Jeu de rôle grandeur nature : Terra Mimbusia revient en septembre à Nègrepelisse

À Nègrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne, le château du XIe siècle ouvre une nouvelle fois ses portes à Terra Mimbusia. Pour cette seconde édition, le festival immersif imaginé par l’association Mimble Mimbus convie les visiteurs à franchir les seuils d’un monde en déséquilibre. Les 6 et 7 septembre 2025, au fil de quêtes, d’anomalies et de rencontres, les frontières entre réel et fiction s’effacent, le temps d’un week-end.

Conçu comme un carrefour entre les mondes imaginaires, le festival adopte cette année un récit original. En mettant les pieds sur ce territoire, les participants basculent dans un univers nouveau : un lieu d’échange et de commerce ouvert seulement aux personnes l’ayant découvert.

Mais cette année, l’atmosphère a changé. Les portails se sont rouverts, mais bien plus tôt que prévu. Et les phénomènes étranges se multiplient. Les passages dysfonctionnent, ce qui engendre des anomalies inquiétantes. Qui en est la cause ? Ou quoi ? Et dans quel but ?

Dans ce chaos grandissant, les guildes appellent à l’aide. Les renforts sont attendus. À chacun de choisir son camp : les Messagers d’Astrange, les Vagabonds de Ro, les Yeux de Xym, ou les Sentinelles de Luxdor. Toutes ont besoin de nouveaux alliés pour affronter les quêtes qui s’annoncent, plus dangereuses que jamais.

Le château de Nègrepelisse, par Terra Mimbusia

Quand la nuit tombe, le récit est plus sombre

À quelques kilomètres de Montauban, le château de Nègrepelisse offre un écrin singulier à cette aventure collective. Derrière ses remparts restaurés, sur plus de 3 600 m², les visiteurs circulent librement entre les échoppes d’artisans, les ateliers de fabrication, les stands de maquillage et les espaces de jeu.

Le samedi soir, le festival abandonne ses accents familiaux pour basculer dans une tonalité plus sombre. Dès la nuit tombée, les énigmes se resserrent, les quêtes gagnent en intensité. Cette séquence nocturne, déconseillée aux moins de seize ans, installe un autre rythme, plus narratif, rompant avec les habitudes du divertissement tout public.

La billetterie, ouverte depuis avril, propose des tarifs divers : 16 euros pour le week-end, incluant la soirée du samedi. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de dix ans, ainsi que pour l’un des accompagnants des personnes en situation de handicap. Une fois sur place, chacun est libre de son engagement : participer aux quêtes, rejoindre une guilde, ou simplement observer, en spectateur curieux, les rouages de ce nouveau monde en train de se déformer.

La billetterie est accessible en cliquant ici.

Crédits image : Affiche de Terra Mimbusia

