Une figure de la BD underground à l'honneur de Formula Bula 2025

Une édition pensée autour d’une figure centrale, aujourd’hui disparue mais toujours pionnière : Aline Kominsky-Crumb, grande voix de la BD underground américaine, connue pour ses récits sans concession sur la sexualité, les violences patriarcales, le rapport au corps ou encore les addictions. Anticonformiste, féministe, mordante, elle a su faire de l’intime un levier de subversion.

L’exposition et les rencontres qui lui seront consacrées dialogueront avec les œuvres d’une nouvelle génération d’autrices venues explorer, entre fiction et autofiction, les territoires de l’intime, les luttes féministes et les formes d’émancipation contemporaine.

Parmi elles, Nine Antico viendra présenter Une Obsession (éd. Charivari), un récit où elle démonte avec humour et lucidité sa propre fascination pour les garçons. Laurie Agusti, avec Rouge signal (éd. 2042), signe un livre glaçant sur la mécanique du masculinisme. En compagnie de la philosophe Estelle Ferrarese, Claire Braud interrogera quant à elle la portée politique des larmes, en envisageant la vulnérabilité non comme faiblesse mais comme un vecteur de lien social.

Récompensées du Prix de la BD alternative à Angoulême, les autrices de Fanatic Female Frustration réactiveront l’esprit libre et radical d’Aline Kominsky-Crumb pour mieux contrer la vague réactionnaire et sexiste actuelle. Camille Potte, avec Ballades (éd. Atrabile), bouscule les stéréotypes du genre en revisitant les codes du conte de fées. Maïté Grandjouan dévoilera son attirance pour les univers troublants, teintés de surréalisme et d’angoisse existentielle.

Venue d’Allemagne, Aisha Franz livrera une lecture performée de son album Work-life balance (éd. L’Employé du Moi), dans lequel elle égratigne avec humour les injonctions absurdes du monde du travail contemporain. Valfret, auteur d'Un et Demi et La Montagne (éd. FRMK), proposera une performance musicale autour de ses récits empreints de mélancolie, de violence et de désir, portrait sensible de la jeunesse rurale.

Enfin, Sabine Teyssonneyre et Gaspard Laurent, artistes-enquêteur·ices, imagineront un laboratoire de création collective ouvert à toutes et tous, pour expérimenter ensemble de nouvelles formes de récit.

Depuis 2011, Formula Bula s’affirme comme un espace de réflexion, d’engagement et de liberté. Un festival qui entend questionner, déconstruire, et rire - parce que, comme le rappelle son équipe, « seul l’humour nous permet de résister à la résignation ». Le programme complet et la liste des invités, sont à découvrir sur le site de Formula Bula.

Huit voix singulières pour une rentrée indépendante

Créé en 2023, le Prix Prima Bula récompense par ailleurs chaque année une bande dessinée publiée par une maison d’édition indépendante, en lien avec la ligne éditoriale du festival Formula Bula.

Pour cette troisième édition, la remise du prix se tiendra le vendredi 27 septembre à 19h30, au Grand Plateau de Césure (Paris 5e). Une sélection de huit titres, tous parus à l’occasion de la rentrée littéraire, a été établie par le directeur artistique du festival. En partenariat avec Paris Librairies et Les Belles Lettres Diffusion, ces œuvres bénéficieront d’une mise en avant dans plus de 500 librairies, dont 200 en Île-de-France.

La sélection 2025 fait la part belle aux récits engagés, personnels, politiques et poétiques, avec une diversité de tons et de registres qui reflète la richesse de l’édition indépendante contemporaine. La voici :

Rouge Signal (Éd. 2042) de Laurie Agusti

Dans une mise en parallèle aussi tendue que lucide, l’autrice confronte le quotidien de quatre amies travaillant dans une onglerie à la dérive haineuse d’un homme influencé par les discours masculinistes. Un récit puissant sur les mécanismes de radicalisation et les violences de genre. En librairie le 22 août 2025

Tous derrière et eux devant (Éd. FLBLB) de Thomas Brosset

Entre les années 70 et aujourd’hui, une chronique familiale douce-amère mêlant souvenirs d’enfance, bicross et vieillissement parental. Une bande dessinée sensible sur la transmission, la mémoire et le deuil. En librairie le 22 août 2025.

Toc Toc (Éd. Même pas mal) de Lucie Morel

Après un accident apparemment anodin, une enfant développe des TOC qui perturbent son quotidien. Une œuvre intimiste et délicate, attentive à la manière dont les angoisses s’ancrent dans le corps et l’esprit. En librairie le 5 septembre 2025.

Le Bonheur (Éd. Le-Monte-en-l’air) de Corentin Garrido

Et si Guerre, cavalier de l’Apocalypse, tombait amoureux d’un humain ? Entre chaos et tendresse, une romance post-apocalyptique inédite, teintée de sensualité, de douceur et d’espoir. En librairie le 5 septembre 2025.

Les Aventures fictives (Éd. Superloto Éditions) de Léa MKL

Captures d’écran, souvenirs numériques, messages archivés : un patchwork autobiographique et collectif où l’autrice explore les dissonances émotionnelles et les refuges intimes de l’ère numérique. En librairie le 5 septembre 2025.

Monsieur Chouette (Éd. L’Association) de David B.

Une jeune femme traverse un étrange pays des morts guidée par un personnage énigmatique. Voyage symbolique et fable métaphysique, ce récit onirique magnifie les ténèbres avec un trait dense et obsédant. En librairie le 12 septembre 2025.

La vérité sur l’affaire Dolores B. Cooper (Éd. Misma) de Marie Boisson

Et si le mystérieux pirate de l’air D.B. Cooper était en réalité une femme ? L’autrice revisite ce fait divers américain dans une fiction inventive mêlant humour, mystère et désir d’évasion. En librairie le 12 septembre 2025.

La tête sur mes épaules (Éd. Atrabile) de Bénédicte Müller

Dans une maison peuplée d’adultes absents et d’enfants perdus, Martha tente de survivre à la violence et à l’emprise. Un récit onirique et troublant, subtil sur les traumatismes de l’enfance. En librairie le 12 septembre 2025.

