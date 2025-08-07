Spider-Punk en vedette de son propre film (très) animé

Apparu pour la première fois dans les pages de The Amazing Spider-Man #10, en janvier 2015, Spider-Punk est une variante de Spider-Man, qui évolue sur la Terre-138, au sein d'une réalité alternative. Sous le masque, Hobart Brown, un adolescent sans domicile fixe piqué par une araignée radioactive. Il mettra ses pouvoirs au service de la lutte contre la corruption, et plus précisément contre le système mis en place par un certain Norman Osborn...

Dans la grande fête animée du Spider-Verse organisée par Christopher Miller et Phil Lord, Spider-Punk devait forcément s'inviter. Le personnage apparait ainsi dans Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), réalisé par Kemp Powers, Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson, doublé, en version originale, par l'acteur Daniel Kaluuya.

Ce dernier devait logiquement être associé au projet de long-métrage autour de Spider-Punk : il en coécrira le scénario avec Ajon Singh, rapporte Deadline, et reprendra sans doute le rôle. Pour l'instant, le pitch du film reste confidentiel.

À la production de ce nouveau film d'animation, le duo Christopher Miller et Phil Lord, déjà derrière la trilogie Spider-Verse, ainsi qu'Amy Pascal, particulièrement impliquée dans les aventures super-héroïques de Sony Pictures.

Sony, qui n'a pas réussi à éviter quelques échecs cuisants au cinéma dans le développement de son Spider-Man Universe (notamment Morbius, Madame Web ou Kraven), poursuit néanmoins l'exploitation des droits d'adaptation du personnage. Une série Spider-Man Noir, dérivée de la trilogie Spider-Verse mais en prise de vues réelles, avec Nicolas Cage, est attendue en 2026.

La même année, Sony et Marvel présenteront Spider-Man — Brand New Day, le retour de Spider-Man, version incarnée par Tom Holland, au cinéma. Enfin, l'ultime volet de la trilogie Spider-Verse, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, devrait sortir en 2027.

Photographie : Spider-Punk dans Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com