Mickaël Brun-Arnaud vend sa librairie Le Renard Doré

« Hier, j’ai vendu ma librairie. » Le message est posté avec simplicité sur le compte Instagram de la librairie. Mickaël Brun-Arnaud, fondateur du Renard Doré, a ainsi officialisé la cession de son commerce. Mais la boutique, bien connue des amateurs de manga et de culture japonaise, ne ferme pas ses portes, rassure son propriétaire. Elle entre simplement dans une nouvelle phase.

Préserver l’âme du Renard Doré

Les nouveaux propriétaires s’appellent Noure Ait Mohand et James Brissac. Tous deux sont déjà à la tête du Daruma Shop, une librairie indépendante spécialisée en mangas, installée à Montargis, dans le Loiret. « Je connais James depuis la naissance du Renard Doré », précise l’auteur. « Pour être parfaitement honnête, j’ai même songé à recruter [James Brissac] ! »

Mais le passionné de culture nippone a suivi son propre chemin, en ouvrant sa propre librairie, puis s’est associé à Noure Ait Mohand pour fonder, en 2018, Les Images Dérisoires, une maison d’édition dédiée aux reproductions d’affiches Fine Art, inspiré de l’univers du manga et de la culture japonaise.

Leur sensibilité artistique et leur passion partagée pour cet univers ont fini de convaincre l’auteur : « Je suis fier de confier le Renard à ces personnes extraordinaires qui partagent ma vision du métier. [...] Ils ont décidé de garder le nom, la spécificité et l’esprit de notre très chère librairie — tout en y apportant leur richesse, leur expertise et de nouveaux projets magnifiques », confie-t-il.

Une success-story à double tranchant

Mais derrière cette transmission en douceur, la décision n’a pas été facile à prendre. Le Renard Doré, comme beaucoup d’autres librairies indépendantes, n’a pas été épargné par les turbulences économiques de ces dernières années. « Même si elle reste silencieuse, sans cagnotte ou appel à l’aide, la librairie connaît les mêmes difficultés que celles ressenties par ses consœurs », reconnaît Mickaël Brun-Arnaud.

Car pendant que la boutique devait faire face aux défis du quotidien, son fondateur, lui, était emporté par une autre aventure. Une aventure littéraire cette fois, née en marge du confinement de 2020. Le Renard Doré a fermé le rideau, comme beaucoup de commerces, laissant son propriétaire seul dans l’intimité de son appartement : « Je ferme la librairie en mars 2020 et, dans le confort de mon appartement de l’époque, j’écris, puisque j’en ai le temps et l’inspiration nécessaires. »

C’est là que naît Archibald, le libraire renard, et Ferdinand, la petite taupe. Deux personnages devenus emblématiques de la série Les Mémoires de la Forêt, ouvrages édités à L'École des loisirs. Le premier tome connaît un certain succès : Edistat enregistre 126.155 ventes à ce jour.

Puis vient le second. Puis un troisième, un quatrième. Très vite, la fiction dépasse les murs de la librairie. Dix-huit traductions à l’international, plus de cinq cents dates de dédicaces, une centaine de rencontres dans les écoles, et 254.741 exemplaires vendus, tous tomes confondus.

Un constat : « Il faut agir »

Mais cette double casquette d’écrivain laisse moins de place à son premier métier, celui de libraire. « Le constat est rapide : je ne pourrais plus me consacrer comme je le faisais à ma librairie adorée. » Il faut alors se rendre à l’évidence : « Je peine à prendre la décision, mais... Il faut agir ; pour ne pas laisser ce bel endroit fermer ses portes, comme tant d’autres ces dernières années... »

Alors l'écrivain poste une annonce sur les sites dédiés : il vend sa librairie, avec l’espoir de trouver quelqu’un pour qui Le Renard Doré serait plus qu’un local commercial.

Un café-librairie à l’ambiance tokyoïte

Car Le Renard Doré n’est pas une librairie comme les autres. Pensée dès le départ comme un hommage à la culture japonaise, elle ouvre ses portes en 2018 dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. À l’époque, l’auteur sort du monde hospitalier. Il imagine un espace chaleureux, inspiré des cafés tokyoïtes, où l’on ne vend pas seulement des mangas, mais où l’on célèbre un art de vivre à la japonaise.

Très vite, le bouche-à-oreille fonctionne. L’engouement est tel qu’en 2024, les éditions Rue de Sèvres annoncent la création de leur première collection de manga, en partenariat avec Le Renard Doré, dont elle porte le nom.

Sous la direction de Rémi Inghilterra et les conseils de Mickaël Brun-Arnaud, ces publications cherchent avant tout des œuvres de poésie et d’humour pour la jeunesse. L’un des premiers ouvrages, La forêt magique de Hoshigahara, dont ActuaLitté a fait la chronique, a séduit 13.802 de lectrices et lecteurs.

Crédits image : Mickaël Brun-Arnaud, par Thefoxstoryteller, CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com