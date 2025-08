Avec Radu Jude, un Dracula radical made in Transylvanie

Après avoir remporté l’Ours d’argent du meilleur scénario à la Berlinale 2025 pour Kontinental ’25, Jude signe déjà un retour ambitieux avec un film hybride, mêlant satire politique, essai cinématographique et film de genre, qu'il présentera au Festival du film de Locarno 2025.

« Il était temps que quelqu’un de Roumanie réalise un film sur Dracula », déclarait-il lors de l’édition précédente du festival. « Mon père est originaire de Transylvanie. Jusqu’à présent, c’est Hollywood qui s’en est chargé mille fois. Nous ne devrions pas lui laisser le monopole de notre Dracula. »

Selon les notes de production fournies pour le festival et relayées par Deadline, qui a également partagé les premières images du film, Radu Jude entend « déconstruire le mythe de Dracula à travers des dizaines de récits – absurdes, pulp, littéraires, ludiques, politiques, excessifs, irrévérencieux, fantastiques ou réalistes ». Il qualifie son projet de « film sur le cinéma lui-même », et revendique une liberté de ton totale. « Du pulp à l’avant-garde, du littéraire au grotesque, du fantastique à l’hyperréalisme », précise le communiqué.

Il s'agira à la fois d'« un film commercial, une méditation sur les mythes nationaux, un essai, un film de vampires, une comédie populaire, un film politique, une satire, une œuvre érotique, un film d’action et une œuvre littéraire ». « Il était grand temps que nous, les Roumains, offrions notre Dracula au monde », ajoute le réalisateur.

130 rôles, la Transylvanie comme décor

Le film s’inspirera autant du personnage gothique développé dans le roman de 1897 de Bram Stoker que de la figure historique de Vlad Țepeș, prince de Valachie, pour offrir cet ensemble de récits aux styles extrêmement variés. Le film a été tourné en 29 jours dans des lieux emblématiques de Transylvanie, telle que la forteresse médiévale de Sighișoara, et à Bucarest.

Il est coproduit par Saga Film (Roumanie), Nabis Filmgroup (Autriche), Paul Thiltges Distribution (Luxembourg), RT Features (Brésil), Samsa Film (Luxembourg), Bord Cadre Films (Suisse), Sovereign Films (Royaume-Uni) et MicroFILM (Roumanie). Le budget total s’élèverait à 1,5 million €, dont environ 500.000 € proviennent du Centre national du cinéma roumain. Le projet a également reçu le soutien du Film Institute autrichien, du Film Fund Luxembourg et du programme Europe Créative – MEDIA.

La direction de la photographie est assurée par Marius Panduru. Environ 20 comédiens, parmi lesquels Adonis Tanța, Oana Maria Zaharia, Gabriel Spahiu, Ilinca Manolache, Alexandru Dabija ou encore Lukas Miko, interprètent plus de 130 rôles, répartis sur différentes époques historiques.

Dracula : plus d'un siècle d'histoire du cinéma

Depuis sa première adaptation réalisée par Friedrich Wilhelm Murnau et sortie en 1922, sous le titre de Nosferatu le vampire, le personnage de Bram Stoker s'est retrouvé à l'affiche d'une multitude de films et séries. Parmi les plus cultes, on peut citer le Dracula (1931) de Tod Browning, avec Bela Lugosi, Le Cauchemar de Dracula (1958) de Terence Fisher, avec Christopher Lee, et Dracula (1992) de Francis Ford Coppola, avec Gary Oldman en tête d'affiche.

Plus récemment, Robert Eggers a sorti Nosferatu, un remake du film de 1922, avec Bill Skarsgård dans le rôle du vampire, accompagné par Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp et Willem Dafoe. Luc Besson vient de dévoiler son propre Dracula, dont la sortie s'est accompagnée de son lot de controverses, comme c'est maintenant le cas à chaque projet du réalisateur et producteur, accusé de viol — accusation qui a débouché en 2023 sur un nom lieu, faute de preuves suffisantes — et de comportements sexuels inappropriés.

Enfin, on attend toujours des nouvelles du projet de Chloé Zhao. La réalisatrice, remarquée pour ses films Nomadland et Les Éternels, devraient diriger une version « western de science-fiction » de l'histoire de Bram Stoker. D'autres projets ont également été évoqués ces dernières années, par Karyn Kusama ou encore Dexter Fletcher, réalisateur de Rocketman, sans qu'aucune date de sortie ne soit pour l'instant connue.



Crédits image : Bela Lugosi dans le Dracula de Tod Browning, photographie anonyme de 1931 (Universal Studios, Domaine public)



Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com