Comics & climat : les super-héros face au défi écologique

Aux États-Unis, le monde des comics – ces bandes dessinées souvent peuplées de super-héros en cape – n’est pas resté totalement imperméable aux enjeux climatiques. Certes, longtemps, le sujet est resté en arrière-plan ou traité de manière allégorique.
Le 07/08/2025 à 08:47 par Nicolas Gary
Publié le :
07/08/2025 à 08:47
Ainsi, bien avant qu’on parle de “cli-fi”, le cartooniste Walt Kelly lançait en 1970 un avertissement retentissant dans son comic-strip Pogo : « We have met the enemy and he is us » (« Nous avons rencontré l’ennemi, et c’est nous »), s’exclamait son personnage devant un marais jonché de déchets, rappelle The Revelator. Cette phrase choc, devenue célèbre, visait déjà la responsabilité humaine dans la pollution. Mais il a fallu du temps pour que les comics mainstream abordent frontalement le problème du réchauffement global dans leurs intrigues.
La prise de conscience semble s’accélérer au cours des années 2010-2020. Même les super-héros commencent à se frotter au défi climatique. En 2021, DC Comics a ainsi créé la surprise en montrant Superman (du moins son fils, Jon Kent) participer à une manifestation pour le climat, pancarte en main, aux côtés de lycéens militants, relatait Gizmodo.
La couverture de l’épisode le représentait brandissant un panneau “School Strike for Climate” tel un élève inspiré par Greta Thunberg. Une image forte : voir un personnage doté de super-pouvoirs quasi divins choisir la voie de l’engagement citoyen. Le scénario, lui, mettait en scène des incendies géants aggravés par le changement climatique que le jeune Superman devait combattre.
Certes, tout cela reste de la fiction à grand spectacle – et l’on pourrait s’étonner que notre Kryptonien n’utilise pas ses pouvoirs plus radicalement (par exemple pour congeler les calottes ou intimider les pollueurs, comme le suggérait malicieusement un journaliste). Il n’empêche, ce genre d’intrigue marque un tournant : le climat devient un ressort narratif même chez les justiciers costumés.
Parallèlement, l’industrie indépendante du comic s’est emparée du sujet avec audace. Dès 2012, l’auteur Brian Wood publiait The Massive, une série en 30 épisodes suivant l’équipage d’un navire écologiste après un cataclysme planétaire. Cette saga post-apocalyptique, qui navigue entre pirates, communautés survivalistes et mystère environnemental, « révolve autour des thèmes écologiques » et questionne l’avenir de l’humanité face à l’océan en fureur.
The Massive est souvent cité comme l’un des premiers comics ouvertement axés sur le changement climatique et ses conséquences. Dans un registre proche du documentaire, le scénariste Ethan Sacks a lancé en 2021 la série Climate Crisis Chronicles, racontant en bande dessinée dix histoires vraies liées à la crise climatique : sécheresse au Honduras, inondations à Miami, feux de forêt en Australie, etc.
En donnant la parole à des témoins de ces catastrophes, ce comic militant brouille la frontière entre reportage et roman graphique.
La satire n’est pas en reste. Des auteurs de comics underground, comme la Mexicaine Inés Estrada, proposent une vision subversive de notre futur surchauffé. Son album Alienation (2019) dépeint une dystopie techno-capitaliste où les dérives numériques et le global warming s’entremêlent dans un univers halluciné – mais non sans lueur d’espoir pour la naissance d’une nouvelle vie.
Le trait en apparence naïf d’Estrada cache une critique acerbe de la domination des multinationales et de la course au progrès, tout en cherchant des pistes pour « renouer avec le vivant » sur une planète abîmée.
De la même manière, le roman graphique You Are a Sacred Place (2023) de Madeleine Jubilee Saito utilise la poésie visuelle pour cristalliser nos angoisses climatiques en un « appel à la justice », transformant en art nos peurs face aux incendies et aux inondations. Ici, pas de super-héros en vue : juste nous, face à nous-mêmes.
Enfin, certains créateurs de comics conjuguent écologie et imaginaire débridé. Le mangaka européen d’adoption Alejandro Jodorowsky a par exemple scénarisé Megalex (1999), une série SF où une planète entièrement urbanisée combat une jungle géante cherchant à reprendre ses droits – métaphore transparente de Mère Nature se rebellant contre l’homme-métropole.
Plus récemment, l’éditeur indépendant Boom! Studios a lancé Wild’s End (2014) ou Origins (2021), des mini-séries explorant des futurs où la Terre, épuisée, force l’humanité à d’étranges mutations pour survivre. Ces récits, distribués plus confidentiellement, montrent l’effervescence créative autour du thème écologique dans la bande dessinée anglo-saxonne.
Il reste que, comparé à la production francophone en plein boom documentaire, l’approche des comics américains demeure souvent soit métaphorique, soit spectaculaire. « La plupart du temps, le changement climatique apparaît au cinéma comme toile de fond ou via des métaphores élaborées », notait Salon.com.
La donne est en train de changer : les consciences s’éveillent y compris chez les auteurs de Marvel ou DC. On peut parier que les prochaines années verront éclore de plus en plus de comics explicitement écolo, reflétant l’inquiétude grandissante de la société américaine face aux ouragans, aux méga-feux et aux sécheresses records.
Après tout, les super-héros ont toujours su s’adapter aux enjeux de leur époque – et sauver la veuve et l’orphelin ne suffira plus si la planète entière est en péril. La lutte contre le crime sera aussi, demain, une lutte contre le carbone.
Crédits illustration : Dr Von Fatalis - Marvel
DOSSIER - Climate Fiction : un genre militant, au secours de la planète
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
