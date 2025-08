Ratures : l'enfance sans mode d'emploi

C’est en tout cas l’histoire de Jeanne, fille unique fragile, qui se sent délaissée, abandonnée même, tour à tour par sa mère et son père. Mais le manuscrit est plus ambitieux encore qu’il n’y paraît. Et surtout empreint d’une certaine gravité. Les pointes d’humour ne trompent pas.

Peut-être s’agit-il plutôt d’une juxtaposition de plusieurs vies, car se croisent et s’entremêlent ici dans une succession de bribes, entrecoupées par des dialogues fameux, des scènes de vie intra-familiales avec celles et ceux qui servent à recomposer une famille éparpillée, et des scènes en extérieur.

Toutes les séquences dépeintes ébranlent l’auteur qui en parle comme on nommerait des séquelles. Le lecteur est également touché par les mentions de tout ce qui donne du réconfort à Jeanne : l’amie Louise, par exemple, le chien Balthazar. Les scènes d’enfant et d’adolescence et de jeune adulte fusent à grande vitesse et Jeanne y apparaît comme une boule de flipper, perdue et éperdue dans le labyrinthe de la vie.

Amanda Bard écrit une forme de parcours de mémoire poignant, un plongeon dans un bain trop chaud ; c’est assurément puissant, car aucune âme n’est laissée sur le bord de la route. Une force de frappe et une âme se révèlent. La catharsis, aussi. Au mitan du livre, le récit prend aux tripes quand des épisodes marquants se relaient et des souffrances induites explosent (tentative de suicide).

C’est fracassant. Un peu inattendu. Ainsi, le lecteur ne lâche pas ce texte somptueux. Qui détonne. Et qui pardonne. La forme narrative — succession de courts paragraphes — est agréable et ajoute à la plus-value littéraire du manuscrit.

Dès les premières pages, la structure est plantée et l’histoire s’anime toute seule : on dirait qu’elle se libère dans un texte haletant et érudit. Avec attention, le lecteur observe les mouvements des uns et des autres, héros et héroïnes des temps modernes.

On comprend que l’envergure de ce qui se déploie dans le monde de Jeanne est impressionnante. C’est parce que le désir flamboyant de vie et la résilience qui bordent ce texte humaniste sont intacts et impeccables : au fond, après la casse, on décèle de la tendresse pour autrui.

J’aime bien cet ouvrage qui bouscule et gagne en efficacité au fil des pages. C’est un texte d’initiation coup de poing. Les personnalités dépeintes sont d’une extrême sensibilité.

Les liens et liaisons que l’auteur produit sont concis, il y a de la profondeur et de l’esprit. Impossible également de passer outre l’aspect incisif de certaines démonstrations plus élaborées, et le côté cash des individus qui se font de l’œil.

Ratures, agrémenté des reproductions de quelques sculptures, créations de l’auteur, raconte un cheminement intérieur, spirituel, une ouverture au monde, malgré des embûches, des secrets. Et des deuils dont on reste inconsolable.

À lire d’urgence.

Extrait : « Je constate que je suis la seule à n’avoir pas tracé ma route. Abandonnée par les miens sur le bas-côté. Abandonnée encore une fois… Momifiée dans ce carcan de mère au foyer. Les autres sont allés de l’avant, ont réalisé des projets, se sont émancipés. Ils ont déserté ma vie et mon existence a perdu de son sens. Je suis devenue inutile, superflue.

Pour sauver la face, je me plains d’être débordée (comme une femme au foyer peut l’être…). Repas, courses, ménage, feuilles de sécu, factures, toujours quelque chose à faire ou à régler. Mes journées s’empilent les unes sur les autres, semblables et inconsistantes. Je fais du sur-place. Je suis financièrement dépendante de mon mari, ce que je ressens comme une injustice. Alors je dépense sans compter… Mais l’exaltation provoquée par une séance de shopping est de courte durée. »

Par Laurence Biava

