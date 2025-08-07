Chat pianiste, traces de pattes... Une expo sur l'amour des scribes pour les félins

« Le plus petit des félins est une œuvre d’art », disait Léonard de Vinci. Et c’est bien cette grâce discrète, cette présence familière et intrigante, que célèbre Paws on Parchment [Pattes sur parchemin en français, NdR], la nouvelle exposition du Walters Art Museum, à Baltimore. Du 6 août 2025 au 22 février 2026, le musée braque les projecteurs sur les représentations des chats dans les manuscrits du Moyen-Âge, et elles sont surprenantes.

Présentée au troisième niveau du bâtiment Centre Street, dans la galerie médiévale, l’exposition ouvre ses portes la veille de la Journée internationale du chat. L’occasion est trop belle pour ne pas rendre hommage à ces créatures moustachues qui, bien avant de régner sur Internet, peuplaient déjà les marges des ouvrages anciens.

Les moines copistes aimaient les chats ?

Parmi les trésors présentés pour la première fois, un manuscrit se distingue par un détail surprenant : des empreintes de pattes, laissées par un chat qui, manifestement, a traversé la page en plein travail de copie, sans se soucier du travail du scribe. Une trace qui témoigne de la présence des félins dans les ateliers des copistes. « Les chats remplissaient bien des fonctions au Moyen Âge », explique Lynley Anne Herbert, conservatrice des livres rares et manuscrits, à Medievalists.

« Comme aujourd’hui, certains étaient choyés, et leurs frasques faisaient autant rire qu’elles agaçaient. Mais ils jouaient aussi un rôle crucial : chasseurs redoutables, ils protégeaient livres, tissus, vivres… et même les hommes, en limitant la propagation des maladies transmises par les rongeurs. Leur image véhiculait par ailleurs des valeurs morales ou symboliques, comme le montrent les œuvres exposées. »

Parmi les pièces emblématiques, un « chat pianiste » datant du XVe siècle attire l’attention, aux côtés de nombreuses figures félines dissimulées dans les marges des manuscrits. « Les relations entre l’homme et l’animal sont multiples. Les objets que nous présentons en témoignent », commente la conservatrice.

Et pour cause, nos félins préférés ont toujours occupé des places différentes dans nos vies. Ils étaient ainsi utilisés comme gardiens d’église, afin de s’assurer que les rongeurs ne grignotent pas les hosties eucharistiques...

Image du Musée The Walters Art Museum

Les chats, ces envoyés du diable

Mais ils prenaient aussi des significations plus complexes : le vice, la ruse, ou encore la vigilance. À la fin du XIIe siècle, celui qui deviendra archidiacre d’Oxford, Walter Map, expliquait que le diable se présentait devant ses fidèles sous une forme féline. Le pape Innocent VIII lui-même a publié une bulle en 1484 pour condamner à mort « l’animal préféré du diable et l’idole de toutes les sorcières ».

Cette vision inquiétante du chat ne disparaît pas avec la fin du Moyen Âge. Elle traverse les siècles et ressurgit dans la littérature romantique, notamment chez Baudelaire, qui lui prête une aura à la fois sombre et majestueuse dans son premier poème, Les Chats : « Amis de la science et de la volupté,/ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ; /L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,/s’ils pouvaient au servage incliner leur fierté. »

« Nous créons un lien avec les sociétés anciennes »

Paws on Parchment s’inscrit dans un cycle de trois expositions autour du règne animal, imaginé par le musée. La prochaine, Soulful Creatures : Animal Mummies in Ancient Egypt [Créatures spirituelles : momies animales dans l’Égypte ancienne en français, NdR], ouvrira ses portes en septembre 2025, suivie en 2026 par Art From Wildlife [L’art venu du monde sauvage en français, NdR].

« En mettant en valeur les animaux et l’art qui leur est dédié, nous créons un lien avec les sociétés anciennes. Ces œuvres nous renseignent sur le quotidien de ceux qui les ont commandées, fabriquées ou utilisées. Et elles nous éclairent sur la diversité des rôles qu’ont joués les bêtes dans l’histoire et à travers les cultures. »

Crédits image : Détail d'un livre de prières manuscrit du XVe siècle tardif, Flandres, acquis par Henry Walters (The Walters Art Museum)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com