Honteux” : opposés à la guerre à Gaza, des auteurs israéliens critiqués

En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.
Le 07/08/2025 à 11:12 par Antoine Oury
07/08/2025 à 11:12
Sous l'intitulé « Mettons fin à l'horreur à Gaza », une « déclaration de la communauté culturelle » a été publiée, en hébreu et en arabe, via un formulaire Google. « À l'encontre de nos valeurs et de notre volonté, nous sommes complices d'actions horribles menées à Gaza par notre gouvernement : meurtres d'enfants et de civils, famine délibérée, déplacements massifs de populations et destruction insensée de villes entières », indique le texte.
Diffusé à partir du 2 août dernier, le formulaire s'accompagne d'une liste de signataires qui comporte quelques grands noms de la culture israélienne, comme les écrivains David Grossman et Etgar Keret, le dramaturge Yehoshua Sobol, mais aussi l'autrice et éditrice Noga Albalach, Iris Eliya-Cohen ou encore Amir Eshel, professeur de lettre à l'université Stanford (États-Unis).
Au moment de la publication de cet article, la pétition réunit quelque 1397 noms, auxquels s'ajoutent 142 signatures anonymes. « Ne trahissez pas les principes de la morale humaine et les valeurs du judaïsme », revendique encore la pétition. « Mettez fin à la guerre. Libérez tous les otages. Maintenant. »
La publication de la pétition suivait, de quelques heures, la prise de position publique de l'écrivain David Grossman, figure particulièrement respectée des lettres israéliennes. Le 1er août dernier, il a ainsi, dans le quotidien italien La Repubblica, utilisé le terme « génocide » pour évoquer les opérations d'Israël dans la bande de Gaza.
« Je ne peux plus m’en empêcher [d'utiliser le terme “génocide”, NdR] — pas après ce que j’ai lu dans les journaux, pas après les images que j’ai vues, pas après avoir parlé avec des gens qui y étaient. Ce mot est une avalanche », soulignait-il dans un entretien.
La publication de la pétition et la médiatisation de cette dernière ont immédiatement suscité une vague de rejet de la part du gouvernement de Benyamin Netanyahou et de ses soutiens. Alors que se diffusait l'appel des artistes israéliens, le Hamas, mouvement islamiste et nationaliste palestinien, a en effet avancé des images de deux otages israéliens, Rom Braslavski et Evyatar David, dans un état de faiblesse et de famine très préoccupant.
Cette opération de propagande, destinée à inciter le gouvernement israélien à ouvrir une voie humanitaire à Gaza, a renforcé, paradoxalement, la détermination de Benyamin Netanyahou : « Il est nécessaire de vaincre totalement l'ennemi à Gaza, de libérer tous nos otages et de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. Nous n'abandonnons aucune de ces missions », a-t-il promis ce mardi 5 août, selon TV5 Monde.
Tandis qu'une potentielle occupation totale de Gaza par les forces israéliennes serait à l'étude, le gouvernement et ses soutiens ont copieusement critiqué les signataires de la pétition. « Afin de plaire à une infime partie de la société israélienne et au nom d'une morale déformée, vous humiliez et avilissez une grande partie de la population : nos réservistes, nos soldats et, surtout, ceux qui sont tombés au combat ou ont été assassinés, pour défendre le nom de Dieu », a écrit Miki Zohar, ministre de la Culture d'Israël, sur le réseau social X. Il assure plus loin que les signataires devraient avoir « honte ».
Le responsable politique évoque « les exemples » donnés par l'actrice Moran Atias et le chanteur Idan Amedi, qui ont affiché publiquement leur opposition à l'initiative humanitaire.
Sur le réseau social Instagram, Amedi a ainsi qualifié la diffusion de la pétition d'événement « déconnecté et relevant de l'infox. Chaque foyer de Gaza affiche sa propagande antisémite, anti-Juif. » Réserviste de Tsahal, l'armée de l'État d'Israël, il a été blessé en janvier 2024, alors qu'il participait aux opérations militaires dans la bande de Gaza. Il a critiqué les signataires, évoquant « une bande de privilégiés qui colportent la bêtise, l'ignorance et les mensonges ».
Eyal Sher, directeur de l'Israel Festival Jerusalem, qui réunit spectacles musicaux, pièces de théâtre et danse, est l'un des initiateurs de la pétition. Selon lui, cette dernière « ne cherche pas à créer des conflits et des fossés entre les différents groupes de la société israélienne, mais à défendre des valeurs humaines, la compassion et le désir de faire cesser cette guerre, d'obtenir le retour des personnes kidnappées et d'entamer le chemin vers la prospérité et la réhabilitation d'Israël et de toute la région », a-t-il rappelé auprès de Ynet.
D'après l'Organisation des Nations unies (ONU), au 4 août 2025, plus de 60.000 morts auraient été recensés, dont 17.000 enfants, d'après les chiffres du ministère de la Santé de la bande de Gaza. Plus de 146.000 personnes seraient blessées, dont 40.000 enfants, pour 1,9 million de personnes déplacées et 2,1 millions de personnes privées d'aide humanitaire.
Photographie : Miki Zohar, ministre de la Culture d'Israël, en 2020 (צילום: אורן כהן, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
