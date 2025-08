Belgique : “une mobilisation inédite par son ampleur” face au piratage

L'ordonnance du 16 juillet dernier, émise par le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, marque par son ampleur, puisqu'elle porte sur cinq plateformes permettant l'accès non autorisé à des ouvrages numériques protégés par le droit d'auteur. Library Genesis, Z-Library, Oceanofpdf, Open Library et Anna's Archive sont ainsi concernées par la décision de justice.

À l'origine de la procédure, comme le décrivait ActuaLitté au lendemain de la publication de l'ordonnance, sept organisations, à savoir l’ADEB (Association des éditeurs belges), la SCAM (Société civile des auteurs multimédia), Copiebel (chargée de la gestion collective des droits des éditeurs francophones), Librius (son équivalent flamand), Gewu (organisme flamand de gestion collective), le GAU (Groep Algemene Uitgevers – association des éditeurs généraux en Flandre) et la VAV (Vlaamse Auteursvereniging – association des auteurs flamands).

L'initiative belge découle, nous explique Carine Lecomte, directrice générale de l'ADEB et de Copiebel, d'une action en justice... française. Le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris ordonnait en effet le blocage du site Z-Library en France par les fournisseurs d’accès à internet (FAI), « ce qui nous avait permis de constater la présence d'œuvres d'auteurs et d'éditeurs belges ». Une mise en demeure avait alors été adressée à la plateforme pirate pour obtenir un retrait des ouvrages, sans succès.

L'entente des sept organisations d'ayants droit aura été décisive pour cette nouvelle étape dans la lutte contre le piratage : « Cette mobilisation est inédite par son ampleur, c'est la première fois qu'une telle coalition émerge entre plusieurs associations représentant les éditeurs et les auteurs du nord et du sud du pays », se félicite Carine Lecomte.

Démontrer le préjudice

La coalition demandait au tribunal de l'entreprise de Bruxelles de prendre des mesures conséquentes à l'encontre des plateformes visées, en agissant sur plusieurs tableaux. Parmi ceux-ci, les fournisseurs d'accès à internet (FAI), qui doivent à présent bloquer les accès à 48 sites web détaillés dans l'ordonnance du tribunal.

Le blocage entre en vigueur dès ce 6 août, avec une astreinte immédiate et unique de 500.000 € dès le sixième jour ouvrable suivant cette date. Les moteurs de recherche Google et Microsoft sont aussi concernés, tout comme des prestataires de paiement. En cas d'infraction, une astreinte supplémentaire, à hauteur de 25.000 €, peut s'appliquer...

Malgré ces mesures très lourdes, la justice belge n'a pas évalué précisément le préjudice des ayants droit. « Nous n'avons pas ce chiffre », admet en effet Carine Lecomte, « mais l'inventaire total n'était pas nécessaire, il fallait simplement démontrer que le préjudice était conséquent ». Pour ce faire, les éditeurs et auteurs membres des organisations ont été invités à faire parvenir des preuves d'infractions au droit d'auteur sur un échantillon de leurs titres.

Parmi les ouvrages concernés, nous précise la directrice de l'ADEB et de Copiebel, tous les types de livres et de sujets, mais une surreprésentation du côté du 9e art, « à la fois du manga et de la BD classique », et des publications scientifiques ou destinées à l'enseignement supérieur.

À ce titre, l'ordonnance belge a été remarquée à l'international, puisqu'elle bloque les accès à Library Genesis, Anna's Archive et Open Library [gérée par le site Internet Archive, NdR], qui revendiquent tous une diffusion de contenus sous droits à des fins pédagogiques ou de recherche.

Internet Archive, avec son Open Library, entend même « reproduire » sur le web le fonctionnement d'une bibliothèque publique courante, en proposant des fichiers numérisés, issus de collections d'établissements publics, pour des durées limitées. Par ailleurs, Internet Archive propose également des fichiers issus du domaine public, libres de droit.

À LIRE - “Victoire finale” des éditeurs dans le procès contre Internet Archive

Pour Carine Lecomte, « peu importe que ces sites proposent certains contenus libres de droit ou non. À partir du moment où des œuvres protégées par le droit d'auteur sont diffusées sans autorisation, ils sont en infraction : que ces sites limitent leur offre aux œuvres du domaine public, et il n'y aura plus d'action en justice. La protection de la propriété intellectuelle doit primer avant tout. »

Lutte contre les sites miroirs

Pour faire respecter les mesures de l'ordonnance, la coalition d'ayants droit peut compter sur le service anti-piraterie du SPF Économie [équivalent du ministère de l'Économie, NdR], mis en place il y a un an environ et désigné par le tribunal comme responsable de la mise en œuvre des dispositions.

« Cela doit permettre de suivre plus systématiquement les sites en question, et de faire en sorte que les FAI appliquent la décision judiciaire », nous précise Carine Lecomte. « Il dispose par ailleurs d'un service de veille en son sein pour identifier les sites miroirs, afin que les accès soient bloqués durablement », ajoute-t-elle. En effet, la multiplication des sites miroirs, qui reproduisent à l'identique le contenu d'un site hébergé à une autre adresse, rend parfois inefficace une décision de blocage d'une adresse web.

À LIRE - Piratage de mangas : le syndicat de l'édition obtient le blocage de Japscan

Les ayants droit ont bon espoir que ce système offre de nouvelles garanties pour restreindre l'accès à des œuvres illégalement diffusées en ligne. « Nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour juger de son efficacité concrète, mais le fait qu'il émane d’un service public, il dispose a priori d'une autre force de frappe qu’une action exécutée par des acteurs privés, et devrait être plus efficace. »

Photographie : Représentation de la justice à Bruges, en Belgique (illustration, Leandro Neumann Ciuffo, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com