Édition : Les 400 Coups remarquée pour ses initiatives accessibles

L'Accessible Books Consortium (ABC), entité réunissant des acteurs publics et privés sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, s'efforce de promouvoir l'accessibilité universelle aux livres et à la lecture.

Dans ce cadre, l'organisation décerne chaque année un ABC International Excellence Award for Accessible Publishing, dans deux catégories - éditeur et initiative. Cette récompense met en avant l'engagement d'acteurs du livre et de l'édition pour faire en sorte que chacun ou chacune, quelles que soient les conditions, puisse lire.

Les finalistes pour l'ABC International Excellence Award for Accessible Publishing 2025 sont les suivants :

Catégorie éditeurs

Canada : Éditions Les 400 Coups

Colombie : DADO Editorial Sensorial

Royaume-Uni : Royal Yachting Association/RYA Publications

En matière d'accessibilité, la maison d'édition québécoise Les 400 Coups revendique 62 titres disponibles en LSQ (Langue des signes québécoise), via des transcriptions vidéo, mais aussi une cinquantaine de titres disponibles en format audio et DAISY, 250 titres disponibles en PDF et 100 en format EPUB, ainsi que des titres FROG (FRee your cOGnition), lesquels intègrent 14 outils de facilitation de lecture, personnalisables en fonction des besoins de chacun.

Catégorie initiatives

Union européenne : Accelerating Publishing Accessibility through Collaboration in Europe (APACE)

Inde : Mitra Jyothi

Trinité-et-Tobago : National Library and Information System Authority (NALIS)

Royaume-Uni : RNIB Bookshare

Les lauréats seront désignés le 3 septembre 2025 à São Paulo, au Brésil, lors de la Rencontre Mondiale sur la Déficience Visuelle (World Blindness Summit), organisée par l'Union Mondiale des Aveugles (UMA).

« Les candidatures de cette année étaient très variées sur le plan géographique et reflétaient de nombreuses initiatives nouvelles dans différents domaines. Le jury a eu du mal à établir la liste des finalistes », a souligné Stacy Scott, responsable Accessibilité pour Taylor & Francis et membre du conseil d'administration du Publishing Accessibility Action Group au Royaume-Uni.

L'année dernière, l'ABC International Excellence Award for Accessible Publishing avait récompensé Gerbera Ediciones (Argentine), pour les maisons d'édition, et Round Table on Information Access for People with Print Disabilities (Australie et Nouvelle-Zélande), du côté des initiatives.

Par Antoine Oury

