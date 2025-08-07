Patrice Duhamel révèle la zone d'ombre de Mitterrand

15 octobre 1942, Vichy, Hôtel du Parc. Le maréchal Pétain reçoit un jeune homme de 26 ans, François Mitterrand. Un photographe immortalise ce moment. Comment ce document explosif est-il resté si longtemps dans l’ombre ? Pourquoi ni Charles de Gaulle, ni Georges Pompidou, ni Valéry Giscard d’Estaing, ni Jacques Chirac n’ont-ils voulu utiliser cette arme politique fatale contre François Mitterrand ?

À travers des témoignages inédits et des archives jusqu’ici dissimulées, l’auteur nous plonge dans les coulisses romanesques du pouvoir. Tous ces hommes d’État disposaient de cette photo dévastatrice. Pourquoi ont-ils préféré le silence à la révélation ? Leur choix en dit long sur le sens des responsabilités de ces grands dirigeants. De Vichy au palais de l’Élysée, cette grande enquête historique nous fait revivre ces moments décisifs où le destin politique de la France était réellement sur un fil.

Le secret est au cœur de ce nouveau livre de Patrice Duhamel. Et quel livre ! L’auteur raconte combien il est resté totalement éberlué en découvrant cette photo restée secrète pendant 52 ans. Il s’interroge longuement sur sa signification et sa représentation. Comment est-il possible qu’avec la longue carrière politique de Mitterrand, cette photo n’ait pas été dévoilée plus tôt ?

Duhamel confesse qu’il savait bien qu’une « bombe politique » – comme on dit — relative à Mitterrand se préparait en coulisses et allait faire jour. Ce livre est un polar littéraire qui reprend les principaux points de la biographie de François Mitterrand. On sait qu’il n’entrera dans la Résistance que début 43 ; on sait qu’en 1942, il est sincèrement pétainiste tout comme il deviendra aussi sincèrement résistant. (Certains diront qu’il est profondément français !)

Sa très forte personnalité, son charisme, son opportunisme disent tout de son ambivalence. Mitterrand a raté 1968, tout le monde le sait ; en 1969, quand il écrit « sa part de vérité », il ne cite pas Vichy, ce qui est sidérant, comme en convient Patrice Duhamel !

La photo (L'Observatoire) étudie parfaitement la personnalité de Mitterrand. Le livre dévoile que ce sont des amis de sa famille qui lui recommandent d’aller à Vichy : il y va par opportunisme, car il a l’impression que « c’est là que ça se passe ». Pourtant, bien sûr, tant d’ambiguïté dérange : il est ahurissant que Mitterrand ait pu ignorer les lois anti-juives. Ahurissant qu’il rencontre Pétain après la rafle du Vel d’Hiv.

Duhamel explore et tente d’apporter des réponses à ces faits historiques. On apprend aussi que Giscard d’Estaing possède cette photo dès 1973 et ne s’en servira pas contre Mitterrand, que des rencontres secrètes ont lieu et est scellé un pacte entre Mitterrand et Giscard en 1978. Mitterrand, lui, sait que Chirac ne possède cette photo qu’en 1988 et ne l’utilisera pas non plus contre son adversaire politique. En 1994, lorsque paraît le livre de Péan, la photo traumatise le pays. Le choc national surprend Mitterrand qui n’est plus à un calcul près.

Mais l’opinion publique réclame des explications, ce qui pousse Mitterrand à accepter les invitations médiatiques de Jean-Pierre Elkabbach. Ce que cette photo nous apprend de Mitterrand n’est rien en comparaison de ce qu’elle nous enseigne et renseigne de la vie publique des politiques, de la vie politique tout court et du niveau de débat public (et de son évolution délétère depuis les années 1990). Où est la raison d’État ? Fallait-il montrer ou cacher cette photo ? C’est en premier lieu à cette question primordiale que le livre répond. Avec succès.

C’est un livre coup-de-poing. Une réussite littéraire et historique totale.

Extrait : « Mais Mitterrand, on le mesurera tout au long de son brillant parcours, envisage toujours, avant d’agir, toutes les hypothèses, tous les scénarios. Son intuition, son intelligence, sa culture précoce, et ses qualités de tacticien brillant et de manœuvrier hors-pair en font dès ce moment une personnalité singulière.

Et ses défauts, tout aussi visibles des décennies plus tard, son opportunisme, ses convictions en zigzag qui le font cheminer de l’extrême-droite de sa jeunesse au programme commun des années 1970 puis du président à gauche toute de 1981 au chef de l’État rassembleur du second mandat, dessinent un personnage étrange et réellement insaisissable. Un homme multiple qui peut passer en quelques instants de la plus exquise courtoisie à l’ironie la plus dévastatrice. Janus en politique. Aussi actif et efficace au cœur du milieu pétainiste de Vichy que dans la désobéissance civile puis la Résistance. Admiré et redouté lors de ces deux vies. »

Extrait : « Mais au-delà de cette affaire, qui disparaîtra vite des radars et des unes des journaux, Georges Pompidou a surtout, et de loin, été marqué par une affaire effrayante et éprouvante, l’affaire Markovic, qui, pour lui, et jusqu’à sa mort, restera un drame personnel et familial. Et à cette occasion, il sortira les griffes, se battra du matin au soir des semaines durant, et n’hésitera pas à rendre coup pour coup, à monter lui-même en première ligne, à ne penser qu’à ça, obsédé par les calomnies immondes déversées contre son épouse, oubliant sa réserve et sa pudeur habituelles.

Si l’on veut bien comprendre la psychologie, le comportement et la personnalité du président Pompidou en cet hiver 1972 lorsqu’il écarte sans vraiment hésiter toute velléité de faire tomber, à travers une révélation explosive, son principal opposant, on doit revenir à cette affaire ignominieuse qui, en mettant scandaleusement en cause sa propre femme, aurait lui barrer la route de l’Élysée. “Pompidou est mort. L’affaire Markovic l’a tué.” C’est un ancien ministre du général de Gaulle qui tient ces propos infâmes. Nous sommes fin 1968. »

Par Laurence Biava

