Livres insulaires : les éditeurs corses font salon à Luri

La place du village de Luri, dans le Cap Corse, accueillera les 9 et 10 août 2025 la deuxième édition du salon des éditeurs de Corse, organisé par l’Association des éditeurs de Corse (AEC) en partenariat avec la Collectivité de Corse et la mairie de Luri. Après une première édition en 2024, l’événement littéraire s’installe à nouveau entre la place de la mairie et la salle polyvalente.

L’objectif du salon reste double : créer un lieu de visibilité pour l’édition insulaire dans une région peu dotée en points de vente, et renforcer la circulation des œuvres, anciennes comme récentes, auprès du public local et estival. En 2024, plusieurs centaines de livres avaient été vendus sur place selon les organisateurs, partagent-ils à Corse Net Infos.

Pour cette seconde édition, l’AEC attend entre quinze et vingt structures éditoriales, issues majoritairement de Corse, mais pas exclusivement. Parmi les maisons présentes : Corsica Comix, Les Immortelles, Storia Corsa Edizioni ou encore Musa Nostra, spécialisée dans les publications en lien avec la culture corse. Cette ouverture à des structures extérieures s’inscrit dans une volonté de diversification de l’offre et de dialogue éditorial.

La programmation prévoit des tables rondes, lectures publiques, expositions et séances de dédicaces, réparties sur deux journées. Les conférences s’articuleront autour de thématiques en lien avec l’actualité éditoriale corse. Parmi les sujets annoncés :

– Les ressources en eau dans les îles de Méditerranée

– L’héritage de Pascal Paoli, 300 ans après sa naissance

– Le lien entre Dante et la Corse

Chaque éditeur participant est invité à proposer des contenus en lien avec ses publications récentes. Une séance spécifique mettra également en avant les nouveautés éditoriales parues en 2025, qu’il s’agisse de romans, de bandes dessinées, d’ouvrages patrimoniaux, historiques ou liés à la langue corse.

Mais le salon ne se limite pas à l’actualité littéraire. L’un de ses objectifs affirmés est de redonner de la visibilité à des ouvrages plus anciens, notamment ceux qui constituent le fonds éditorial corse. Certains livres publiés il y a plusieurs années ou décennies seront ainsi présentés et remis en circulation. L’AEC entend défendre une conception durable du livre, considérant que de nombreux titres, bien que plus anciens, conservent leur pertinence intellectuelle et culturelle.

Cette deuxième édition vise donc à consolider un événement encore jeune mais prometteur, au service de la bibliodiversité insulaire et d’une meilleure accessibilité du livre dans les territoires éloignés des grandes infrastructures culturelles.

