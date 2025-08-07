Un nouveau jeu vidéo inspiré par les livres Chair de poule

Attendu pour le 29 août prochain, Goosebumps: Terror in Little Creek a été développé par PHL Collective, tandis que GameMill Entertainment assure l'édition du titre, prévu sur XBox Series X/S, Playstation 5 et Nintendo Switch.

Reposant sur une histoire originale, Goosebumps: Terror in Little Creek invite à incarner Sloane Spencer, qui mène l'enquête dans la ville peu rassurante de Little Creek, où des événements surnaturels et mystérieux se produisent...

Le titre se présente comme une aventure en solo mêlant énigmes, puzzles, infiltration et phases d'action et de tir — à l'aide d'un lance-pierre — dans un décor fait de cinémas abandonnés et d'obscures bibliothèques...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com