmi ceux-ci, la fameuse saga La Chronique des Clifton, qui suit le parcours de Harry Clifton à Bristol, dans les années 1930, au cœur d'un collège de l'aristocratie, puis sur les navires marchands, dans un récit d'ascension sociale en 7 tomes. En France, les ouvrages de la série ont été publiés par les éditions Les Escales, entre 2012 et 2018, dans des traductions de Georges-Michel Sarotte.

D'autres titres seront aussi adaptés par la société de production indienne : The Fourth Estate (1996, inédit en français), Les Allées du pouvoir (Presses de la Cité, 1985, traduit par Danielle Michel-Chich), Le Seul Commandement (JC Lattès, 1999, traduit par Yves Sarda), Frères et Rivaux (L'Archipel, 2005, traduit par Jean-Paul Mourlon) et À pile ou face (Les Escales, 2019, traduit par Oscar Perrin).

Sameer Nair, PDG d'Applause Entertainment, a indiqué, rapporte Deadline, que le développement de ces adaptations commençait dans l'immédiat, et promis des nouvelles « dans trois à six mois ». Il n'a pas caché son attachement aux romans de Jeffrey Archer, assurant qu'il avait « grandi en les lisant ».

Particulièrement populaire en Inde, Archer aurait écoulé environ 300 millions d'exemplaires de ses livres dans le monde entier. L'un de ses livres, Kane and Abel (1979, traduit en français par Claude Yelnick pour les éditions de Trévise en 1981), a même été adapté, sans son autorisation, par la télévision indienne il y a quelques années.

Entré en littérature en 1974, Jeffrey Archer a eu une autre vie, en tant qu'homme politique conservateur. Elle s'est achevée sur une condamnation pour parjure lors d'un procès remontant à 1987, ce qui lui valut d'être emprisonné entre 2001 et 2003. Depuis, il se consacre à l'écriture.

Photographie : Jeffrey Archer lors de l'Emirates Lit Fest 2024 (Ijntd, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com