La barbaretraite ? À 55 ans, Barbapapa n'y pense même pas

C’est une histoire qui commence sur un coin de serviette, dans le tumulte d’un Paris en pleine ébullition. Fin des années 1960, dans le sud de la capitale, Talus Taylor, Américain fraîchement arrivé en France, observe les étudiants manifester.

Mais, à cause de son français approximatif, il ne saisit pas ce qui se joue face à lui. Il imagine alors différentes situations, en dessinant « des âneries sur la serviette », raconte aujourd’hui sa fille Alice Taylor à l’AFP. À ses côtés, Annette Tison, une française architecte de formation, l’accompagne dans ce qui deviendra un moment fondateur de la culture populaire : la création des premiers personnages de Barbapapa.

C’est là qu’apparaissent les premières esquisses d’un drôle de personnage à la silhouette souple, souvent comparée à une poire, capable de changer de forme pour s’adapter à différentes situations. Quant au nom, si original et ludique, il leur vient d’une balade au jardin du Luxembourg. Selon la légende, Talus Taylor entend un enfant réclamer à ses parents ce qui lui semble être un mystérieux « baa baa baa baa ». Ne comprenant pas le mot, il interroge son épouse, qui lui explique qu’il s’agit d’une confiserie française : la barbe à papa.

Un succès tout en rondeur

Le premier album, sobrement intitulé Barbapapa, hommage phonétique à cette gourmandise, sort en 1970 dans la toute nouvelle maison d’édition de l’École des loisirs. Suivront quelque 80 titres, traduits dans plus de 30 langues, édités d’abord par L’École des loisirs puis par les éditions du Dragon d’Or. Selon ces derniers, à ce jour, 8 millions d’exemplaires ont été écoulés rien qu’en France, à raison d’un million de livres vendus par an dans le monde.

Le succès de cette première sortie a été immédiat. Dès 1974, la famille Barbapapa s’invite sur les écrans de télévision avec une série animée et un générique culte entonné par Ricet Barrier. Le public s’est élargi, et c’est ainsi que l’imaginaire des Barbapapa s’est installé durablement dans les foyers.

Une famille en avance sur son temps

Barbamama et leurs sept enfants hauts en couleur — Barbidou, Barbidur, Barbotine et les autres —, incarnent un idéal d’entraide, d’adaptabilité et, plus surprenant, d’écologie. En 1974 déjà, dans L’Arche de Barbapapa, quatrième album de la série, ils sauvent des animaux menacés par la pollution. Plus qu’un dessin pensé pour les enfants, les créateurs anticipent sans le savoir les préoccupations environnementales contemporaines. « On a l’impression qu’ils parlent d’aujourd’hui, c’est fou », commente Alice Taylor.

Depuis la mort d’Annette Tison en 2010, suivie de celle de son mari Talus Taylor en 2015, ce sont leurs enfants, Alice et Thomas, qui tiennent les rênes de l’univers Barbapapa. Architectes de formation, comme leur mère, ils ont peu à peu rejoint l’entreprise familiale. « La société a été créée par ma mère pour la gestion des droits dérivés et au bout d’un moment, elle m’a dit : “Je vous laisse les clefs, salut !” », se remémore leur fille.

Une saga en pleine métamorphose

Depuis 2015, ils signent de nouveaux albums et scénarios. Alice, diplômée de la section animation de l’ENSAD, s’occupe du graphisme. Thomas, installé à l’étranger, écrit les épisodes. En 2019, ils lancent une nouvelle série animée, Barbapapa en famille, produite par le studio français Normaal. Diffusée dans plus de 100 pays, notamment sur Nickelodeon Jr. et TF1, elle figure parmi les dessins animés les plus populaires de la chaîne.

Si la série contemporaine ne reprend plus le célèbre « hup hup hup barbatruc », elle reste fidèle à l’esprit originel : solidarité, bienveillance, humour et pédagogie. Les épisodes abordent aussi bien la fracture numérique que les algues vertes, les écrans ou le vivre-ensemble, et ce, à hauteur d’enfant.

À LIRE – Une figure de la BD underground à l'honneur de Formula Bula 2025

Le dernier album, Barbapapa, les petites bêtes, a été publié le 7 mai 2025 par les éditions Les Livres du Dragon d’Or. Une nouvelle parution est déjà prévue pour le 21 août 2025 : Barbapapa, une journée sans écran. Dans cette nouvelle histoire, les parents mettent en place une chasse au trésor spécialement pensée pour les Barbabébés. Avec le beau temps au rendez-vous, il était impensable pour eux de rester devant la télévision, enfermés...

Crédits image : Jon Page, sous licence CC BY-NC-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com