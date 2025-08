BD traduites : la sélection 2025 des Sophie Castille Awards

Chaque mois d’octobre, le Lakes International Comic Art Festival s’impose comme un temps fort pour le neuvième art. L’événement ne célèbre pas seulement les talents, il soutient aussi la traduction des œuvres à l’échelle mondiale, notamment grâce à la remise d'un prix dédié, les Sophie Castille Awards for Comics in Translation.

Ces derniers ont été créés en 2023, en mémoire de Sophie Castille, directrice des droits internationaux et vice-présidente des licences chez Mediatoon. Elle a largement contribué à la diffusion des romans graphiques européens hors des frontières. Son travail a façonné un pont éditorial entre les continents, notamment entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

À l’initiative de VIP Brands, société de négociation de droits, et des festivals COMICA et LICAF, le prix récompense chaque année la meilleure traduction en anglais d’un album étranger. Une reconnaissance attribuée directement à la personne ayant signé l’adaptation.

Benoist Simmat exporte l’histoire de la cuisine

Pour cette édition 2025, neuf finalistes ont été retenus. Une sélection marquée par la diversité des origines, et par une belle présence française. À commencer par Capital et Idéologie en bande dessinée, d’après le livre de Thomas Piketty, de Claire Alet et Benjamin Adam. Cet album, coédité en France par La revue dessinée et les éditions du Seuil, a été traduit vers l’anglais par Margaret Morrison chez Abrams Comic Arts.

Un autre nom familier : celui de Benoist Simmat, journaliste économique, spécialiste de l’économie mondiale du vin et responsable des actualités pour La Revue du vin de France. Il a cosigné, avec Stéphane Douay, L’incroyable histoire de la cuisine, de la préhistoire à nos jours, 500 000 ans d’aventure, aux éditions Les Arènes. L’ouvrage a été traduit en anglais par Montana Kane, chez NBM.

Enfin, un Français s’est entouré de deux auteurs italiens pour redonner vie à Harry Dickson, le fameux « Sherlock Holmes américain ». Le premier tome, Mysteras, publié chez Dupuis, est ainsi cosigné par Doug Headline (co-scénario), Luna Vergari (co-scénario) et Onofrio Catacchio (dessin), d'après l'œuvre de Jean Ray. L’album a également été traduit en anglais par Jerome Saincantin et Erica Olson Jeffrey pour les éditions Cinebook.

Voici la sélection complète 2025 :

Martha Kuhlman et Tereza Čechová pour Bald by Tereza Čechová, art de Štěpánka Jislová (Graphic Mundi).

Diana Schutz et Brandon Kander pour Blacksad: They All Fall Down, Part Two de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido (Dark Horse Comics).

Margaret Morrison pour Capital & Idiology de Claire Alet et Benjamin Adam (Abrams Comic Arts)

Jerome Saincantin et Erica Olson Jeffrey pour Harry Dickson – Mysterion de Jean Ray, Onofrio Catacchio, Doug Headline, et Luana Vergari (Cinebook).

Victor Martins pour Not Today: Undoing Home Repairs de Ana Margarida Matos (Fieldmouse Press).

Ryan Holmberg pour Oba Electroplating Factory de Yoshiharu Tsuge (Drawn & Quarterly).

Andrea Rosenberg pour Return to Eden de Paco Roca (Fantagraphics).

Montana Kane pour The Incredible Story of Cooking: From Prehistory to Today, 500,000 Years of Adventure de Benoist Simmat (NBM).

Robin Lang et Helge Dascher pour The Jellyfish de Boum/Samantha Leriche-Gionet (Pow Pow Press).

L'année dernière, le prix a été remis à Alexa Frank pour sa traduction de “沖合の雷” (“Offshore Lightning”) de Saito Nazuna, œuvre traduite du japonais et publiée par Drawn & Quarterly.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com