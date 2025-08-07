Chat pianiste, traces de pattes... Une expo sur l'amour des scribes pour les félins

Avant d’envahir nos fils Instagram, les chats régnaient sur un autre espace : les marges des manuscrits. Le Walters Art Museum, à Baltimore (États-Unis), leur consacre une exposition insolite, intitulée Paws on Parchment, du 6 août 2025 au 22 février 2026.
Le 07/08/2025 à 13:00 par Louella Boulland
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
07/08/2025 à 13:00
0
Commentaires
4
Partages
« Le plus petit des félins est une œuvre d’art », disait Léonard de Vinci. Et c’est bien cette grâce discrète, cette présence familière et intrigante, que célèbre Paws on Parchment [Pattes sur parchemin en français, NdR], la nouvelle exposition du Walters Art Museum, à Baltimore. Du 6 août 2025 au 22 février 2026, le musée braque les projecteurs sur les représentations des chats dans les manuscrits du Moyen-Âge, et elles sont surprenantes.
Présentée au troisième niveau du bâtiment Centre Street, dans la galerie médiévale, l’exposition ouvre ses portes la veille de la Journée internationale du chat. L’occasion est trop belle pour ne pas rendre hommage à ces créatures moustachues qui, bien avant de régner sur Internet, peuplaient déjà les marges des ouvrages anciens.
Parmi les trésors présentés pour la première fois, un manuscrit se distingue par un détail surprenant : des empreintes de pattes, laissées par un chat qui, manifestement, a traversé la page en plein travail de copie, sans se soucier du travail du scribe. Une trace qui témoigne de la présence des félins dans les ateliers des copistes. « Les chats remplissaient bien des fonctions au Moyen Âge », explique Lynley Anne Herbert, conservatrice des livres rares et manuscrits, à Medievalists.
« Comme aujourd’hui, certains étaient choyés, et leurs frasques faisaient autant rire qu’elles agaçaient. Mais ils jouaient aussi un rôle crucial : chasseurs redoutables, ils protégeaient livres, tissus, vivres… et même les hommes, en limitant la propagation des maladies transmises par les rongeurs. Leur image véhiculait par ailleurs des valeurs morales ou symboliques, comme le montrent les œuvres exposées. »
Parmi les pièces emblématiques, un « chat pianiste » datant du XVe siècle attire l’attention, aux côtés de nombreuses figures félines dissimulées dans les marges des manuscrits. « Les relations entre l’homme et l’animal sont multiples. Les objets que nous présentons en témoignent », commente la conservatrice.
Et pour cause, nos félins préférés ont toujours occupé des places différentes dans nos vies. Ils étaient ainsi utilisés comme gardiens d’église, afin de s’assurer que les rongeurs ne grignotent pas les hosties eucharistiques...
Mais ils prenaient aussi des significations plus complexes : le vice, la ruse, ou encore la vigilance. À la fin du XIIe siècle, celui qui deviendra archidiacre d’Oxford, Walter Map, expliquait que le diable se présentait devant ses fidèles sous une forme féline. Le pape Innocent VIII lui-même a publié une bulle en 1484 pour condamner à mort « l’animal préféré du diable et l’idole de toutes les sorcières ».
Cette vision inquiétante du chat ne disparaît pas avec la fin du Moyen Âge. Elle traverse les siècles et ressurgit dans la littérature romantique, notamment chez Baudelaire, qui lui prête une aura à la fois sombre et majestueuse dans son premier poème, Les Chats : « Amis de la science et de la volupté,/ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ; /L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,/s’ils pouvaient au servage incliner leur fierté. »
Paws on Parchment s’inscrit dans un cycle de trois expositions autour du règne animal, imaginé par le musée. La prochaine, Soulful Creatures : Animal Mummies in Ancient Egypt [Créatures spirituelles : momies animales dans l’Égypte ancienne en français, NdR], ouvrira ses portes en septembre 2025, suivie en 2026 par Art From Wildlife [L’art venu du monde sauvage en français, NdR].
À LIRE – Les amoureux des chats ont leur événement immanquable cet automne
« En mettant en valeur les animaux et l’art qui leur est dédié, nous créons un lien avec les sociétés anciennes. Ces œuvres nous renseignent sur le quotidien de ceux qui les ont commandées, fabriquées ou utilisées. Et elles nous éclairent sur la diversité des rôles qu’ont joués les bêtes dans l’histoire et à travers les cultures. »
Crédits image : Détail d'un livre de prières manuscrit du XVe siècle tardif, Flandres, acquis par Henry Walters (The Walters Art Museum)
Par Louella Boulland
Contact : lb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Lloyd Chery de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Julie Sicault Maillé nous livre son coup de coeur le plus personnel.
03/08/2025, 08:36
Dès la rentrée 2025, la capitale accueillera La Cité Immersive des Fables, une exposition spectaculaire installée à deux pas des Champs-Élysées. Sur plus de 1000 m2, ce parcours immersif et ludique propose une relecture innovante de l'œuvre de Jean de La Fontaine à travers des décors foisonnants, des effets spéciaux de pointe et des performances d’acteurs de renom.
29/07/2025, 14:52
Jusqu'au 16 novembre 2025, le musée de la Bande Dessinée d’Angoulême présente l’exposition Plus loin — La nouvelle science-fiction. À travers une scénographie immersive, cette première rétrospective d’envergure en France retrace plus de quarante ans de création en bande dessinée. L'occasion de revenir sur la revue mythique du genre : Métal hurlant.
28/07/2025, 12:44
Pour la toute première fois, les univers des Vieux Fourneaux et du Loup en slip se côtoient au sein d’une exposition d’envergure, déployée sur près de 400 m2 à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image - Musée de la bande dessinée d'Angoulême. Plus de 400 œuvres originales, croquis préparatoires et planches sont présentés jusqu'au 3 mai 2026 au public, offrant une immersion complète dans les mondes imaginés par Wilfrid Lupano, Paul Cauuet et Mayana Itoïz.
22/07/2025, 14:57
Le musée de Grenoble met à l’honneur la bande dessinée dans toute sa diversité avec une exposition d’envergure. Du 22 novembre 2025 au 19 avril 2026, Épopées graphiques : Bandes dessinées, comics et mangas propose un voyage en quatre temps à travers un siècle de création.
18/07/2025, 17:42
Du 5 novembre 2025 au 1er mars 2026, la Cité internationale de la langue française, installée dans le château de Villers-Cotterêts, accueillera une grande exposition coorganisée par le Centre des monuments nationaux et la Bibliothèque nationale de France.
18/07/2025, 15:15
À partir des Journées européennes du patrimoine 2025, qui se tiendront les 20 et 21 septembre 2025, les visiteurs du domaine de Saint-Point, en Saône-et-Loire, pourront découvrir un parcours sonore immersif consacré à l’œuvre d’Alphonse de Lamartine.
18/07/2025, 10:42
Du 13 novembre 2025 au 26 avril 2026, la Maison de Victor Hugo consacre une exposition exceptionnelle à une facette méconnue mais fascinante du génie hugolien : l’art du décor. Intitulée « Victor Hugo décorateur », elle explore un champ de création que l’écrivain, qui disait être « né pour être décorateur », a investi avec la même ferveur poétique que la littérature, au point de concevoir certains intérieurs comme de véritables œuvres d’art totales.
17/07/2025, 15:01
À Marseille, le Mac (Musée d'art contemporain) accueille jusqu’au 4 janvier 2026 une exposition d’Ali Cherri, Les Veilleurs, accompagnée d’un texte inédit de l’écrivain palestinien Karim Kattan. En investissant les réserves des Musées de Marseille, l’artiste met en dialogue ses œuvres contemporaines avec des objets archéologiques jamais exposés, hors des récits muséaux habituels.
16/07/2025, 17:36
À partir du 11 octobre 2025, le musée du Louvre inaugure un cycle de spectacles associant dessin, musique et théâtre. Destinées aux familles, ces performances proposent une relecture vivante et ludique de quelques-unes des œuvres majeures de ses collections.
16/07/2025, 17:35
Du 19 novembre 2025 au 9 mars 2026, le musée Guimet à Paris consacre une exposition d’envergure aux mangas. Intitulée Manga, tout un art !, cette manifestation, sous le commissariat d'Estelle Bauer occupe l’intégralité de ses galeries d'exposition. Elle retrace l’histoire de la bande dessinée japonaise depuis ses origines au XIXe siècle jusqu’à ses formes contemporaines, en dialogue étroit avec les œuvres de la collection permanente du musée.
16/07/2025, 13:57
Gothiques – L’écriture d’un imaginaire à travers les siècles, une exposition au Louvre-Lens du 24 septembre 2025 au 26 janvier 2026, retrace l’évolution du style gothique. Du temps des cathédrales aux ruines littéraires de la contre-culture, l’art gothique n’a cessé de résonner avec les formes de son époque.
15/07/2025, 18:13
La Maison de la culture du Japon à Paris consacre son exposition d’automne-hiver à Isao Takahata, considéré comme « l’un des plus grands maîtres de l’animation mondiale ». Cofondateur du mythique Studio Ghibli aux côtés de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki, il a marqué de son empreinte l’histoire du dessin animé, de l’après-guerre aux chefs-d’œuvre intemporels. Du 15 octobre 2025 au 24 janvier 2026, l’établissement propose une plongée dans l’univers sensible et novateur de l’artiste.
08/07/2025, 11:40
En 2023, Jean-Michel Ribes s’était déjà fait une place à la Bibliothèque nationale de France (BnF) en intégrant ses archives. Un an plus tard, elles étaient dévoilées au public parisien à travers l’exposition « Jean-Michel Ribes, un pas de côté ». Cette plongée dans l’univers du metteur en scène et dramaturge s’installe désormais à la Maison Jean Vilar, à Avignon, du 5 au 26 juillet 2025.
04/07/2025, 16:55
Le LAAC (Lieu d’Art et Action Contemporaine) de Dunkerque consacre une exposition à la collaboration historique entre Vera Molnár, figure majeure de l’abstraction géométrique et pionnière de l’art génératif, et l’Atelier-Éditions Fanal, haut lieu de l’estampe contemporaine, fermé en avril 2025. Présentée du 13 juin au 19 octobre 2025, Impressions d’atelier revient sur plus de trente ans de production graphique commune, à travers estampes, archives et témoignages.
04/07/2025, 15:33
Après Amiens, le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles accueille à partir du 12 juillet l’exposition « Abracada'Brume », consacrée à la série jeunesse à succès Brume, imaginée par Carine Hinder et Jérôme Pélissier. Une plongée dans l’univers espiègle et fantastique de la petite héroïne aux rêves de sorcellerie, à destination des jeunes visiteurs.
03/07/2025, 16:44
Du 24 juin au 30 août 2025, la Maison de la BD, à Blois, accueille une exposition consacrée à La Belle et la Bête revisité par Benjamin Lacombe et Cécile Roumiguière, dans un album paru en février dernier aux éditions Albin.
01/07/2025, 12:21
Du 15 octobre 2025 au 31 mai 2026, La Cité de la Mer à Cherbourg accueille l’exposition « Astérix et la mer », consacrée aux aventures maritimes des célèbres Gaulois. Pensée sous le commissariat de Nicolas Tellop, rédacteur en chef des Cahiers de la BD, cette exposition explore les liens entre la mer et l’univers d’Astérix, à travers une scénographie interactive et pédagogique.
25/06/2025, 10:00
Depuis son inauguration le 5 janvier 1875, le Palais Garnier ne cesse de captiver les visiteurs, qu'ils soient amateurs d'opéra, passionnés de danse ou simplement curieux. Chaque année, plus d’un million de personnes viennent découvrir ce lieu emblématique, dont près de 350.000 assistent aux spectacles programmés. À l’occasion de son 150e anniversaire, la Bibliothèque nationale de France (BnF) et l’Opéra national de Paris consacrent une grande exposition à ce monument iconique.
24/06/2025, 09:57
La Médiathèque de Francheville accueille l’exposition « Piero Macola - Ne te retourne pas », une rétrospective inédite de l’artiste vénéto-parisien, visible jusqu’au 19 juillet 2025. À l’occasion du Lyon BD Festival 2025, cette exposition retrace vingt ans de création de Piero Macola, de son premier livre à ses dernières œuvres.
19/06/2025, 15:55
Jusqu’au 16 novembre 2025, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême consacre une exposition majeure à la bande dessinée de science-fiction avec Plus loin – La nouvelle science-fiction, première rétrospective d’ampleur dédiée au genre dans un musée français. Pour accompagner cette manifestation, ActuaLitté vous propose un retour sur trois oeuvres majeures du 9e art, côté Space Opera...
19/06/2025, 11:36
Depuis le début des années 2010, Christine Roussey développe un univers singulier dans le domaine de l’illustration jeunesse, mêlant tendresse, humour et poésie. Ses albums mettent en scène des enfants évoluant librement, souvent en autonomie, dans un monde représenté à leur échelle. Son travail sera pour la première fois au coeur d'une exposition, du 26 juin au 2 juillet à la Galerie Robillard (38 rue de Malte, Paris 11e). Le vernissage aura lieu le mercredi 25 juin à 18h.
19/06/2025, 11:23
Présentée aux Franciscaines, à Deauville, du 28 juin au 21 septembre 2025, l’exposition Bleu Profond, L’océan révélé propose une exploration du regard que portent artistes et scientifiques sur les abysses depuis le XVIIIe siècle. De Victor Hugo à Jules Verne, de l’imaginaire aux premières explorations documentées, jusqu’aux images filmées par Cousteau, l’exposition retrace l’histoire d’un émerveillement collectif face au monde sous-marin et à ses formes de vie insoupçonnées.
18/06/2025, 17:24
Depuis le 5 avril, le Musée Balzac-Château de Saché (Indre-et-Loire) propose une exposition réalisée avec l’éditeur La Boîte à Bulles. À travers le personnage de Vautrin, elle explore la manière dont Balzac s’empare des affaires criminelles pour en faire la matière d’une dramaturgie sociale et littéraire, entre fiction, enquête et satire du réel.
18/06/2025, 12:29
Du 25 juin au 17 juillet, la galerie Daniel Maghen située au 36 rue du Louvre à Paris consacre une exposition à l’auteur de bande dessinée Olivier Pont. Réunissant plus de 120 planches originales tirées de ses deux séries majeures, Un Putain de Salopard et Où le regard ne porte pas.... cette rétrospective met en lumière la richesse narrative et graphique de son œuvre, entre drames intimes et aventures en terres lointaines.
18/06/2025, 10:05
Du 19 juin au 7 septembre 2025, le Musée de la bande dessinée de Bruxelles consacre une exposition au livre-objet en BD, une forme hybride où l’objet imprimé devient un terrain d’expérimentation graphique autant que narratif. À travers une sélection éclectique d’œuvres rares et audacieuses, l’exposition supervisée par Greg Shaw, le commissaire, explore un pan marginal mais significatif du neuvième art.
11/06/2025, 10:42
Du 24 septembre 2025 au 26 janvier 2026, le Louvre-Lens consacre une exposition ambitieuse à l’art gothique, du Moyen Âge à nos jours. Rassemblant près de 200 œuvres, Gothique explore les métamorphoses du genre, de la cathédrale médiévale aux imaginaires contemporains.
10/06/2025, 10:34
Incontestablement, le mangaka invité à Amiens a drainé un afflux de visiteurs hors norme vers la manifestation. « Je suis venu, parce que c’est la ville de Jules Verne », affirmait-il avant un show musical façon Bob Dylan. À quelques encablures du Nauti-poulpe, arrivé à destination, le Japonais est consacré. Et plus encore.
08/06/2025, 08:00
Dans la halle Freyssinet, une exposition attire l'attention, par son apparente sobriété. Verts réussit à transposer la bande dessinée de Patrick Lacan et Marion Besançon dans un espace physique avec un rare talent. Elle invite le visiteur à passer du rôle de lecteur à celui de témoin ou de chercheur, immergé dans une dystopie verte qui pourrait être notre avenir. Voyage guidé.
07/06/2025, 11:45
Gare aux sortilèges et aux jeteuses de sort : la halle Freyssinet abrite un espace envoûtant, où chaudrons, balais volants et toiles d’araignées (peut-être bien enchantées !) attendent les visiteurs. Mais attention : “Accès strictement réservé aux sorcières”… alors partons à la découverte de l'exposition Abracada-Brume, pour les Rendez-vous de la BD d'Amiens !
07/06/2025, 08:30
Voici ouverte l’expo événement à Amiens : le mangaka au « talent monstre » déploie son œuvre dans la Maison de la Culture, jusqu’au 21 septembre. Naoki Urasawa est l’invité prestigieux des 29es Rendez-vous de la bande dessinée : ActuaLitté vous propose un tour en avant-première de l’exposition qui lui est consacrée — en présence de l’artiste.
06/06/2025, 11:12
Le 9 juillet 2025, la Maison des histoires inaugurera un espace dédié à la littérature jeunesse, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce projet, porté par l’école des loisirs, offrira une expérience immersive conçue pour les enfants de 0 à 7 ans, autour de l’univers des albums jeunesse phares de la maison.
30/05/2025, 10:29
Du 7 juin au 26 juillet 2025, la galerie Martel Bruxelles, située au 337 haussée d'Ixelles, accueillera une exposition exceptionnelle consacrée à Lorenzo Mattotti. À travers une série d’œuvres originales inspirées des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, l’artiste italien interroge la représentation du mouvement, en particulier celui des corps en course. Le vernissage se tiendra en présence de l’artiste le 7 juin, avec une séance de dédicace prévue à partir de 15h.
27/05/2025, 17:34
Le métal, genre musical « hors-norme » par excellence ? C’est en tout cas dans cette scène que le duo Førtifem a forgé son identité, en revendiquant une esthétique qui mêle gravure ancienne et tatouage moderne. Ce serait bien sérieux tout ça s’il n’y avait, dans leurs images, une bonne dose de références pop, et une ironie savamment dosée... Une chose est sûre : à la croisée des genres et des supports, leur travail repousse résolument les frontières du graphisme contemporain.
23/05/2025, 17:50
Autres articles de la rubrique Sortir
Spider-Punk, variante destroy de Spider-Man imaginée par Dan Slott et Olivier Coipel en 2015, devrait figurer au centre de son propre film d'animation. Le projet, en développement chez Sony Pictures Animation, s'inscrit dans la lignée de la trilogie Spider-Verse de Christopher Miller et Phil Lord.
07/08/2025, 09:19
À l’occasion de la première édition du salon littéraire martiniquais, Tous Créoles, à la Fondation Clément, Marijosé Alie, journaliste, musicienne, écrivaine et membre du Parlement des écrivaines francophones, évoque son parcours pluriel, ses œuvres littéraires et musicales, ainsi que l’importance d’un tel événement pour le rayonnement littéraire martiniquais.
06/08/2025, 17:29
L'Ombre, histoire de l'auteur danois Hans Christian Andersen publiée pour la première fois en 1847, est remise en lumière par un spectacle vivant et augmenté de la chorégraphe Blanca Li et la compositrice Édith Canat de Chizy. Cette coproduction du StoryLab de France Télévisions est sélectionnée pour la compétition immersive du Festival international du film de Venise.
06/08/2025, 10:21
Créé en 2022 en Martinique, le Festival en Pays Rêvé organise chaque année des rencontres littéraires gratuites et ouvertes à tous, des écoles aux centres pénitentiaires, en invitant des écrivains venus du monde entier. Confrontée à la baisse généralisée des financements publics pour la culture, y compris en Outre-mer, l’association ADC Atmosphérique, à l’origine de l’événement, lance aujourd’hui un appel à soutien.
05/08/2025, 18:28
Le château de Nègrepelisse accueille, les 6 et 7 septembre 2025, la seconde édition de Terra Mimbusia, festival immersif dédié à l’imaginaire. Quêtes, mystères, artisans, jeux de rôle et guildes transformeront les lieux en un nouveau monde imaginaire.
05/08/2025, 17:11
Le salon des éditeurs de Corse revient pour une deuxième édition, les 9 et 10 août 2025 à Luri, dans le Cap Corse. Organisé par l’Association des éditeurs de Corse, avec le soutien de la Collectivité de Corse et de la mairie de Luri, l’événement se tiendra sur la place de la mairie et dans la salle polyvalente du village.
05/08/2025, 13:22
Ancien doyen de la faculté des lettres, à l’époque où l’Université des Antilles et de la Guyane portait encore ce nom, André Claverie signe à 77 ans son premier livre sous le pseudonyme de P.S. Hoggar, chez l'Harmattan. Entre journal intime, commentaire et méditation philosophique, l’auteur est formel : il a inventé un véritable « nouveau dispositif littéraire ».
04/08/2025, 14:00
À travers une série de résidences, d’ateliers, de rencontres et d’explorations concrètes, la sixième édition du festival Agir pour le Vivant réaffirme que les territoires sont les premiers laboratoires d’un avenir écologique, démocratique et solidaire. Parce que c’est dans la proximité que germent les plus grands basculements.
04/08/2025, 11:53
Ce week-end, l’Habitation Clément accueille la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement imaginé pour célébrer et faire rayonner la diversité des littératures martiniquaises. Parmi les figures clés de cette initiative, Emmanuel de Reynal, vice-président de l’association Tous Créoles, était présent pour présenter ses ouvrages. Il partage avec nous sa vision de ce rendez-vous et de la place du livre sur l’île d'Aimé Césaire.
03/08/2025, 19:25
Ce week-end, l’Habitation Clément accueille la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement entièrement consacré à la richesse et à la diversité des littératures martiniquaises. L’initiative porte la signature de l’association Tous Créoles, cofondée par Gérard Dorwling-Carter, qui revient sur la genèse et les ambitions de ce rendez-vous inédit.
02/08/2025, 22:43
Ce week-end, les jardins de l’Habitation Clément accueillent la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement entièrement dédié à la richesse et à la diversité des littératures martiniquaises. Parmi les quarante auteurs venus rencontrer le public, présenter leurs ouvrages et participer aux tables rondes, figure Catherine Marceline, qui a quitté le barreau après vingt-sept ans pour lancer sa propre maison d’édition, et y publier un ouvrage explosif.
02/08/2025, 21:48
Propriétaire depuis quelques années déjà des studios MGM, Amazon n'avait toutefois pas eu les coudées franches pour exploiter la licence James Bond. Cette époque est terminée, et la multinationale accélère le rythme : le scénariste et producteur britannique Steven Knight, notamment connu pour la série Peaky Blinders, planche sur la prochaine aventure de 007.
01/08/2025, 09:57
Du 1er au 30 novembre 2025, le Mois du Film Documentaire s'invite dans de nombreuses bibliothèques et espaces culturels. Un événement national qui invite cinéphiles, curieuses et curieux à questionner notre époque à travers des films documentaires.
31/07/2025, 16:47
À partir du 5 septembre 2025, la Villa Marmottan à Boulogne-Billancourt accueillera trois artistes en résidence dans le cadre de son programme annuel initié par l’Académie des beaux-arts. Parmi eux, l’autrice de bande dessinée María José Suárez Sarrazin. Parallèlement, deux chercheurs en littérature bénéficieront d’une bourse de recherche liée au site, sans y résider.
31/07/2025, 16:02
Du 18 au 20 septembre 2025 à Guéret (Creuse), Les Rencontres de Chaminadour rendent hommage à Pier Paolo Pasolini, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, en Italie. Cinquante ans après sa disparition, intellectuels, écrivains, artistes et chercheurs se réunissent à Guéret pour interroger l’œuvre, la trajectoire et l’héritage de ce poète, cinéaste, romancier et polémiste hors norme, dont la mort reste encore aujourd’hui entourée de zones d’ombre.
31/07/2025, 11:10
La richesse de la vie culturelle se lit aussi à travers ses festivals — et en 2024, ils ont été nombreux. Des grands rassemblements musicaux aux événements littéraires plus intimistes, la France a accueilli des milliers de manifestations, certaines réunissant plus de 30.000 festivaliers. Grâce aux réponses de 2000 organisateurs, le Baromètre des festivals du ministère de la Culture fait état de leurs diversités, des tendances du milieu et des défis du secteur.
29/07/2025, 17:27
Le festival Saveurs & Savoirs, installé à Uzès, a vu le jour en 2023, à la suite d’une rencontre entre François-Régis Gaudry et son équipe de l’émission On va déguster, et un groupe de personnes investies dans différents domaines culturels (édition, cinéma, spectacle vivant).
29/07/2025, 12:32
Organisé par la Librairie Jaubert, le 13e Salon du livre de Riez, baptisé La Ruche des mots, se tiendra les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 août 2025 sous les allées ombragées du centre de Riez, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
29/07/2025, 11:56
À l’occasion du salon Lire en Poche qui se tiendra à Gradignan du 10 au 12 octobre, plusieurs figures de l’édition et de la librairie se réuniront à la médiathèque pour explorer les enjeux économiques, éditoriaux et de diffusion liés à ce segment stratégique du marché du livre.
29/07/2025, 11:18
Et si, plutôt que de rechercher la performance à tout prix, l’entreprise s’inspirait du vivant pour devenir robuste, résiliente et écologiquement engagée ? À l’heure des crises en chaîne, la sixième édition du festival Agir pour le Vivant ouvre un chantier fondamental : repenser l’économie depuis les lois du vivant. L'événement se tiendra du 23 au 27 août 2025 en Arles.
29/07/2025, 09:41
Les samedi 2 et dimanche 3 août 2025, de 10h à 18h, les jardins de l’Habitation Clément accueilleront la première édition du Salon littéraire de Tous Créoles, entièrement consacré à la richesse et à la diversité des littératures martiniquaises.
28/07/2025, 17:21
Du 28 juillet au 1er août 2025, le domaine des Davids, à Viens, en Haute-Provence, accueillera une nouvelle édition des Estivales du Haut-Calavon, dont la ligne éditoriale s’enracine dans un dialogue fécond entre littérature, sciences du vivant et arts de la scène. Placée sous le signe de « Que ma joie demeure ! », cette édition rend un hommage appuyé à Jean Giono, figure tutélaire d’un imaginaire rural et humaniste qui irrigue toute la programmation.
28/07/2025, 13:15
À l’occasion de la première édition de la Fête du Livre de Fontainebleau, organisée le samedi 27 septembre 2025 au Théâtre municipal de Fontainebleau, une trentaine d’autrices et d’auteurs de renom – romanciers, historiens, dessinateurs – seront présents pour raconter l’Histoire, partager leurs histoires, et dédicacer leurs ouvrages. Une journée rythmée par des conférences, des rencontres, des signatures et des ateliers, ouverte à tous les publics.
28/07/2025, 13:02
À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous le signe du patrimoine architectural les 20 et 21 septembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) ouvre ses portes sur l’ensemble de ses sites parisiens – situés dans les IIe, IVe et XIIIe arrondissements – pour faire découvrir au public la richesse de ses collections, de ses bâtiments et de ses métiers.
28/07/2025, 11:52
Créés en 1998 à Blois, Les Rendez-vous de l’histoire constitue un des festivals français dédiés à la transmission et au plaisir de l’histoire. Pendant cinq jours, il propose d’allier passion historique, partage de savoirs et dialogue entre disciplines.
25/07/2025, 11:42
Le jeudi 18 septembre 2025, de 17h à 21h, le musée d’Orsay organise un événement inédit intitulé « Le Jour des écrivains ». Une trentaine d’auteurs contemporains y liront des extraits choisis de leurs œuvres, au cœur même des collections du musée. Cette soirée, pensée en résonance avec les arts exposés, prolonge le dialogue entre littérature et peinture, dans la lignée du « Jour des peintres » organisé en 2024.
24/07/2025, 13:45
Dès le vendredi 25 juillet 2025, la Chartreuse d’Aillon, ancien monastère du XIIe siècle située à Aillon-le-Jeune - dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges -, inaugure une nouvelle saison culturelle avec une représentation de Carmen, composée par Georges Bizet, d'après la nouvelle de Prosper Mérimée. Cette version chantée et racontée pour quatre chanteurs et un pianiste, interprétée par l’Ensemble Brins de Voix, marquera le démarrage officiel d’une programmation inédite.
24/07/2025, 13:37
Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025, l’association Édition indépendante en Île-de-France (EDIF) organise la première édition de son salon public baptisé Lisons Libres !, une grande fête consacrée à l’édition indépendante régionale. L’événement se tiendra à la Halle des Blancs-Manteaux, en plein cœur du Marais, et rassemblera plus d’une centaine de maisons d’édition venues présenter leurs catalogues, débattre, animer des ateliers et porter haut les couleurs d’une édition libre, plurielle et exigeante. L'entrée est libre et gratuite.
24/07/2025, 12:50
L’Institut français de Turquie (IFT) ouvre son premier appel à candidatures pour la « Villa Annie Ernaux », nouvelle résidence d’écriture francophone située dans la région d’Istanbul. Cette initiative, inédite en Turquie, accueillera cette année son premier auteur ou sa première autrice dans le cadre de son édition inaugurale.
24/07/2025, 12:34
Du 5 au 7 septembre 2025, Morges accueillera la 16ᵉ édition du festival Le Livre sur les quais, devenu l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée littéraire en Suisse romande. Cette nouvelle édition s’annonce résolument immersive et sensorielle, avec pour thématique centrale l'exploration des cinq sens. Trois jours de festivités littéraires dont le programme commence à se dévoiler doucement.
24/07/2025, 11:11
Après une édition 2025 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême émaillée de polémiques et d'interrogations quant à la gestion de l'événement, ses financeurs publics font état « de réelles avancées dans la prise en compte » de leurs demandes et recommandations. Franck Bondoux, délégué général du FIBD, fondateur et directeur de 9e Art+, société organisatrice du festival, a pour sa part annoncé son départ fin 2027.
24/07/2025, 10:32
La 38e édition du Festival du Livre de Mouans-Sartoux se tiendra du 3 au 5 octobre 2025, autour d’un thème central : Quel monde demain ? Trois jours de programmation dense et accessible, ponctués de débats, rencontres, spectacles, lectures et projections.
23/07/2025, 18:09
En 2025, se tiendra une nouvelle fois le festival Agir pour le vivant, en Arles. Face à l’essor des extrêmes droites et à l’accaparement des récits par les intérêts capitalistes, la sixième édition fait de l’écologie antifasciste un axe central. Loin de l’utopie abstraite, elle appelle à une résistance politique, sociale et collectiv
23/07/2025, 15:47
La neuvième édition du Salon du Livre pour la Jeunesse se tiendra du 9 au 12 octobre 2025 à Troyes et dans l’ensemble du département de l’Aube. Placé sous le signe des arts, le salon déclinera cette thématique à travers un riche programme de rencontres, animations, spectacles, ateliers et expositions.
22/07/2025, 11:02
Commenter cet article