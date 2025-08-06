Le Hobbit : une première édition exceptionnelle découverte par hasard

C’est à l’occasion d’un simple inventaire successoral dans une maison de Bristol qu’a été redécouvert un exemplaire rarissime de The Hobbit, de J.R.R. Tolkien. L’ouvrage, publié pour la première fois en septembre 1937 par George Allen & Unwin Ltd., fait partie des 1500 premiers tirages jamais imprimés. Il dormait, intact ou presque, sur une étagère depuis plusieurs décennies, à l’abri des regards et de la poussière.

Une édition d’exception, dans un état remarquable

L'experte en livres rares Caitlin Riley, en poste chez Auctioneum, maison de ventes aux enchères basée à Bath et Bristol, peine encore à croire à cette découverte : « C’était comme trouver un diamant dans un tas de gravats », confie-t-elle à la BBC. L’exemplaire est en état quasi neuf, avec ses pages à peine feuilletées et ses illustrations originales en noir et blanc réalisées par Tolkien lui-même - une caractéristique propre à la toute première impression du roman.

Mis aux enchères en ligne sur le site d’Auctioneum, le livre a rapidement dépassé son estimation initiale, fixée entre 10.000 et 12.000 £ (soit environ 11.700 à 14.000 €). La clôture des enchères, prévue pour ce 6 août 2025. On a actuellement atteint le montant de 25.000 £ (près de 30.000 €).

Auctioneum.

L’exemplaire découvert serait passé entre les mains du botaniste britannique Hubert Priestley, professeur à l’Université de Bristol. Bien que les circonstances précises de l’acquisition restent floues, certains spéculent qu’il aurait pu obtenir le livre via des contacts avec C.S. Lewis, ami et correspondant régulier de Tolkien. Le dernier propriétaire est resté anonyme, son patrimoine étant géré par un exécuteur testamentaire.

Si l’état du livre impressionne, il reste toutefois légèrement incliné (reliure un peu "cockée"), avec quelques marques discrètes sur la couverture. L’ouvrage est dépourvu de sa jaquette d’origine - un détail crucial dans l’univers du livre rare, mais qui ne semble pas freiner les enchérisseurs. En 2015, un autre premier tirage, conservant sa jaquette et orné d’une dédicace manuscrite de Tolkien, s’était vendu 137.000 £ chez Sotheby’s Londres (soit environ 160.800 € au cours actuel).

Lors d’une vente organisée par Christie’s à Londres le 12 décembre 2024, un exemplaire de la première édition du Hobbit de J.R.R. Tolkien a été adjugé pour 20.160 £ (environ 23.500 €).

Conçu à l’origine pour amuser les enfants de Tolkien, The Hobbit fut proposé à l’éditeur Stanley Unwin par un ancien élève de l’auteur. Le succès fut immédiat, imposant la figure du hobbit Bilbo Baggins dans l’imaginaire collectif. L’œuvre a depuis connu plus de 100 millions de ventes.

Mise à jour 7 août

Cette première édition du Hobbit, a été adjugée mercredi aux enchères pour la somme de 43.000 £, soit environ 49.300 €.

Crédits photo : Auctioneum

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com