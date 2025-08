Tuer au nom de Dieu : le massacre de la Saint-Barthélemy, en direct

Et si l’on plaçait une caméra documentaire au cœur du XVIe siècle ? C’est le pari d’Hugues Nancy et de sa coscénariste Adila Bennedjaï-Zou. Après Révolution ! en 2021, les deux auteurs renouent avec une forme hybride mêlant les codes du reportage, de la fiction historique et de l’animation.

Dans Tuer au nom de Dieu, Jean Picquier, survivant du massacre de la Saint-Barthélemy, mène une enquête dix ans après les faits, caméra en main, pour comprendre ce qu’il est advenu de sa famille et de milliers de protestants assassinés en août 1572.

Une caméra dans le Paris de 1582 : le passé filmé comme un présent

Procédé de narration anachronique totalement assumé : Jean, à la manière d’un journaliste moderne, interroge des survivants, confronte les bourreaux, consulte les archives. Le spectateur devient ainsi témoin d’une reconstitution vivante, incarnée, immersive.

Cette œuvre est le fruit d’une collaboration étroite avec l’historien Jérémie Foa, dont l’essai Tous ceux qui tombent (La Découverte, 2021) a renouvelé l’approche du massacre, et qui inspire le film. Plutôt qu’un accès de fureur populaire incontrôlée, Foa met en lumière une mécanique froide, orchestrée, impliquant des bourreaux identifiés, souvent proches de leurs victimes. Cette violence de proximité, nourrie par des années de propagande religieuse, trouve une expression glaçante dans les scènes du film.

Pour rendre compte de la brutalité des événements sans verser dans la reconstitution spectaculaire ou complaisante, Hugues Nancy a choisi un outil singulier : le dessin animé à la main, réalisé par Serge Elissalde (Studio 3.0). En puisant dans les techniques de l’époque – gravure, plume, encre de Chine, lavis – ces séquences viennent illustrer les souvenirs traumatiques de Jean Picquier et les témoignages recueillis au fil de son enquête. Le dessin devient ici langage, preuve, mémoire.

L'ambition : restituer avec force la violence symbolique et physique du massacre, tout en respectant la pudeur nécessaire à un tel sujet, et faire surgir, dans une économie de moyens maîtrisée, une émotion durable.

Au-delà du récit historique, Tuer au nom de Dieu interroge notre présent. La haine religieuse, la déshumanisation de l’autre, les meurtres commis au nom de croyances : les mécanismes à l’œuvre en 1572 ne sont pas sans résonance avec les fanatismes contemporains. Le film explore ainsi ce que Hugues Nancy nomme la matrice originelle de processus d’extermination fondés sur la foi, dont les logiques perdurent jusqu’à notre siècle.

Une coproduction

Produit par Nilaya Productions pour France Télévisions, avec la participation de Toute l’Histoire, Tuer au nom de Dieu bénéficie du soutien du Centre national du cinéma, de la Région Nouvelle-Aquitaine, et des départements de la Charente et de la Charente-Maritime.

La musique originale a été composée par Deborah Bombard-Golicki, tandis que les décors sont signés Olivier Guyader, les costumes confectionnés par Jean-Daniel Vuillermoz et Nadia Cherouk, pour un montage assuré par Alexandre Landreau.

Les séquences animées et les illustrations de cette fiction documentaire ont été réalisées par Serge Elissalde, en collaboration avec le Studio 3.0. © Serge Elissalde (Studio 3.0) / Nilaya Productions

Une mémoire littéraire et artistique déjà nourrie

Le massacre de la Saint-Barthélemy, survenu dans la nuit du 23 au 24 août 1572, a profondément marqué l’imaginaire collectif. Plusieurs œuvres majeures, littéraires comme cinématographiques, ont tenté d’en restituer l’horreur, souvent à travers le prisme de la tragédie historique.

Alexandre Dumas, dans son roman La Reine Margot (1845), demeure l’un des premiers à en faire une fresque romanesque spectaculaire et dramatique. Le livre, premier tome de sa trilogie consacrée aux guerres de religion, s’ouvre précisément sur les jours qui précèdent le massacre. L’union de Marguerite de Valois (dite la reine Margot) avec le protestant Henri de Navarre y apparaît comme un fragile espoir de paix, vite anéanti par les intrigues de cour et la haine religieuse. Le roman mêle personnages historiques et fiction, et a largement contribué à forger une représentation populaire du massacre, marquée par le poison, les trahisons, et le sang versé dans les rues de Paris.

L’œuvre de Dumas a d’ailleurs inspiré plusieurs adaptations cinématographiques, dont la plus marquante reste La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994), avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre, et un casting prestigieux (Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Virna Lisi, Pascal Greggory…).

Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes et couronné par le Prix du Jury, le film met en scène avec une intensité viscérale la violence du massacre, tout en soulignant les luttes de pouvoir au sein de la famille royale. Il s’appuie également sur une reconstitution très libre mais puissante de l’atmosphère morbide et étouffante du Louvre et des rues parisiennes ensanglantées.

Plus récemment, les travaux d’historiens comme Denis Crouzet (Les Guerriers de Dieu, Albin Michel, 1990) ou Arlette Jouanna (La Saint-Barthélemy : les mystères d’un crime d’État, Gallimard, 2007) ont permis d’approfondir la compréhension de l’événement, en mettant l’accent sur les mécanismes mentaux, politiques et religieux à l’origine du massacre.

Enfin, sur le plan iconographique, les gravures du XVIe siècle, notamment celles de Frans Hogenberg, ont joué un rôle fondamental dans la transmission de la mémoire visuelle du massacre. Reproduites dans de nombreux ouvrages d’époque, elles inspirent aujourd’hui encore les artistes et les documentaristes.

France Télévisions / Nilaya Productions

Crédits photo : France Télévisions

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com