Mon ex, ma mère et moi : aimer, fuir, grandir

Insa Sané met en scène une banlieue où les sentiments grondent aussi fort que les moteurs, et où l’amour, l’amitié, la honte ou la fierté forment le quotidien d’ados ballottés entre foyers fracturés et centres commerciaux. Mon ex, ma mère et moi ne cherche pas l’épate : il dresse, avec sincérité, le portrait d’une jeunesse qui oscille entre pudeur et panique.

Émilie et Ayoun, les deux narrateurs principaux, affrontent chacun à leur manière les déséquilibres d’une famille bancale. L’une voit ses parents se déchirer. L’autre gère le retour d’un père absent, les humeurs d’une mère haute en couleur, et les élans d’un amour silencieux pour Adama. Rien d’héroïque, sinon l’obstination à tenir debout.

L’écriture, nerveuse et pleine de formules orales, fait feu de tout bois. Cela fonctionne par moments : la narration claque, fait rire, touche juste. Ailleurs, la voix de l’auteur prend trop de place. Le roman explique, souligne, commente — au détriment parfois de la subtilité. Là où Insa Sané est le plus convaincant, c’est dans les gestes ténus.

Une couture qui craque, un legging trop petit, un pagne noué autour de la taille, un sourire à moitié refoulé. Il y a là une attention sincère aux corps, à ce qu’ils disent malgré eux. Le texte, souvent drôle, n’en dissimule pas pour autant les douleurs : la honte sociale, les humiliations ordinaires, les rapports de genre et les poids de l’héritage.

Mon ex, ma mère et moi n’est pas un roman révolutionnaire. Mais c’est un roman incarné, tenu par une voix qui croit encore au pouvoir de la littérature pour tendre un miroir à celles et ceux qu’on ne regarde pas.

À paraître ce 21 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

