Marsile Ficin, ou l’intelligence par la lumière

Qu’est-ce que la lumière ? À cette question, Marsile Ficin, philosophe florentin du XVe siècle, répond par un petit traité de son temps : Quid sit lumen. Rédigé vers 1476, ce texte d’à peine soixante pages ne se contente pas de décrire un phénomène physique ; il en fait la clé d’un univers ordonné, traversé de sens, où le visible devient le reflet du spirituel.

Ficin, traducteur de Platon et de Plotin, incarne à lui seul l’esprit de la Renaissance néoplatonicienne : une pensée qui cherche à réconcilier les savoirs antiques et la foi chrétienne, l’intellect et la mystique, la beauté et la vérité. Dans Quid sit lumen, il déploie une intuition métaphysique : la lumière est l’expression même de la joie divine, émise par Dieu, transmise par les astres, et reçue par toute forme vivante. Ce n’est pas le soleil qui produit cette lumière, mais bien un principe supérieur qu’il ne fait que refléter.

La lumière, chez Ficin, est à la fois connaissance, harmonie, lien cosmique et souffle de vie. Elle est le véhicule des âmes, la forme invisible qui traverse le visible, la marque d’un ordre caché. Chaque rayon solaire est ainsi comparé à un regard vivant, chargé d’intention, de puissance et de transformation. On est loin de l’optique newtonienne : ici, le cosmos est un organisme spirituel, hiérarchisé, où tout ce qui est bas participe d’un plus haut.

Ce texte bref mais fondamental sert aussi de préambule à la Théologie platonicienne, chef-d’œuvre de Ficin, où il développe son ambition de fonder une philosophie chrétienne inspirée des Anciens. Il y résume l’idée que la lumière est le fil conducteur entre Dieu et le monde, entre l’intellect pur et la matière incarnée.

Pourquoi lire ce texte aujourd’hui ? Parce qu’il témoigne d’un moment dans l’histoire de la pensée, où la philosophie était cosmique, poétique, totalisante. Le dernier adjectif pourrait faire tiquer : et le marxisme n'est pas totalisant peut-être ? Certes, mais ne cherche pas à figer le réel dans une structure unique, mais à en révéler les mécanismes pour mieux les transformer. C’est une totalisation critique, là où Ficin propose une totalisation symbolique et spirituelle. Les deux disent quelque chose de notre besoin d’ordre - mais parlent des mondes radicalement différents.

Et le capitalisme ? Il n’a pas besoin d’être totalisant en discours pour l’être dans les faits. Il s’infiltre partout : non par autorité idéologique, mais par efficacité économique et séduction individuelle.

C’est une totalisation par usage, par adhésion, et souvent sans alternatives visibles. Ce n’est donc pas un système de pensée, mais un système de domination sans pensée unique, ce qui le rend d’autant plus difficile à critiquer ou à dépasser.

Marsile Ficin montre par ailleurs comment les hommes de la Renaissance pensaient le réel comme un tout ordonné et signifiant, à travers un symbolisme actif. Il a influencé durablement les penseurs mystiques, les savants spiritualistes et même certains artistes, de Botticelli à Kepler.

Le monde de Ficin est un monde fermé, structuré selon une hiérarchie verticale, excluant le chaos, l’ambigu, le dissonant. Sa lumière divine éclaire tout… sauf peut-être la part d’ombre qui fait aussi la richesse du réel. Ce système cohérent devient parfois étouffant, trop parfait pour être vrai. Et il est bien sûr incompatible avec la pensée moderne, qui valorise l’indétermination, la liberté du sujet, et la séparation des ordres. La pensée de Ficin s’inscrit pleinement dans une tradition idéaliste.

Reste que lire Quid sit lumen, c’est entrer dans une autre façon de philosopher, où comprendre le monde revient à l’illuminer. Un souffle suranné.