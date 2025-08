Pologne : le président nationaliste Karol Nawrocki, historien polémique

Élu le 1er juin 2025, Karol Nawrocki est investi président de la République de Pologne ce mercredi 6 août, succédant à Andrzej Duda (2015-2025). Idéologiquement, les deux hommes politiques sont assez proches, tous deux conservateurs : si Duda est membre du parti nationaliste Droit et justice (PiS), Nawrocki s'est présenté comme indépendant pendant sa campagne, tout en étant soutenu par le PiS et son prédécesseur.

Admirateur de Donald Trump, Nawrocki a tiré certaines ficelles désormais bien connues, comme l'anti-intellectualisme, l'euroscepticisme ou encore le rejet des élites afin de gagner la confiance d'électeurs en proie à un sentiment d'abandon.

Le nouveau président de la République, au cours de sa campagne, a également exploité et attisé un ressentiment vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. « Les citoyens polonais devront avoir la priorité dans la queue chez le médecin et dans les centres de santé. Dans nos écoles et les crèches, on veut des enfants polonais. Il faut faire en sorte de stopper les dépenses et de payer les retraites pour les Ukrainiens. Et les allocations sociales devront être avant tout destinées aux Polonais », a-t-il ainsi déclaré lors de sa campagne, rappelle RFI.

Parallèlement, Karol Nawrocki a assuré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et affiché publiquement la présence de la Pologne aux côtés de l'Ukraine, indiquant que la Russie était un « État néo-impérial et colonial, dirigé par un criminel de guerre, Vladimir Poutine ».

Lors d'un entretien entre les deux chefs d'État, fin juillet, Nawrocki a toutefois évoqué une question historique entre les pays, qui pourrait peser dans les relations diplomatiques, rapporte Euronews.

Il a ainsi invité Zelensky à reconsidérer la position ukrainienne sur les massacres en Volhynie, région du nord-ouest de l'Ukraine, où 60 à 100.000 civils polonais ont été tués entre 1942 et 1945 par des membres de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), milice nationaliste qui réclamait l'indépendance de l'Ukraine. Depuis, les deux pays, dont les populations ont toutes deux subi des pertes, s'accusent mutuellement de l'origine des massacres.

Réécrire l'histoire ?

L'entretien entre Zelensky et Nawrocki rappelle la qualité d'historien de ce dernier. Né en 1983 à Gdańsk, il y fait ses études supérieures, notamment au sein de l'Institut d'Histoire de l'Université de Gdańsk, avant d'y obtenir un doctorat en sciences humaines.

Entre 2017 et 2021, il officie en tant que directeur du musée de la Seconde Guerre Mondiale de Gdańsk. Son mandat est alors émaillé de polémiques, puisque Karol Nawrocki, à la tête de cette institution, s'applique à minimiser la responsabilité de la Pologne dans l'assassinat et la déportation de millions de Juifs.

Le parti nationaliste Droit et justice (PiS), en 2018, avait vigoureusement soutenu une loi condamnant les auteurs de propos qui pointeraient « la responsabilité ou la coresponsabilité de la nation ou de l’État polonais pour les crimes commis par le Troisième Reich allemand ». Une manière de réécrire l'histoire, à l'encontre des recherches historiques.

En 2021, Jan Grabowski et Barbara Engelking, deux universitaires polonais spécialistes de l’Holocauste, se retrouvaient accusés de diffamation pour des passages de leur livre Night Without End : The Fate of Jews in Selected Counties of Occupied Poland (Plus loin, c’est encore la Nuit : le sort des Juifs dans certaines régions de la Pologne occupée).

L'ouvrage évoquait le cas du maire Edward Malinowski, accusé d’avoir livré des Juifs aux nazis lorsque ces derniers occupaient le pays. La nièce de l’homme politique, Filomena Leszczyńska, avait porté plainte, et la procédure s'était conclue sur des excuses publiques que les universitaires ont dû publier pour « inexactitudes » dans leur ouvrage. Un procès en appel avait toutefois conclu à l'innocence des auteurs et au sérieux de leurs travaux.

Malgré ses prises de position, Nawrocki sera ensuite désigné directeur de l'Institut de la mémoire nationale (IPN), pour un mandat tout aussi tumultueux, perturbé par plusieurs controverses évoquées par Le Monde, dont l'attribution d'un logement de fonction alors que son propre appartement ne se trouvait qu'à cinq kilomètres de l'institution...

Un auteur habitué aux polémiques

En tant qu'auteur, Karol Nawrocki a signé et cosigné plusieurs ouvrages, consacrés, notamment, à Solidarność, la fédération de syndicats polonais, très active dans les années 1980 et dirigée par Lech Wałęsa, ou sur les violences infligées aux détenus au sein de la prison de Kwidzyn, en 1982. Il s'est également livré à des analyses footballistiques dans deux titres, en 2014 et en 2015.

En tant que directeur d'ouvrages, il a coordonné des recherches consacrées à certains agissements lors de la République populaire de Pologne, régime marxiste-léniniste gouverné par un parti unique.

Enfin, sa bibliographique reflète également sa fascination pour le milieu criminel polonais, à travers la biographie du gangster polonais Nikodem Skotarczak (1954-1998), publiée en 2018 et intitulée Spowiedź Nikosia zza grobu [La confession d'outre-tombe de Niko, NdR]. Sous le pseudonyme Tadeusz Batyr, il avait alors fait le récit, jugé complaisant par certains lecteurs, de la vie d'un homme d'affaires très controversé.

Mais, surtout, il s'était livré à une séquence d'autopromotion télévisuelle, à l'occasion de la parution du livre. Sur la chaine publique TVP3 Gdańsk, le visage flouté, Tadeusz Batyr avait été interrogé sur ses recherches : il remerciait à cette occasion un certain Karol Nawrocki, « l'historien qui m'a inspiré pour mener ce travail, le premier à vraiment étudier l'histoire du crime organisé sous la République populaire de Pologne ».

Lors de la campagne présidentielle, le pot aux roses a été dévoilé par wPolityce, mais Nawrocki a assuré qu'il ne regrettait rien. Selon lui, le pseudonyme était « nécessaire », afin de séparer ses activités professionnelles de son travail d'auteur.

Photographie : Karol Nawrocki le 19 mai 2025, à Bydgoszcz, en Pologne (Aawiosnaa, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com