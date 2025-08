L'art de la lenteur selon Pascale Senk : marcher, contempler, vivre

Dans cet ouvrage, Pascale Senk cherche à rendre compte du quotidien de tout un chacun ;

« Même si tu ne travailles pas à l’extérieur, tu t’agites et trouves le moyen de courir. Il faut ranger la chambre, la cuisine [...] ou t'émerveiller des rayons de soleil qui filtrent à travers l’open space »

réunion « projets »-

dans son œil quand il parle

l’éclat du néon

Au cours d’une journée, l’auteure célèbre la vie à travers fleurs et animaux. Le jour se décline encore avec les saisons. Mais sommes-nous à la recherche du temps perdu ?

Marcel Proust examinait le rapport individuel entre passé et présent, tout en pensant que le souvenir constitue la base identitaire d’une personne.

Pascale Senk suggère une philosophie de vie au présent ; « ouvrir grand les volets, accepter ce qui t’entoure. Contempler le ciel, laisser entrer l’air frais. [...] il n’y a, à cette heure, que le plaisir et le désir en leurs déploiements immenses, avec ce besoin de prendre à pleine bouche la vie qui est là, sous tes yeux grands ouverts ».

« À moins que tu n’aies passé ton temps à surfer sur Internet sans aucun désir d'apprendre, en te laissant juste distraire, aucun jour n’est inutile à vivre ».

Le fait de marcher concrétise cette quête d’abolition de durée.

« Tu marches, et à chaque pas ton cœur se gonfle un peu plus, ton désir s'attise.

Tu marches et penses en même temps, ou plutôt tu penses au rythme de la marche ce qui te galvanise et te donne l'impression d’une fraîcheur invincible ».

« L’idéal serait de ne prendre que de nouveaux chemins. Mais ce n'est pas toujours possible. Alors tu tentes d'emprunter différemment les routes que tu connais [...] ‘Akihi’, dit-on en hawaïen pour désigner cette grâce suprême: marcher sans savoir où l'on va. Lorsque cette opportunité t'est offerte, tu sais que tu gagnes du temps. Et pas n'importe lequel : le temps de vivre. »

« Te voici marchant sans effort ni lourdeur dans une lande imprécise. [...] Combien de temps encore pourras-tu profiter de cet état de grâce ? Tu ne sais même plus ce qu'est le temps.

Tu es la lande et la marche ».

chemin de forêt -

je contemple loin devant

ton pas d’homme

La poésie sert cette découverte salvatrice, à travers la nouveauté et la vivacité de son expression. Cette fraîcheur apaise tout en suscitant de nouvelles émotions.

Ne faire plus qu’un avec dame Nature pour se ressourcer, pour se retrouver, pour prendre le temps de la contemplation et du fait d’être au monde - dans son aptitude à se saisir de l’instant présent.

Les détails sont vivants dans un environnement en constant mouvement ; « Quand tu regardes au-dessus de ta tête [...] tu peux y lire que rien n'est définitif, fermé, terminé. [...] Les mouvements filandreux d'un ciel de traîne, les roulements de cumulonimbus gonflés d'eau sont comme des échappées de mustangs dans d'immenses plaines. »

Notre développement personnel en dépend, d’où les propos bienveillants et rassurants de Pascale Senk ; « Et toi, te prépares-tu à avancer ‘du bon pied’, comme dit la formule ? Tu n'as pas le temps ? Qui te le dit ? Le temps, c'est cet or précieux que toi seul(e) peux prendre ... pour toi ! »

« Il ne s’agit pas de tout laisser tomber, non, ou de se résigner, non plus, mais de goûter davantage au moment qui passe ».

« Basta ! Il est temps de rentrer chez toi ou de te consacrer à d'autres occupations que le travail ou l'ennui de ta journée.

Oui, toi aussi tu as besoin de te calmer, de passer en mode chill out, de faire entrer de la douceur et de la lenteur là où il n'y avait qu'agitation, même créative. Redescendre. Lâcher. Défaire ».

baiser dans le cou -

à l’horizon une mouette

prend son envol

L'auteure fait des haïkus autant d’objets de méditation de pleine conscience, où la lune - comme un trait d’union entre futur et passé - peut servir de guide éclairant.

Assis.e, concentrant son attention et son regard sur une bougie - tout en respirant calmement mais intensément - « Tu te sens si bien! Les frontières entre ton intérieur (tes pensées, tes intuitions, tes sentiments…) et l'extérieur [...] semblent abolies. »

été indien

les postures immobiles

des yogis du parc

