Mali-Cieux : le Mali en vers et en armes

C’est au Mali que Jean-Marc Collet, aujourd’hui éditeur de Vibration, a eu dans sa première vie, engagement militaire, un coup de cœur pour le pays dans lequel il a été envoyé. De cette mission, il en tirera un recueil de poèmes, édité en 2016 chez LC éditions, ainsi qu’un regard amer sur l’Histoire qui s’écrit aux dépens des hommes et un coup de foudre pour ce pays qui l’a transformé à jamais. La nouvelle version proposée s’inscrit dans l’itinéraire de l’auteur-éditeur : faire exister ce qui a été, éviter à la poésie de sombrer dans l’oubli.

Comment d’ailleurs oublier ce pays avec son fleuve qui se gonfle « Et se gorge d’orgueil/Insomnie de son onde/Se retourne dans son lit » et dont « le scintillement du fleuve Niger n’est pour moi/que la fuite de mes jours/derrière un paradis enclos/où tout est jachère/et s’engouffre sans retour ».

Pays fascinant, coloré, venteux, poussiéreux, le Mali est une terre d’hommes et de femmes attachants : « Et tandis que le jour s’efface/Les femmes les fagots enlacent/Au long d’une savane rapace/Niger en liesse se délace/A l’ombre d’un rônier, fugace/Les hommes s’y prélassent ».

Loin des clichés véhiculés par la seule évocation de l’Afrique, l’auteur n’est pas là pour faire du tourisme et remplir des cahiers de voyage, il évoque sa mission de soldat qu’il accomplit avec honneur et fraternité, épaulé par des Maliens engagés à ses côtés. Il refuse de se faire appeler « chef », dénomination héritée de la colonisation, ils sont frères d’armes avant tout, accepte les liens forts que le danger exige tout en étant lucide sur la fidélité des promesses.

Et dans les tableaux qu’il nous brosse, il y a la violence, les fameuses razzias et ses morts : les habitants vaincus attendent des vainqueurs leur exécution ou leur mansuétude. Plus loin, il évoque la tristesse de jeunes amoureux qui se disent adieux avant de mourir de faim. Mali terre de contraste, toujours entre vie et tragédie au quotidien.

Il y a bien sûr les combats, la méfiance et l’attente du départ des Français du Mali : « Les familles en motifs de haine,/assourdies de vengeance,/épient les étrangers,/impies,/impurs,/infâmes ».

Après le départ, reste un sentiment amer de laisser dans ce pays des âmes tourmentées, sentiment d’avoir fait son devoir et d’avoir été trahi par les hautes sphères, difficile de quitter ce pays.

Ce recueil est à part des autres de Jean-Marc Collet, on y sent tout son engagement d’homme et sa sensibilité de poète, ces textes sont autant d’invitations au partage et au voyage, presque une déclaration d’amour à ce pays à chaque page.

«Terre promise/Terre de Cham

Terre carmine

Terre de larmes/Terre au noir

Athanor/Terre au diable

Terre nourrira/Sang versera

Par Christian Dorsan

