Le Hobbit : une première édition exceptionnelle découverte par hasard

Le roman culte de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, publié en 1937 a été exhumé presque intact lors d’un banal inventaire domestique. L’ouvrage, l’un des 1500 exemplaires initiaux, a été mis en vente aux enchères.
Le 06/08/2025 à 18:19 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
06/08/2025 à 18:19
0
Commentaires
2
Partages
C’est à l’occasion d’un simple inventaire successoral dans une maison de Bristol qu’a été redécouvert un exemplaire rarissime de The Hobbit, de J.R.R. Tolkien. L’ouvrage, publié pour la première fois en septembre 1937 par George Allen & Unwin Ltd., fait partie des 1500 premiers tirages jamais imprimés. Il dormait, intact ou presque, sur une étagère depuis plusieurs décennies, à l’abri des regards et de la poussière.
L'experte en livres rares Caitlin Riley, en poste chez Auctioneum, maison de ventes aux enchères basée à Bath et Bristol, peine encore à croire à cette découverte : « C’était comme trouver un diamant dans un tas de gravats », confie-t-elle à la BBC. L’exemplaire est en état quasi neuf, avec ses pages à peine feuilletées et ses illustrations originales en noir et blanc réalisées par Tolkien lui-même - une caractéristique propre à la toute première impression du roman.
Mis aux enchères en ligne sur le site d’Auctioneum, le livre a rapidement dépassé son estimation initiale, fixée entre 10.000 et 12.000 £ (soit environ 11.700 à 14.000 €). La clôture des enchères, prévue pour ce 6 août 2025. On a actuellement atteint le montant de 25.000 £ (près de 30.000 €).
L’exemplaire découvert serait passé entre les mains du botaniste britannique Hubert Priestley, professeur à l’Université de Bristol. Bien que les circonstances précises de l’acquisition restent floues, certains spéculent qu’il aurait pu obtenir le livre via des contacts avec C.S. Lewis, ami et correspondant régulier de Tolkien. Le dernier propriétaire est resté anonyme, son patrimoine étant géré par un exécuteur testamentaire.
Si l’état du livre impressionne, il reste toutefois légèrement incliné (reliure un peu "cockée"), avec quelques marques discrètes sur la couverture. L’ouvrage est dépourvu de sa jaquette d’origine - un détail crucial dans l’univers du livre rare, mais qui ne semble pas freiner les enchérisseurs. En 2015, un autre premier tirage, conservant sa jaquette et orné d’une dédicace manuscrite de Tolkien, s’était vendu 137.000 £ chez Sotheby’s Londres (soit environ 160.800 € au cours actuel).
Lors d’une vente organisée par Christie’s à Londres le 12 décembre 2024, un exemplaire de la première édition du Hobbit de J.R.R. Tolkien a été adjugé pour 20.160 £ (environ 23.500 €).
Conçu à l’origine pour amuser les enfants de Tolkien, The Hobbit fut proposé à l’éditeur Stanley Unwin par un ancien élève de l’auteur. Le succès fut immédiat, imposant la figure du hobbit Bilbo Baggins dans l’imaginaire collectif. L’œuvre a depuis connu plus de 100 millions de ventes.
Cette première édition du Hobbit, a été adjugée mercredi aux enchères pour la somme de 43.000 £, soit environ 49.300 €.
Crédits photo : Auctioneum
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le 24 juin prochain, le département des Livres, Estampes et Manuscrits de Tajan proposera aux enchères une collection d’Histoire naturelle rassemblée par un amateur. L’événement, organisé à Paris, mettra à l’honneur des pièces rares allant du XVIIIe au XXe siècle, mêlant ornithologie, botanique, cartographie et art graphique, avec des estimations atteignant les 30.000 euros.
19/06/2025, 07:00
Un texte annoté en hébreu de la main même de Franz Kafka est mis en vente à Paris du 13 au 15 juin 2025. Issu d’une collection rare réunie par un passionné, ce document témoigne de la fascination tardive de l’écrivain pour la langue hébraïque et éclaire ainsi une facette méconnue d’un auteur devenu mythique.
02/06/2025, 17:08
Plus de 400 objets personnels ayant appartenu à David Lynch, décédé en janvier dernier, sont mis aux enchères jusqu'au 18 juin, dans une vente exceptionnelle organisée par Julien’s Auctions, en partenariat avec Turner Classic Movies. Parmi ces lots uniques, des scénarios inédits à des objets personnels, en passant par ses ouvrages de référence, entre livres d'art, Nabokov, Kafka, jusqu'aux sagesses d'Asie et autres ouvrages de théosophie.
02/06/2025, 14:27
Le samedi 24 mai 2025 à 14h, la maison FauveParis organise une vente aux enchères consacrée à Roland Moreno (1945-2012), pionnier de l’innovation technologique et créateur de la carte à puce. Cette vente publique, précédée d’une exposition accessible du 13 au 23 mai, mettra en lumière l’œuvre d’un inventeur au parcours aussi marginal que visionnaire.
22/05/2025, 14:56
Certains biens de l'ancien ministre de la Culture et membre de l’Institut, Frédéric Mitterrand, disparu le 21 mars 2024, sera proposé aux enchères le vendredi 16 mai, en salle des ventes de l’Hôtel Drouot.
Trois cent cinquante tableaux, mais aussi des livres, bibelots, souvenirs historiques, affiches, photos, provenant de ses résidences à Paris, Saint-Gratien et à Hammamet, en Tunisie.
14/05/2025, 15:02
Portée par un engouement inédit, la dernière vente Platinum Signature International orchestrée par Heritage Auctions à Dallas a atteint près de 3 millions $ (environ 2,6 millions €). Parmi les lots vedettes, une planche historique de Jean Giraud et un dessin rare d’Hergé.
02/05/2025, 17:01
Enchères et révélations : la semaine de William Shakespeare est riche en rebondissements. La maison Sotheby’s prépare la dispersion des quatre Folios vente estimée 3,8 et 5,2 millions €. En parallèle, des révélations sur le couple que formait le Barde avec Anne Hathaway réhabilitent le premier — longtemps accusé de l’avoir abandonnée.
27/04/2025, 14:40
Du 22 au 26 avril, la galerie 9e Art à Paris accueille une exposition en amont d’une vente internationale orchestrée par Heritage Auctions. Parmi les 650 oeuvres proposées, figure pour la première fois la planche inaugurale de la série Blueberry, issue du premier album Fort Navajo, signée Jean Giraud et publiée en 1963 dans Pilote.
22/04/2025, 13:14
Longtemps cantonnée aux vitrines des collectionneurs, la bande dessinée s’impose désormais comme un segment à part entière du marché de l’art. Monte-Carlo s’inscrit dans cette évolution en organisant, pour la première fois, une vente aux enchères centrée principalement sur les œuvres originales du neuvième art. Ce rendez-vous, prévu le 21 juin 2025 à l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, réunira notamment des pièces majeures signées Hergé, Graton et Geluck.
17/04/2025, 15:30
Le printemps 2025 s'annonce prometteur pour les amateurs de livres rares et d'objets de collection. Swann Galleries, maison de ventes new-yorkaise réputée, propose une série d'enchères mettant en lumière des trésors littéraires et artistiques.
16/04/2025, 12:05
Un petit morceau de cinéma, particulièrement fondateur pour le mouvement de la Nouvelle Vague, sera proposé aux enchères à l'occasion d'une vente organisée par Sotheby's Paris en juin prochain. Le manuscrit du scénario original d'À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, soit 70 pages de notes et quelques scènes détaillées, est estimé entre 415.000 et 600.000 €.
20/03/2025, 15:17
Adjugé pour 395.000 € lors de la vente exceptionnelle de livres et manuscrits qui s’est déroulée le 6 mars chez Tajan, l’exemplaire personnel de Napoléon Bonaparte, Premier Consul, du Code civil des Français, a ainsi largement dépassé son estimation initiale de 100.000 à 200.000 €.
07/03/2025, 11:25
Le 9 avril prochain, la maison de ventes Ivoire Toulouse/Primardeco proposera une centaine de lots issus de la succession de James et Jeanne Ducellier, proches de l’écrivain Joë Bousquet (1897-1950). Parmi ces pièces, des manuscrits inédits, une correspondance fournie avec de grandes figures du surréalisme et plusieurs éditions originales enrichies de dédicaces.
13/02/2025, 17:25
Traversé de fulgurances et d'autant de chansons devenues des évidences, le début de carrière de Bob Dylan l'imposa comme une voix incontournable des années 1960. Accompagné par l'effervescence de la contre-culture de l'époque, il passa des nuits blanches à écrire des textes ciselés, aussi poétiques qu'érudits. Des brouillons de sa chanson « Mr. Tambourine Man » (1964), récemment retrouvés, renseignent sur son processus créatif d'alors.
13/01/2025, 10:59
La Reine Margot, film culte de Patrice Chéreau sorti en 1994, fascine encore. À la croisée de l’histoire et du cinéma, cette adaptation du roman d’Alexandre Dumas, portée par Isabelle Adjani et Daniel Auteuil, a marqué les esprits. Parmi les artifices ayant contribué à cette fresque : des faux livres en plâtre, utilisés pour reconstituer la bibliothèque d’un Collège des Jésuites à Reims. Ces objets singuliers sont aujourd’hui proposés aux enchères par la Ville de Reims.
08/01/2025, 14:03
Un portrait d'Arthur Rimbaud, dessiné par Paul Verlaine, a été adjugé pour 585.000 € lors d'une vente aux enchères organisée par Tessier & Sarrou à l’Hôtel Drouot à Paris, le 25 novembre 2024. Ce montant est bien supérieur à l'estimation initiale de 200.000 €.
04/12/2024, 12:06
Au cours de la 10e vente organisée par Daniel Maghen Enchères, ce sont 80 % des lots proposés qui ont été vendus — représentant 113 % en valeur estimée. En tout, quelque 895.892 € ont été collectés au cours de cette dispersion.
01/12/2024, 11:09
Envie d’ajouter une œuvre de Philippe Druillet à votre collection ? Le 17 décembre, 20 créations inédites de ce maître de la BD de science-fiction seront mises aux enchères par l’Étude Daguerre Val de Loire, à découvrir à Paris Drouot.
29/11/2024, 10:22
La Bibliothèque nationale de France a préempté en vente publique un psautier, chef-d’œuvre de l’art du livre constantinopolitain de la fin du XIIIe siècle, jusqu’ici inconnu des spécialistes. Il s’agit de la première partie d’un psautier complet, dont la seconde partie figure dans les collections de la BnF depuis le XIXe siècle.
26/11/2024, 12:55
Lors d’une vente aux enchères dédiée à la bande dessinée organisée par la Maison Tajan, une planche originale des Aventures de Tintin signée Hergé n’a pas trouvé preneur. Malgré l'engouement traditionnel pour le reporter dans ces circonstances, aucun enchérisseur n’a tenté l’aventure mercredi dernier.
08/11/2024, 11:57
En ce soir d’Halloween, sorcellerie et créatures surnaturelles sont à l’honneur. Mais rien de plus amusant qu’une bonne histoire de fantômes pour l’ambiance. Et un manuscrit vieux de 239 ans, relatant la rencontre avec un spectre, fait bicher Jim Spencer, directeur de la maison de vente Rare Books Auctions.
31/10/2024, 17:30
Le 23 octobre dernier, la maison de ventes Tajan a organisé à Paris une vente d'albums de prestige signés Hergé provenant de la collection de Monsieur Felipe Ortiz-Patiño. Cet événement, réunissant 75 ouvrages uniques, a attiré les plus grands collectionneurs de bande dessinée, présents en ligne, en salle et en direct, pour des enchères totalisant 934.443,55 € (frais inclus).
25/10/2024, 17:20
Une des œuvres les plus lues au monde, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, sera au centre d'une vente organisée dans le cadre de la Foire d'Art d'Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, fin novembre 2024. Le libraire britannique Peter Harrington proposera à la vente un des trois tapuscrits connus du Petit Prince, sur lequel Antoine de Saint-Exupéry a couché de nombreuses annotations...
24/10/2024, 09:19
Le 6 novembre, juste après les élections américaines, la maison Pescheteau-Badin, en collaboration avec les experts Alain Nicolas et Pierre Gheno, organise une vente aux enchères à l’Hôtel Drouot. Elle se divise en trois parties distinctes, mettant en avant une riche variété de livres et manuscrits.
16/10/2024, 18:39
Depuis la mort du bibliophile en 2017, déjà six ventes mémorielles se sont déroulées. Cette nouvelle vente en ligne a débuté le 14 octobre et se terminera le 28 octobre 2024, par l'intermédiaire de Sotheby’s.
16/10/2024, 17:25
L'encyclopédie maritime Arcano del Mare (Les secrets de la mer) de Robert Dudley, est un chef-d'œuvre reconnu comme le premier atlas à compiler les cartes des mers et côtes du monde entier en un seul volume. Cette pièce unique est présentée en vente le 27 novembre 2024, chez Tajan à Paris. Estimation : entre 350.000 et 500.000 €.
07/10/2024, 17:09
Lucky Luke en 50 planches originales, voici ce que proposera Christie's aux enchères le 15 novembre prochain. Du 9 octobre au 15 novembre, des expositions publiques des pièces sont par ailleurs programmées à Bruxelles, Genève et Paris.
23/09/2024, 12:05
Du 21 au 25 août 2024, la ville de Limoges sera le théâtre de l'événement majeur de la vente aux enchères de livres anciens et modernes, la plus importante en France, orchestrée par l’étude Pastaud et le cabinet Poulain. Baptisée Vente Montignac, cette rencontre annuelle, initialement lancée à Montignac il y a 29 ans par Bernard Galateau et Pierre Poulain, propose cette année plus de 2600 lots datant du XVe siècle à l'ère contemporaine.
30/07/2024, 14:19
Le 24 juillet 2024, les commissaires-priseurs Dawsons présenteront une vente aux enchères mettant en lumière de célèbres auteurs. Parmi les pièces maîtresses, une première édition dédicacée et un premier tirage du recueil de poèmes du légendaire chanteur et auteur-compositeur Jim Morrison, intitulé The Lords and The New Creatures. Cette œuvre côtoiera une première édition signée du roman postmoderne Vineland de l’énigmatique écrivain Thomas Pynchon.
18/07/2024, 17:24
Le 10 octobre 2024, la maison de vente Ader mettra aux enchères une collection de cinquante œuvres originales de Leonetto Cappiello (1875-1942), célèbre artiste affichiste. Ces pièces, issues directement de l'atelier Cappiello par voie de descendance, comprennent des maquettes d’affiches qui n'ont pas été proposées sur le marché depuis les précédentes ventes de l’atelier en 1969 et 1981. Les estimations pour ces œuvres varient entre 5000 et 20.000 euros.
15/07/2024, 18:08
La maison De Baecque & Associés a annoncé une vente exceptionnelle, qui se tiendra le jeudi 3 octobre à Lyon, durant laquelle sera vendu aux enchères un manuscrit enluminé d’une rare valeur historique et artistique. Ce Livre d’heures à l’usage de Rome, estimé entre 100.000 et 200.000 €, est une œuvre magistrale de l’enluminure gothique, comprenant 222 feuillets, réalisée aux alentours de 1325 dans l’entourage de Jean Pucelle.
08/07/2024, 12:31
Les lots rattachés à l'œuvre de J.K. Rowling font-ils toujours les affaires des maisons de vente ? Ils suscitent en tout cas un intérêt certain, quelques jours après la vente d'une aquarelle illustrant le premier tome de la saga Harry Potter. Cette fois, une édition très spéciale des Contes de Beedle le Barde est partie pour 300.000 $, soit un peu moins de 280.000 €.
01/07/2024, 12:51
Estimée entre 400.000 et 600.000 £, l'aquarelle originale du premier tome de la saga Harry Potter, s'est envolée, et sans Nimbus 2000, pour atteindre 1,5 million £ (près de 1,8 million €), lors d'une vente aux enchères. Ce montant devient un record pour un lot lié à l'œuvre de J.K. Rowling.
27/06/2024, 16:24
Autres articles de la rubrique Patrimoine
Les 6 et 9 août 1945, des bombes atomiques s'abattent sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes et en blessant beaucoup d'autres, tout en ravageant des territoires entiers. 80 ans plus tard, les archives en ligne du musée du mémorial de la Paix de Hiroshima témoignent de l'horreur causée au prétexte de la « dissuasion nucléaire ».
05/08/2025, 14:59
Un ensemble inédit d’archives ayant appartenu à Anatole France (1844–1924) vient enrichir les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ce don, effectué par Monsieur et Madame Rodolphe Marchais avec l’appui du chercheur Guillaume Métayer (CELLF, CNRS-Sorbonne Université), rassemble albums iconographiques, lettres, livres annotés et documents rares conservés à La Béchellerie, demeure de l’écrivain en Touraine.
28/07/2025, 10:36
Dans le cadre de la commission 2025 du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les bibliothèques (FRRAB), la bibliothèque municipale de Lyon a obtenu un soutien pour l’acquisition de deux ouvrages rares : un traité culinaire du XVIᵉ siècle publié à Lyon, et un livre d’artiste contemporain signé Giuseppe Penone, figure de l’Arte povera. Ces acquisitions s’inscrivent dans une politique régionale de valorisation du patrimoine écrit et artistique.
24/07/2025, 17:42
Sur les hauteurs du nord-ouest de la Hongrie, l’abbaye bénédictine de Pannonhalma, fondée en 996, veille depuis plus de mille ans sur la plus ancienne collection de livres du pays. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle conserve quelque 400.000 volumes, dont plusieurs centaines de manuscrits antérieurs à l’invention de l’imprimerie, et une Bible complète datant du XIIIᵉ siècle. Un trésor patrimonial aujourd’hui menacé...
21/07/2025, 17:31
Il y a sept siècles, un prêtre est assassiné à l’arme blanche en plein centre de Londres, sous les yeux d’une ville indifférente. 688 ans plus tard, le criminologue Manuel Eisner exhume l’affaire, au sein du projet Medieval Murder Map, qui cartographie les meurtres dans l’Angleterre médiévale. À partir des archives judiciaires, il révèle les dessous d’un homicide prémédité, orchestré par une noble en quête de vengeance, dans une société où l’honneur se défendait aussi par le sang.
15/07/2025, 17:09
De la chronique parisienne débutée au XVIIe siècle aux enjeux socioéconomiques contemporains, le Pont Neuf présente une facette inédite de l'industrie du livre et de l'édition en France. Entre Mazarin, les libraires-éditeurs et les bouquinistes, la bataille fit rage : remontons aux origines de ce conflit, qui quatre cents ans plus tard, agite toujours...
06/07/2025, 10:41
Babylone n’a pas révélé tous ses secrets. Un poème disparu, pourtant très populaire à l’époque, vient d’être retrouvé par une équipe de chercheurs grâce à l’intelligence artificielle. Ce texte livre des détails importants sur la place des femmes dans la société, ou encore le quotidien de ses habitants.
04/07/2025, 17:17
Le 26 juin 2025, la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS) organise à Paris la conférence Recovered memories, dans le cadre de la présidence française du réseau européen des commissions de restitution.
30/06/2025, 17:13
Le J. Paul Getty Museum vient de recevoir le don artistique le plus important depuis plusieurs décennies. 38 feuillets enluminés réalisés par des artistes italiens entre le XIIe et le XVIIe siècle ont en effet été offerts par T. Robert Burke et Katherine States Burke, un couple américain possédant la plus grande collection privée d’enluminures italiennes aux États-Unis.
30/06/2025, 13:00
La Bibliothèque du Congrès des États-Unis a enrichi ses collections en faisant l’acquisition des manuscrits, esquisses musicales et de paroles, enregistrements, carnets et albums souvenirs du compositeur et parolier légendaire Stephen Sondheim, considéré comme l’une des figures les plus influentes et novatrices de la comédie musicale américaine de son époque.
26/06/2025, 17:59
La Bibliothèque nationale de France (BnF) enrichit ses collections d'un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et dossiers de travail de Michel Tournier (1924-2016), figure incontournable de la littérature française contemporaine. Ce don, constitué de 22 lots, couvre l'essentiel de son œuvre publiée, incluant romans, recueils de nouvelles, essais et ouvrages jeunesse, et offre un témoignage précieux du processus créatif de l'écrivain.
26/06/2025, 16:33
Les Archives littéraires suisses (ALS), rattachées à la Bibliothèque nationale suisse, viennent d’enrichir leur prestigieuse collection grâce à une donation remarquable : les archives personnelles d’André Gide (1869-1951). Ce fonds, remis par le professeur Peter Schnyder, président de la Fondation Catherine Gide, comprend manuscrits, documents personnels et photographies retraçant le parcours et l’influence majeure de l’auteur français, prix Nobel de littérature, sur la littérature du XXᵉ siècle.
24/06/2025, 12:22
La Bibliothèque nationale de France (BnF) se réjouit de l’inscription, le 24 avril dernier, de deux ensembles documentaires exceptionnels qu’elle conserve au Registre international Mémoire du monde de l’UNESCO. Il s’agit, d’une part, des Archives de la parole (1911-1953), un fonds sonore sans équivalent, et, d’autre part, des textes et dessins des enfants d’Izieu, intégrés dans une proposition collective intitulée Dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe : 1914-1950.
20/06/2025, 10:43
En Zambie, une boîte à outils de chasse gravée d’un ancien système d’écriture refait surface sur les réseaux sociaux. Cette redécouverte, orchestrée par la journaliste Samba Yonga et l'auteure Mulenga Kapwepwe, toutes deux fondatrices du Musée virtuel de l’histoire des femmes de Zambie, s’inscrit dans une vaste campagne intitulée Frame, visant à restaurer la mémoire des savoirs culturels effacés par le colonialisme.
16/06/2025, 16:39
Le 13 juin 2025, la Bibliothèque nationale de France a officiellement restitué à Angelika Mayer un ouvrage ayant appartenu à son père, l’historien de l’art August Liebmann Mayer, spolié par les nazis en 1942. Cette restitution constitue la toute première application de la loi du 22 juillet 2023, qui encadre désormais la restitution des biens culturels volés dans le contexte des persécutions antisémites de 1933 à 1945.
14/06/2025, 11:32
Quatre bandelettes de Torah, ou mappot, seront remises au musée Shalom Europa de la communauté juive de Wurtzbourg et de Basse-Franconie, situé en Bavière (Allemagne), le 5 juin prochain. Elles sont restituées à l'institution par le musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, qui en avait hérité en 1951, dans le cadre d'une récupération de biens spoliés à la fin des années 1930.
28/05/2025, 09:51
L’ENS (École normale supérieure) et PSL (Université Paris Sciences & Lettres) inaugurent « Lucienne », une bibliothèque numérique accessible à tous, qui réunit plus de 900 documents issus de ses fonds patrimoniaux.
26/05/2025, 17:00
La bibliothèque de Rennes métropole, située aux Champs Libres, a acquis un manuscrit breton daté de l'an 1100, provenant de l’abbaye féminine de Locmaria. Ce document met en lumière l'érudition des femmes au Moyen-Âge et leur rôle, en tant que copistes...
21/05/2025, 12:46
Antoine Crovella, alors étudiant en histoire à la Sorbonne, tombait en 2023 sur un manuscrit de Jean Giono au milieu d'archives d'une section spéciale de la Cour d'appel de Paris mise en place pendant l'Occupation. Le manuscrit de Voyage à pied dans la Haute-Drôme, paru en octobre 2024 aux Éditions des Busclats, sera remis à Sylvie Giono, la fille de l'écrivain, par la ministre de la Culture ce jeudi 22 mai.
20/05/2025, 13:05
La faculté de droit de Harvard avait finalement de l'or entre les mains, ou plutôt, une Magna Carta authentique de l'an 1300, un des sept exemplaires connus dressés par Edward I. Autrement dit, un document particulièrement précieux, pourtant considéré comme une copie, qui fut acheté en 1946 pour 27 $...
16/05/2025, 16:16
Dans le sud-est de l’Iran, les archéologues redessinent la carte des origines de la civilisation. Les découvertes liées à la civilisation de Jiroft, un ensemble culturel apparu entre le IVe et le Ier millénaire avant notre ère dans la vallée de l’Halil Rud, laissent penser que l’écriture et l’urbanisme n’ont peut-être pas émergé uniquement en Mésopotamie.
14/05/2025, 15:44
Jacqueline Gasté, née Ente, connue du grand public sous le nom de Line Renaud, a remis ce lundi 12 mai à Rachida Dati, ministre de la Culture, la lettre officialisant le don de ses archives personnelles aux Archives nationales. Cette dernière a salué une personnalité qui « incarne la culture française de manière incomparable, sur tous les continents, à travers le monde, et ce depuis tout juste quatre-vingts ans ».
13/05/2025, 14:20
Alain Tourret, ancien député du Calvados, retraité de la vie politique depuis 2022, a fait don à la bibliothèque de l'Assemblée nationale de plusieurs documents historiques. Parmi ceux-ci, une lettre autographe du sulfureux Robespierre, figure controversée de la Révolution française.
12/05/2025, 09:31
Le 11 mars dernier, les députés adoptaient une résolution transpartisane de Marie Pochon (Drôme, Écologiste et social) appelant le gouvernement à rendre plus accessibles les 19.247 cahiers citoyens issus du Grand Débat national, lancé début 2019. Organisée en parallèle du mouvement des Gilets jaunes, l'opération n'avait finalement pas débouché sur grand-chose : les revendications citoyennes, à défaut d'être toujours entendues, devraient au moins être plus accessibles.
30/04/2025, 11:52
Le ministère de la Culture annonce l’inscription de six candidatures françaises au Registre international de la « Mémoire du monde » de l’UNESCO, adoptée le 10 avril dernier par le Conseil exécutif de l’organisation. Présentées par la France seule ou en partenariat avec d’autres États, ces candidatures avaient été déposées en novembre 2023. Parmi les projets retenus, des archives de voix du début du XXe siècle et des dessins et écrits d'enfants pendant les deux Guerres mondiales.
29/04/2025, 12:27
On dit souvent que la fraude fiscale est aussi ancienne que l'impôt lui-même. En voici la preuve, surgie du passé comme un clin d'œil aux préoccupations sur notre budget national 2025, et même déjà 2026... Un modeste papyrus, oublié durant des décennies dans les profondeurs poussiéreuses des archives de l’Autorité israélienne des antiquités, révèle comment deux audacieux fraudeurs du IIᵉ siècle se sont joué du fisc impérial romain...
17/04/2025, 14:00
Un manuscrit perdu de la légende arthurienne a été retrouvé dans la reliure d’un livre du XVIe siècle. Caché depuis près de 400 ans dans la reliure d’un registre foncier élisabéthain, un fragment inconnu de la Suite Vulgate du Merlin – l’un des récits médiévaux les plus rares relatant la jeunesse du roi Arthur – vient d’être révélé grâce aux dernières avancées en imagerie et modélisation 3D.
11/04/2025, 18:05
Dans le domaine de l'écriture, la persévérance est un atout au moins aussi précieux que le style. S'il a conféré à son auteur une place au sein de l'histoire littéraire, Sur la route (1957) n'est pas le premier texte publié de Jack Kerouac. Paru en 1950, The Town and the City n'agita pas les foules, et la future figure de la Beat Generation songea même à laisser tomber, révèle une lettre tirée d'un corpus mis en vente par un libraire britannique.
07/04/2025, 12:48
Pierre Michon a récemment affirmé : « J’écris L’Iliade. » Les plus pointilleux rétorqueront : « Non, monsieur, au mieux vous la réécrivez. » Au-delà de ces considérations prosaïques, l'épopée d'Homère a constitué le socle de l’éducation des anciens grecs et demeure l'un des poèmes épiques les plus célèbres et étudiés à travers le temps et l'espace. Découvrez l’Iliade ambrosienne, le seul manuscrit antique illustré de cette œuvre qui nous soit parvenu. Un trésor historique.
01/04/2025, 18:22
Un rare feuillet de la Bible de Gutenberg, considéré comme l’un des tout premiers livres imprimés à l’aide de caractères mobiles en Europe, a été découvert dans un grenier à Bromsgrove, au Royaume-Uni. Cette précieuse relique, datée d’environ 1455, sera proposée aux enchères ce 25 mars par la maison Chorley’s Auctioneers. Son prix est estimé entre 20.000 et 30.000 £ (entre 24.000 et 36.000 €).
25/03/2025, 12:20
Redécouverte après plus d’un siècle d’oubli, la bulle pontificale signée en 1451 par le pape Nicolas V sera exposée à partir du 31 mars 2025 au scriptorium de l’Abbaye aux hommes, dans le cadre du millénaire de la ville de Caen. Un patrimoine rare, longtemps disparu, aujourd’hui mis en lumière...
18/03/2025, 17:20
Des centaines de tablettes administratives, datant de plus de 4000 ans, ont récemment été découvertes sur le site archéologique de Girsu, dans le sud de l'Irak. Cette mise au jour, fruit d'une collaboration entre les archéologues du British Museum et les autorités irakiennes, révèle l'ampleur d'une bureaucratie antique extrêmement sophistiquée, considérée comme précurseure des systèmes administratifs modernes.
18/03/2025, 14:42
La Région Normandie, en partenariat avec les Manufactures nationales — Sèvres & Mobilier national, a lancé un projet destiné à compléter la Tapisserie de Bayeux, en y ajoutant, par une œuvre tissée de 25 m2, le couronnement de Guillaume à l'abbaye de Westminster, le 25 décembre 1066. Une opération inscrite dans le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant, en 2027.
13/03/2025, 09:40
Le gouvernement a rendu public, ce lundi 10 mars, son 3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), en tablant sur une France exposée à une hausse des températures de 4 °C en 2100. Au sein de ce plan, qui a notamment pour objectifs « de protéger la population et de construire la résilience de la société française », une partie porte sur le patrimoine culturel et la prévention des risques.
12/03/2025, 09:40
Commenter cet article