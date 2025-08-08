Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme

C’est une voix d’enfant, vive et lucide, qui ouvre le récit. Une petite fille qui joue aux Barbie, les fait ramper dans la boue et grimper aux plantes, tandis que ses camarades leur prêtent des robes de princesses. Une enfant qui donne à ses poupées des prénoms non genrés et s’émerveille des cheveux qui changent de couleur au congélateur.

Mais déjà, l’imaginaire se dédouble : ce que les adultes nomment “faire l’amour” se rejoue dans la chambre avec des gestes mécaniques et des phrases apprises, dans une confusion des rôles et des genres, des désirs et des dégoûts.

Je vous demande de fermer les yeux… est un texte brutal, sans fioritures, qui refuse le confort du pathos. À hauteur de fillette, Michelle Lapierre-Dallaire explore la dépossession, l’effraction, la honte. Son écriture prend au piège le lecteur : chaque image est juste, chaque scène est un nœud de contradictions.

Le récit fait se superposer la fiction domestique (la fille, la mère, le rôle) et le film porno, jusqu’à la rupture. L’inceste est nommé sans détour, comme on pose une pierre sur une tombe, et le lecteur, pris à témoin, ne peut détourner les yeux.

La force du texte réside dans sa précision narrative, la limpidité du style, l’absence de complaisance. Aucun effet de style, aucun lyrisme n’excuse. Le mensonge, l’imitation, l’hypervigilance deviennent des stratégies de survie. La fillette ne sort pas de son corps : elle y reste, entièrement, pour supporter l’insoutenable. Une lecture essentielle, qui dérange autant qu’elle bouleverse.

A paraître le 5 septembre.

