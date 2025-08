7 jours, un parcours de la combattante inspiré de Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, vice-directrice et porte-parole du Centre des Défenseurs des Droits de l'Homme (DHRC) en Iran, journaliste et auteure, est emprisonnée depuis novembre 2021 à la prison d'Evin. Elle purge des peines cumulées de 13 ans et neuf mois pour des accusations d'« activité de propagande contre l'État » et de « collusion contre la sécurité de l'État », mais poursuit son combat depuis sa cellule.

Elle a notamment signé Torture blanche, publié en France par les éditions Albin Michel en mars 2024, dans une traduction de Didier Ausan. Elle y raconte les peines d'isolement total infligées aux détenues de la prison de Zanjan.

Dans 7 jours, le réalisateur Ali Samadi Ahadi et le scénariste Mohammad Rasoulof relatent l'histoire de Myriam, activiste et militante pour la défense des droits humains, personnage fictif mais très proche de Mohammadi. Vishka Asayesh, son interprète, a choisi de jouer pour la première fois sans voile, ce qui lui a valu d'être bannie de l’industrie du cinéma iranien.

Par Antoine Oury

