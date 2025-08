Marijosé Alie : "La Martinique redresse la tête, fière et impénétrable"

« Je suis dans l'ordre chronologique journaliste, musicienne, écrivaine, auteure, compositrice. Voilà, je crois que j'ai tout dit là », annonce avec simplicité Marijosé Alie. « J'ai été journaliste à France Télévisions pendant pas mal d'années. J'ai toujours écrit, j'ai toujours fait de la musique, j'étais déjà considérée comme un élément étrange. Être rédactrice en chef ou directrice puis écrire des chansons et les chanter, c'était déjà compliqué », confie-t-elle.

Elle quitte finalement la télévision pour se consacrer pleinement à l’écriture et à la musique, évoquant elle-même « plusieurs vies en une ».

De la musique aux romans

Dans le domaine musical, elle évoque son succès imprévu : « J'ai ce qu'on a appelé un tube, Caressé mwen, qui a fait un peu le tour du monde à l’insu de mon plein gré. Je n'avais pas du tout prévu ça. » Elle insiste néanmoins : « Je chante, parce que je compose, et non l'inverse. »

Pour la littérature, elle est formelle : « J'ai tellement de choses qui se bousculent que la page blanche, je ne connais pas vraiment. » Son parcours littéraire, lié à l'éditeur Hervé Chopin, commence par un recueil de poésie, réalisé en collaboration avec sa fille aînée, peintre, puis un premier roman intitulé Le Convoi, primé au Prix Ivoire à Abidjan. Suit un autre roman comme Une semaine et un jour, évoquant l’histoire juste avant la départementalisation de la Martinique, ainsi qu’un ouvrage d'entretiens consacré à Aimé Césaire : « C’est quelqu’un qui était très proche de moi, on était très proches. Et j’ai voulu écrire sur l’homme », décrit-elle.

Dans la foulée, elle entame un autre ouvrage : Pale Pou Tande (Parle pour entendre, en créole). Un livre né d’un projet de caravane… qui ne verra jamais le jour : « Pale Pou Tande, c’est une caravane qui n’a jamais pu démarrer vraiment, parce qu’elle a été empêchée par des extrémistes. Mais il faut lire le bouquin pour comprendre... » Le projet portait une ambition : provoquer une rencontre, une conversation directe entre les descendants d’esclaves et les descendants d’esclavagistes. « Parce qu’il est temps qu’on se parle et qu’on arrête de mettre la poussière sous la table. Qu’on arrête de s’enfermer dans des haines ancestrales. Il faut qu’on arrive à… On peut décider qu’on se déteste, mais savoir parler, c’est ça l’idée. » Ce dialogue empêché dans le réel devait alors prendre forme dans l’écriture.

Mais l’élan ne s’arrête pas là. Elle vient d’achever la dernière ligne « il y a quelques jours » d'un livre écrit à quatre mains avec l’écrivaine tunisienne Fawzia Zouari : Les deux Marie. Un texte féministe, qui donne voix à deux figures présentes dans les trois monothéismes, mais toujours réduites au silence. « Il va nous valoir plein de fatwas », ironise-t-elle. Le roman fait sortir du tableau de Delacroix deux femmes : Marie la Vierge et Marie-Madeleine.

« Parce que ces deux femmes qui existent dans les trois religions monothéistes n’ont jamais ouvert la bouche. N’ont jamais dit un mot. Faut chercher dans tous les écrits, et elles n’ont pas parlé. » Ce livre entend ainsi leur rendre une parole imaginaire, une voix narrative longtemps confisquée. « Et je suis sûre qu’elles ont parlé. Elles ont fait autre chose que de poser. »

Un Parlement pour les femmes écrivaines

Marijosé Alie est également très impliquée dans le Parlement des écrivaines francophones, fondé par Fawzia Zouari en 2017 : « Aujourd’hui nous sommes 200 écrivaines dans le monde entier, avec des activités partout », se félicite-t-elle. Ce parlement a notamment organisé le procès-spectacle « Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses ? », présenté en France, en Martinique, au Maroc, en Tunisie ou au Liban : « On libère par les mots toutes ces femmes qu’on a essayé d’enfermer », résume-t-elle.

Elle insiste sur l’importance de cette solidarité internationale : « Une femme en Iran n’a pas les mêmes revendications qu’une femme à Montréal, mais nous sommes solidaires. Ce maillage international montre qu’on aurait pu faire du monde autre chose si on avait eu un peu plus de pouvoir. »

Un nouveau souffle pour la littérature martiniquaise

En parallèle, cette première édition du salon Tous Créoles représente pour elle un dépassement des clivages et une opportunité rare : « Tous Créoles n’est pas une association qui a reçu les applaudissements de tout le monde, mais c’est une expérience extraordinaire, merveilleuse. On est dans un décor de rêve, pourquoi ne pas se l'approprier ? Après tout, c’est aussi chez nous. »

Marijosé Alie se réjouit particulièrement de la vitalité littéraire révélée par ce salon, qui réunit 40 auteurs martiniquais : « Je ne connaissais pas le tiers, chacun a une expression différente, une écriture différente. Tous ces auteurs racontent la Martinique. Leur regard réuni donne une vision du pays à travers l'histoire, le présent et permet une projection vers l'avenir. »

Et de conclure avec passion : « Pendant que le monde sombre dans le chaos, ce pays, la Martinique, redresse la tête, fier, digne et impénétrable. Nous sommes le mystère. »

Deuxième jour du premier salon Tous Créoles.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com