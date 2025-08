IA : un écrivain canadien poursuit les géants du numérique

L’écrivain et journaliste J.B. MacKinnon, basé à Vancouver et localement reconnu pour ses essais à succès sur les habitudes de consommation, a intenté une action collective contre la multinationale Nvidia. Il accuse la société de développement d'outils d'intelligence artificielle d’avoir utilisé illégalement ses ouvrages – ainsi que ceux d’autres auteurs canadiens – pour entraîner des modèles linguistiques d’intelligence artificielle, le tout, évidemment, sans rémunération ni consentement.

J.B. MacKinnon cite notamment ses livres The 100-Mile Diet et The Once and Future World (aucun des deux n'est traduit en français). Ces derniers figureraient dans un ensemble de 196.640 ouvrages, appelé Books3, utilisés par Nvidia à des fins d’entraînement de ses modèles, sans qu’aucune licence n’ait pour cela été acquise.

« Il ne s’agit pas ici d’un cas marginal où des extraits protégés auraient été utilisés de manière accessoire dans un processus plus large. Ces modèles ont entièrement été bâtis sur l’exploitation d’œuvres protégées », a précisé J.B. MacKinnon au média canadien CBC. « Ce qui m’inquiète le plus, c’est que ces modèles linguistiques et intelligences artificielles peuvent ensuite concurrencer les écrivains humains, voire les remplacer. »

Un empire de 4000 milliards de dollars bâtis sur du pillage ?

« Nvidia a monétisé ses modèles d’IA en les intégrant à la stratégie de croissance de l’entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cela a largement contribué à la position dominante de Nvidia, aujourd’hui première entreprise mondiale par capitalisation boursière », peut-on lire dans le document judiciaire, relayé par CBC. Au début du mois de juillet 2025, Nvidia devenait la première entreprise a atteindre une capitalisation boursière qui dépasse les 4000 milliards de dollars (3400 milliards d’euros).

Trois autres procédures collectives ont également été intentées à l'initiative de l'auteur, devant la Cour Suprême de Colombie Britanique, contre Meta, Anthropic, et Databricks. En plus des actes de piratages, les poursuites accusent les entreprises visées d’avoir tenté de masquer les infractions : leurs modèles auraient été entraînés à fournir des réponses trompeuses lorsqu’on les interroge sur l’utilisation de contenus protégés.

Les plaignants soutiennent en outre que les métadonnées et les informations de gestion des droits d’auteur auraient été supprimées avant l’intégration des livres dans les ensembles de données, empêchant ainsi les modèles de reconnaître qu’ils s’appuyaient sur des œuvres sous droit.

Quelle justice pour réguler l'IA ?

Cette nouvelle série de procès s'intègre à une bataille juridique plus globale entre les auteurs et les éditeurs d'un côté, et les entreprises de développement d'outils d'intelligence artificielle de l'autre. En France, le Syndicat national de l'édition (SNE), la Société des Gens de Lettres (SGDL) et le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) ont engagé une action en justice contre le groupe Meta, l'accusant de « contrefaçon » et de « parasitisme économique ».

Là aussi l'entreprise est soupçonnée d'avoir utilisé, sans l'accord préalable des ayants droit, des quantités massives d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Dans le même temps, aux États-Unis, les premières décisions de justice commencent à montrer la voie vers ce que pourrait être la jurisprudence américaine autour de cette question.

La société Anthropic, à l’origine du modèle d’intelligence artificielle Claude, a remporté une première victoire judiciaire partielle face à trois auteurs américains qui l’accusaient d’avoir enfreint leurs droits d’auteur.

Le juge fédéral William Alsup, qui siège en Californie, a estimé que la numérisation et l’utilisation de livres acquis légalement pour entraîner une IA relèvent du « fair use » – une exception du droit américain qui permet, sous certaines conditions, l’exploitation d’œuvres protégées sans autorisation préalable. Selon le tribunal, l’usage par Anthropic est jugé « suffisamment transformateur » pour être conforme à l’esprit du Copyright Act, qui vise à favoriser la création et l’innovation.

Cependant, cette décision ne clôt pas le dossier. Une autre partie de la plainte vise l’utilisation présumée de millions de livres piratés, notamment via les bases de données Books3, Library Genesis et Pirate Library Mirror. Et ici, le juge a été formel : le téléchargement de copies illégales ne saurait être justifié par le fair use et constitue une violation manifeste du droit d’auteur. Cette distinction ouvre la voie à une nouvelle phase du procès, qui pourrait entraîner des sanctions contre Anthropic, accusée d’avoir construit une base de données massive en combinant acquisitions légales et contenus piratés.

Crédits image : Alex Diamond (CC BY-SA 2.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com