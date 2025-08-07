Ça finit quand, toujours ?, un accouchement politique

Une saga entre Varsovie et Montréal

Au cœur du récit, Janina (dite Nina) et Marek, jeunes intellectuels polonais de l'après-guerre, vivent dans un Varsovie dévastée, encore sous l’emprise soviétique. L’histoire s’ouvre sur une scène d’une précision clinique et bouleversante : Nina accouche seule, sans son compagnon, dans une maternité débordée, avec pour seule certitude celle d’un monde qui n’en a plus. Ewa naît à l’aube du XXe siècle socialiste, quelques heures avant Adam, fils de Pola, une femme libre et décidée avec qui Nina noue un lien indéfectible.

À travers trois générations – Nina, ses filles, puis ses petites-filles –, Gruda déplie la grande fresque d’une famille tiraillée entre fidélité au Parti et désillusions politiques, entre survie et renoncements. On traverse les grands événements de l’histoire polonaise : la mort de Staline, l’espoir brisé du soulèvement hongrois de 1956, les réformes de Gomułka, l’exode vers l’Ouest... Et peu à peu, l’exil prend racine. Montréal s’érige en contrepoint – promesse d’un ailleurs, d’un recommencement, ou peut-être d’un oubli.

Le politique intimement incarné

Ce roman n’est pas une leçon d’histoire. Il est plus exigeant : il est une incarnation. La guerre, les purges, les compromissions ne sont jamais théoriques. Elles passent par les corps, les silences, les blessures. Chaque personnage porte une faille historique.

Stefan, le père de Nina, communiste pur et dur, a survécu au goulag sans jamais renier ses convictions. Pola, brillante et désenchantée, refuse de se taire – quitte à s’enivrer pour oublier. Même les enfants sont imprégnés de cette mémoire tordue, Ewa et Adam jouant à réveiller les morts dans une Pologne où le passé n’est jamais enterré.

Les dialogues sont ciselés, les scènes d’une intensité visuelle rare – on pense au cinéma de Pawlikowski ou aux récits de Svetlana Alexievitch. Le talent de Gruda réside dans sa capacité à conjuguer l’émotion brute à une lucidité politique sans pathos.

Une œuvre de maturité

Sur le plan littéraire, Ça finit quand, toujours ? frappe par sa justesse. Aucun effet de manche, aucune envolée gratuite. Le style est sobre, d’une efficacité redoutable. La narration chorale multiplie les points de vue sans jamais perdre le lecteur. Gruda maîtrise parfaitement l’ellipse, les retours en arrière, les non-dits – cette matière vive qui donne à ses personnages une densité bouleversante.

Mais ce roman est aussi une méditation sur la transmission. Que reste-t-il, une fois la guerre finie, les illusions tombées, les pays traversés ? Le fil ténu d’une lignée, des prénoms qui se répètent, des silences qui se répondent. Et cette question lancinante, douloureuse et universelle : Comment vivre avec ce que l’histoire a brisé ?

La nécessité d'une oeuvre

Ça finit quand, toujours ? est un roman ample, ambitieux, profondément humain. Agnès Gruda y déploie une voix à la fois intime et politique, pudique et implacable. C’est un livre de mémoire, d’émotions, de choix moraux et d’ancrage dans le réel. Mais c’est surtout une œuvre nécessaire – pour comprendre d’où l’on vient, et pourquoi certains traumatismes continuent de nous hanter, génération après génération.

Publication le 27 août.

