80 ans après les bombes nucléaires, des archives pour se souvenir

La Bibliothèque du Congrès des États-Unis a enrichi ses collections en faisant l’acquisition des manuscrits, esquisses musicales et de paroles, enregistrements, carnets et albums souvenirs du compositeur et parolier légendaire Stephen Sondheim, considéré comme l’une des figures les plus influentes et novatrices de la comédie musicale américaine de son époque.