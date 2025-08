L’Ombre, conte d'Andersen, changé en spectacle hybride

Plongez dans un voyage à travers les époques avec Histoires À Double Tranchant, un spectacle interactif écrit par Jean-Christophe Siriac, et présenté par la Compagnie Les Bétonneuses. Au cœur du 11e arrondissement de Paris, les artistes donnent vie à cette aventure, qui mêle Histoire, musique, et récit, où le public devient acteur de l’intrigue à travers des choix décisifs et des questions inattendues. Au programme : rires, dilemmes, surprises et une immersion totale, où chaque décision façonne le déroulement de l’histoire.