Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme

Barbie, mensonge et inceste : voici le récit d’une enfance empêchée. Michelle Lapierre-Dallaire reconstruit, dans une langue d’une acuité implacable, la fabrique intime de l’identité sous emprise. Un texte aussi dérangeant que nécessaire, où l’enfance est un théâtre de domination.
Le 08/08/2025 à 09:32 par Victor De Sepausy
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
08/08/2025 à 09:32
0
Commentaires
0
Partages
C’est une voix d’enfant, vive et lucide, qui ouvre le récit. Une petite fille qui joue aux Barbie, les fait ramper dans la boue et grimper aux plantes, tandis que ses camarades leur prêtent des robes de princesses. Une enfant qui donne à ses poupées des prénoms non genrés et s’émerveille des cheveux qui changent de couleur au congélateur.
Mais déjà, l’imaginaire se dédouble : ce que les adultes nomment “faire l’amour” se rejoue dans la chambre avec des gestes mécaniques et des phrases apprises, dans une confusion des rôles et des genres, des désirs et des dégoûts.
Je vous demande de fermer les yeux… est un texte brutal, sans fioritures, qui refuse le confort du pathos. À hauteur de fillette, Michelle Lapierre-Dallaire explore la dépossession, l’effraction, la honte. Son écriture prend au piège le lecteur : chaque image est juste, chaque scène est un nœud de contradictions.
Le récit fait se superposer la fiction domestique (la fille, la mère, le rôle) et le film porno, jusqu’à la rupture. L’inceste est nommé sans détour, comme on pose une pierre sur une tombe, et le lecteur, pris à témoin, ne peut détourner les yeux.
La force du texte réside dans sa précision narrative, la limpidité du style, l’absence de complaisance. Aucun effet de style, aucun lyrisme n’excuse. Le mensonge, l’imitation, l’hypervigilance deviennent des stratégies de survie. La fillette ne sort pas de son corps : elle y reste, entièrement, pour supporter l’insoutenable. Une lecture essentielle, qui dérange autant qu’elle bouleverse.
A paraître le 5 septembre.
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Alors que les mouvements diplomatiques entre États-Unis, Russie et Ukraine agitent les médias, les éditions Ystia & Cie proposeront un roman de Yaroslav Trofimov pour la rentrée. Une fresque romanesque dans l’Ukraine soviétique des années 1930, entre exaltation révolutionnaire et empêchement intime. Ou comment interroger le coût humain de l’Histoire en marche...
08/08/2025, 08:41
Le titre sonne comme une énigme, une plainte ou une prière. Ça finit quand, toujours ?, c’est d’abord la chronique tendre et implacable d’un XXe siècle qui n’en finit pas de mourir, où les destinées individuelles se débattent dans les remous de l’Histoire. Le dernier roman d’Agnès Gruda, journaliste et écrivaine québécoise, captive par sa maîtrise narrative autant que par sa lucidité émotionnelle.
07/08/2025, 08:42
À la table des loups (trad. Sabine Porte) d'Adam Rapp orchestre un huis clos américain où la lecture devient refuge, et le danger, une présence feutrée. Avec une langue dense et une construction maîtrisée, il explore le vertige adolescent sans jamais sacrifier la tension romanesque.
07/08/2025, 08:34
Dans Ils appellent ça l’amour, Chloé Delaume explore avec une férocité douce la mémoire traumatique d’une femme en exil intérieur. À travers la langue fragmentée et lucide de Clotilde, le roman met à nu la mécanique du déni, de la honte et de la réinvention de soi. Une mise en scène aiguë de la sidération.
06/08/2025, 22:22
Le plus célèbre écrivain français hanté par l’exil, la culpabilité et la perte. Dans un roman halluciné, entre fulgurances lyriques et élans mélodramatiques, Salim Bachi explore les limbes d’un esprit à la dérive, au risque parfois de la saturation. Et donne corps à un Victor Hugo d'anthologie.
05/08/2025, 08:48
Phoebe a vécu une vie terne et après deux ans d’un divorce qu’elle n’arrive pas à surmonter, elle souhaite mettre fin à ses jours avec panache. Pour cela, elle prend la plus belle chambre dans un hôtel luxueux pour se tuer. L’hôtel est entièrement occupé pour une semaine par des invités d’un mariage et pour la mariée, il est hors de question qu’un suicide vienne gâcher cette fête qui lui coûte un million de dollar.
04/08/2025, 11:54
Derrière les strass et les faux cils de Véro, la mère marseillaise “trop” tout, Mathilda Di Matteo orchestre un récit féroce sur l’ascension sociale, la honte de classe et la brutalité de l’amour filial. Un premier roman mordant, drôle et mélancolique.
04/08/2025, 11:27
Witi Ihimaera prolonge le destin de la mythique baleine tatouée dans un roman foisonnant, qui navigue entre Marseille et la Polynésie, entre métamorphose identitaire et quête d’héritage. Un récit ambitieux, parfois trop littéral dans son didactisme.
01/08/2025, 09:33
Dans Retour à Balbec, Renaud Meyer compose un récit où un ancien prodige du piano revient hanter les lieux de son enfance. Entre mémoire traumatique et quête d'apaisement, le roman explore les silences d’une vie fracassée, sur fond de rivages normands. Une élégie musicale portée par un style feutré, qui flirte parfois avec la redondance.
01/08/2025, 09:24
Village au cœur de Pyrénées, perché en hauteur, loin de la civilisation. Ici, des traditions et des légendes tissent le quotidien des quelques habitants qui peuplent encore ce coin où peu de personnes parviennent à se sentir à leur place. Dans une des maisons, celle qui semble être la plus éloignée, la plus enfoncée dans la forêt, vit Nina. Ou, comme tout le monde a fini par la surnommer, Mont Perdu. Une adolescente pas comme les autres.
31/07/2025, 16:58
Sous des airs faussement candides, Mémoires de Mayron Schwartz de Jean-François Beauchemin déploie un récit fragmentaire où l’humour, la tendresse et la rêverie pastorale masquent une profonde mélancolie. Un roman singulier, à mi-chemin entre la chronique familiale et la méditation existentielle, où l’élégance du style n’empêche ni le doute, ni le désenchantement.
30/07/2025, 08:01
Dans un monde qui ressemble au nôtre, à ceci près qu’il semble irrémédiablement brisé, Laurent Gaudé explore, avec Zem, les restes d’une société consumériste à l’agonie. Plus roman noir que roman d’idées, ce texte séduit autant par son atmosphère sombre que par son cynisme lucide.
30/07/2025, 08:01
Quand une romancière explore la figure de sa mère défunte à travers une prose intime, dense, parfois cruelle, les souvenirs sont mis à lourde contribution. Une œuvre mémorielle sans concession, qui mêle souvenirs domestiques, confidences littéraires et creusement existentiel. Le tout dans une tension entre affect et lucidité.
29/07/2025, 10:39
Sinan Antoon replonge dans l’histoire récente de l’Irak à travers les vies déchirées de deux exilés irakiens installés aux États-Unis. Une méditation saisissante sur la complexité des mémoires d’un pays devenu étranger à lui-même et sur le chaos des guerres interventionnistes.
28/07/2025, 12:26
Roman américain qui retrace la vie d’une femme d’une soixantaine d’années, Eleanor, revenue dans la maison où elle avait fondé une famille avec son ex-mari Cam parti, des années plus tôt, avec la baby-sitter (Coco).
25/07/2025, 12:11
On découvre parfois avec surprise qu'une part de notre histoire est logée dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Un proche, un copain d'enfance, un être qu'on a peu connu un jour, un inconnu même, détient des souvenirs de nous qu'on a parfois oubliés.
25/07/2025, 11:46
Revenir sur les lieux de son enfance est un exercice courant en littérature, souvent, l'auteur confronte ses souvenirs à la situation actuelle. C'est parfois l'occasion de revenir sur un secret de famille ou un fait divers entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la vie du personnage principal. Retour en arrière comme un besoin de se pencher sur ce qui fut pour comprendre ce qui est.
25/07/2025, 11:45
Dans un récit sans concession, Vanessa Schneider exhume la figure paternelle à la fois admirable et toxique. Une méditation sur la filiation, l’héritage et la douleur d’aimer, entre l’ombre d’un père encombrant et la lumière vacillante des souvenirs.
24/07/2025, 09:01
Quand la romancière sonde les élans de l’amitié et les premières impressions qui dessinent une relation. Sous ses airs feutrés, ce roman soulève une question moins légère qu’il n’y paraît : peut-on encore croire à la pureté des liens, sans posture ni calcul ?
24/07/2025, 08:57
Chavirée par les vagues de l’intime, la plume de Camille Corcéjoli cartographie les zones troubles du corps et du genre dans Transatlantique, récit autobiographique d'une transition, mais surtout d'une quête d'espace et de respiration.
22/07/2025, 09:54
Dans son premier récit, Bernard Bourrit fouille le terreau social d’un féminicide suisse des années 1960. Plus qu’un simple retour sur les faits, il livre un texte fragmentaire et tortueux, qui interroge autant qu’il étouffe.
22/07/2025, 09:46
À travers les trajectoires croisées de plusieurs personnages en Ukraine et en Russie, l’auteur explore les fractures d’une époque rattrapée par la guerre, entre propagande, mensonges d’État et illusions personnelles. Un roman qui s’inscrit dans l'actualité brûlante du conflit russo-ukrainien en s'intéressant aux vies ordinaires, prises dans l'engrenage du destin.
21/07/2025, 09:32
Ou comment se mêlent le deuil intime et le désenchantement social, entre une Grèce muséifiée et un Paris fantasmé. Un texte sinueux de Basil Panurgias, à la frontière du récit introspectif et de la chronique désabusée.
21/07/2025, 09:17
Voilà un texte âpre et incisif, où se brosse le portrait d’une fratrie cabossée par l’histoire familiale et la violence sociale, au cœur d’un Paris populaire. À travers le regard désabusé du benjamin, l’ouvrage déroule un récit familial marqué par l'abandon, les non-dits et les cicatrices héritées d'un passé colonial encore brûlant.
18/07/2025, 09:01
Comment revenir dans sa ville natale, trente ans après l’avoir quittée. Convoqué par son frère au chevet de leur père mourant, Jean-Noël Dutilheul renoue avec un territoire familial et intime qu’il avait tenté d’effacer. À travers ce récit en clair-obscur, l’autrice interroge l'exil intérieur, la mémoire des lieux et les blessures du passé.
18/07/2025, 08:56
Un narrateur truculent, un jeune Honoré de Balzac, entraîné dans une enquête noire sur fond de société post-révolutionnaire... Faux roman historique et vraie farce tragique, ce texte aussi théâtral que littéraire n’échappe pas à ses propres excès. Mais un peu trop, c'est juste assez pour moi, disait presque Cocteau.
17/07/2025, 09:17
À contre-courant d’une historiographie francophone lacunaire, cet essai de Michael Lucken interroge avec rigueur l’occupation américaine du Japon après 1945. En faisant du pragmatisme le fil rouge de son essai, l’auteur explore les ambiguïtés d’un projet démocratique sous contrôle militaire.
17/07/2025, 09:13
Dans Rêve d’une pomme acide, Justine Arnal dissèque la vie ordinaire d’une femme mariée et mère de famille avec une lucidité implacable. Sous une prose apparemment douce s’enroule un texte tendu, ironique et amer, où l’usure domestique se mêle à la résignation silencieuse.
16/07/2025, 09:48
Dans ce nouveau roman et brûlent les enfances, Virginie Noar dissèque l’enfance sous un jour peu flatteur, loin des clichés d’innocence et de spontanéité. Un récit dense, porté par une langue nerveuse, où le désespoir affleure sous les faux-semblants du quotidien.
16/07/2025, 09:40
Dans une ville où les chaussures disparaissent mystérieusement et où les enfants devinent les failles du monde des adultes, Momtchil Milanov tisse, avec Le Ministère des rêves, une fable oscillant entre burlesque et mélancolie. Un roman qui dissimule son inquiétude derrière l'apparence d'un conte, sans parvenir totalement à l'enrober.
15/07/2025, 11:45
Impossible de ne pas être enthousiaste pour parler de ce premier roman dont le communiqué de presse l’annonce comme « Punk, queer et sexy ». Il manque un adjectif : lumineux ! Sibylle et Simon sont deux marginaux vivant dans le nord de la France, malgré leur différence d’âge, ils entretiennent une relation dominée par l’angoisse, la drogue et beaucoup de tendresse.
15/07/2025, 09:44
À travers un travail aussi bien d’historienne que de chercheuse, Marie Richeux livre un récit bouleversant. Par l’histoire intime, puisqu'il traverse sa propre famille. Mais également parce qu'il évoque les destins interrompus de celles et ceux qu’elle croise sur son chemin.
14/07/2025, 10:00
Imaginons, et l'époque y est propice, un monde – le nôtre – où la fiction elle-même n’échapperait plus à l’automatisation. Avec un humour froid et une précision clinique (ou l'inverse), Clément Camar-Mercier dissèque dans ce nouveau roman, ce que proposerait la bascule vers un imaginaire standardisé. Grinçant, et plus inquiétant que comique.
14/07/2025, 09:30
Autres articles de la rubrique Livres
Patrice Duhamel raconte l’histoire d’une photographie qui aurait pu changer le destin de la France. Pierre Péan s’était emparé de ce cliché en 1994 pour Une jeunesse française (Fayard) dans laquelle il est permis de lire François Mitterrand. En août 1994, d’après une archive télévisuelle diffusée dans C à vous, Péan confiait que Mitterrand « adhère complètement au maréchal et à la révolution nationale » dans un premier temps. « On peut dire qu’il est pétainiste à deux exceptions près », ajoute-t-il : « Il est antiallemand et il n’est pas antisémite. »
07/08/2025, 09:00
La pensée de Georg Lukács connaît aujourd’hui un regain d’attention. Avec une sélection de onze extraits issus de ses écrits de jeunesse, de ses textes des années 1920, mais aussi de ses œuvres plus tardives, Alix Bouffard propose une plongée dans l’évolution de ce penseur marxiste majeur du XXe siècle.
06/08/2025, 17:48
Voici Ratures, excellent premier court roman écrit par Amanda Bard, artiste, sculptrice et peintre. C’est un texte brillant, extrêmement bien écrit, avec un sens inné de la formule et de la petite note qui fait mouche. Est-ce l’histoire d’une vie ? Sans doute.
06/08/2025, 10:17
Ciel changeant - Haïkus du jour et de la nuit est le quatrième ouvrage que consacre la journaliste Pascale Senk à sa passion pour le haïku. Cette réédition en 2025, chez Pocket, intervient après la parution du numéro 88 - hors série de Psychologies Magazine qu’elle coordonne - dont l’intitulé n’est autre que « Les chemins de la résilience »... Est-ce donc un hasard si l’autrice donne la parole à Lisette Lombé en préface ? Par Sandrine Daraut.
05/08/2025, 12:36
Christophe rencontre William dans sa jeunesse, alors que ce dernier est encore étudiant. Entre eux se noue une relation de dix-huit mois, faite de week-ends partagés, de discussions, de lectures et d’intimité. Les liens qu’ils tissent mêlent fascination, influence, domination et parfois culpabilité.
04/08/2025, 16:23
La violence est multiformes : des bouffées collectives les plus spectaculaires, illustrées par le retour des guerres, jusqu’aux manifestations les plus intimes, que l’actualité ne cesse de mettre en lumière, en passant par ses formes structurelles. Comment les penser ensemble ? Pourquoi est-il si difficile de les documenter, de les qualifier et de les représenter ? Et comment expliquer que ses manifestations soient tour à tour occultées ou justifiées ?
04/08/2025, 12:55
Amazon lève le voile sur les ouvrages qui captivent les lecteurs en ce cœur d’été. Les amateurs de sensations fortes confirment leur passion pour le thriller psychologique. La série de Freida McFadden La femme de ménage, La Psy et La Prof continue d’attirer l’attention. Le public se tourne aussi vers le dernier roman de Franck Thilliez, À retardement, et le percutant Clamser à Tataouine de Raphaël Quenard.
01/08/2025, 15:25
Il n'y a plus de saison, dit-on. En cette semaine 30 (du 21 au 27 juillet 2025), le marché nous prouve qu'il est possible d'hiberner en plein été. Depuis de longues semaines, les mêmes titres règnent sans aucun partage sur le haut du classement des ventes, La Femme de ménage au sommet de cette ossature sclérosée. Vivement que vienne la rentrée pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière.
01/08/2025, 12:11
« D’accord. Mais seulement une semaine, pas deux. Après, peu importe ce que vous direz ou ce que prévoit la loi, il sera à nous. » Une semaine. C’est le temps dont dispose l’inspecteur Ombir Singh pour découvrir l’identité de celui qui a commis le plus odieux des crimes, ici, dans le petit village indien de Teetarpur.
01/08/2025, 09:00
Nous vivons une révolution silencieuse. Chaque jour, nous confions à nos téléphones nos souvenirs, nos savoirs, nos réflexes. Et si cette externalisation progressive n’était pas neutre ? Si elle provoquait une atrophie réelle du cerveau, objectivée par l’imagerie médicale ?
01/08/2025, 08:00
Après le drame qui a détruit sa famille, Maya déménage à Phoenix pour sa rentrée à l’université. Mais lorsqu’elle assiste bien malgré elle à un meurtre, elle comprend que ce nouveau départ ne se déroulera pas comme elle l’avait imaginé.
31/07/2025, 08:00
Selina Mills vit depuis sa naissance avec une forte déficience visuelle qui s’est accrue avec l’âge et, plus récemment, avec l’apparition d’une cataracte. En faisant part de son diagnostic, elle a pris conscience que peu de gens comprenaient ce que la perte de la vue impliquait véritablement pour elle.
30/07/2025, 08:00
Sur la terre rendue aux tempêtes de poussière et aux crues, il ne reste plus beaucoup d’humaines. Quelques-unes sont parvenues à fonder la grande verdure, communauté perchée dans les hauteurs d’une ville abandonnée.
30/07/2025, 07:00
Dans Le temple des nèfles, premier roman d’Anthia Arsac publié par les éditions Paul & Mike, on suit la détective Gaetana Alighieri (alias Tana), accompagnée de son berger malinois Falco, qui se situe, sur l’échelle canine, quelque part entre Scooby-Doo et Rantanplan, dans une enquête aussi déjantée que satirique.
29/07/2025, 17:18
Un jour du XVIIIe siècle, un guerrier Shawnee nommé Tecumseh s’exclama : « vendre nos terres ? Pourquoi ne pas vendre l’air, les nuages et la mer ? ». Tant que nous ne comprendrons pas profondément ce que signifie cette phrase, nous ne pourrons entièrement comprendre qui sont, encore aujourd’hui, les membres des Premiers Peuples du continent américain.
29/07/2025, 17:17
« Le matin de l’enterrement de mon père il faisait gris et humide. Tout pleurait. Jo, Punkin et moi attendions droites et immobiles d’être conduites à l’église dans nos chapeaux à voilette noirs, raides et neufs. » Tout semble commencer par le décès de son père. Un moment de grande déchirure, un fracas. Cet homme à qui il manque une jambe, ce grand conteur, lui a partagé inlassablement les histoires de leurs ancêtres. C’est à son tour de raconter…
29/07/2025, 09:29
Un canapé bien confortable, une bibliothèque bien garnie, des grandes sœurs pas trop remuantes et un papy à l’imagination débordante, voilà une soirée qui s’annonce parfaite. Depuis que papy est papy, le rituel est le même mais pas les histoires ! Elles, elles sont folles, déjantées, abracadabrantesques.
29/07/2025, 09:00
Dans un train de nuit entre Londres et Édimbourg, Alicia partage le compartiment et la conversation de Terry, écrivain et professeur de littérature, et Bou, son étudiant. Terry évoque le succès de son dernier roman, inspiré des confidences de Hans, un jeune homme avec qui il a entretenu une relation ambiguë.
29/07/2025, 07:00
C’est dans la plus joyeuse indiscipline littéraire que Mayron Schwartz, un écrivain juif athée néodarwinien, rédige ce qui ressemble à ses mémoires. D’une anecdote à l’autre comme défileraient des chars allégoriques, il tisse avec éclat le récit d’une vie marquée par l’amour.
29/07/2025, 07:00
Quelle relation serait-il juste que nous ayons avec le vivant ? Que protège-t-on, quand on protège le vivant ? Faut-il défendre de la même façon l’androsace, fleur discrète des hautes montagnes menacée par le réchauffement climatique, et le cochon, multiplié pour sa chair dans des hangars industriels ?
29/07/2025, 07:00
Lorsqu'en 1902, Hugo von Hofmannsthal publie la Lettre de Lord Chandos, il n'imagine sans doute pas que ce texte court, d’une apparente simplicité, exprimerait un tournant majeur de la littérature européenne. Rééditée récemment par la « Petite bibliothèque » de Rivages, avec une préface de Claudio Magris, elle conserve aujourd’hui sa remarquable fraîcheur.
28/07/2025, 17:59
Frédéric Vitoux compose avec son dernier livre un récit historique à partir de ce fait divers/mythe judicaire que fut l’affaire de ce procureur Fualdès assassiné sauvagement à l’arme blanche dans la nuit du 18 au 20 mars 1817. Avec le romantisme revisité en feedback, l’écrivain académicien réhabilite l’éminent Henri de Latouche, « sténographe parisien » figure oubliée de l’histoire littéraire.
28/07/2025, 09:57
Le nouveau livre de Philippe Leuckx se présente comme une suite fragmentaire de trente-six unités numérotées, proches d’un journal d’été à la tonalité contemplative et élégiaque. Chaque fragment agit comme un capteur sensible, attentif aux manifestations les plus ténues du vivant : lumière, souffle, mémoire, marche. Plus qu’un récit, le texte propose une poétique du peu, fondée sur une éthique de l’attention aux choses simples et fragiles. Par Fidèle Mabanza.
28/07/2025, 08:45
Encore la boxe ? Évidemment. L’auteur ne fait, au fond, qu’appliquer le conseil de William Faulkner : « Écris sur ce que tu connais. » Et lorsqu’on a boxé, cela ne vous quitte jamais vraiment. Lui reprocher d’y revenir, ce serait comme reprocher à Chuck Berry de rejouer son riff fétiche, ou au blues de n’avoir que trois accords pour porter la peine d’un peuple.
28/07/2025, 06:30
Parues après les Esquisses de 2018, ces Nouvelles Esquisses ne se contentent pas de prolonger le précédent recueil : elles approfondissent la réflexion engagée et mettent en évidence le caractère décisif du moment historique actuel.
27/07/2025, 09:30
Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.
27/07/2025, 09:00
Commenter cet article