Le congrès de l'ABF, en 2026, prévu à Rennes autour de “l'hospitalité

Il y a un peu plus d'un an, début juillet 2024, Rachida Dati présentait son « Plan culture et ruralité », inspiré par une consultation nationale menée quelques mois auparavant. À l'heure du premier bilan, la ministre de la Culture assure que « les résultats sont là », citant notamment de nouvelles résidences d’artistes ainsi que les signatures de contrats départementaux lecture.