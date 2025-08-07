À la table des loups : l’innocence au bord du gouffre

C’est un roman qui s’ouvre comme un été en suspens : l’air est chaud, les moustiques piquent, et Myra Lee Larkin, treize ans, dévore L’Attrape-cœurs dans un diner d’Elmira, New York. Loin d’être un simple pastiche nostalgique, À la table des loups inscrit cette scène inaugurale dans une trame plus retorse, où l’attente du frisson adolescent se heurte à une inquiétude sourde.

Myra est une grande lectrice et l’aînée d’une fratrie trop nombreuse. À travers son regard précis et rêveur, Adam Rapp dépeint l’Amérique provinciale du début des années 1950. Mais c’est justement cette justesse du point de vue, cette voix de jeune fille exaltée et isolée, qui rend l’intrigue progressivement glaçante. Car lorsqu’elle rencontre un garçon plus âgé, trop beau, trop sûr de lui, le roman vacille. L'auteur laisse peu de doute sur la nature trouble du lien qui s’installe entre eux.

La force du texte réside dans sa tension narrative. Rien n’est montré frontalement, mais tout est suggéré avec une redoutable efficacité. L’écriture, précise et visuelle, évoque parfois la dramaturgie, ce qui n’étonne pas chez un auteur aussi à l’aise sur scène qu’en fiction. Le style restitue la naïveté de Myra sans la trahir, et c’est dans ce fragile équilibre que le roman trouve sa puissance.

À la table des loups n’est pas un roman moraliste, ni un récit édifiant. C’est un texte risqué, habité par la peur sourde de ce que les adultes laissent se produire. Il y a là une forme de cruauté latente, très américaine, qui rappelle que l’innocence est souvent une posture fragile, un luxe précaire.

À paraître le 22 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com