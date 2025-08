IA : pour rassurer les ayants droit, Rachida Dati parle rémunération

Le 2 août dernier a marqué la deuxième phase de l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act), qui contraint les fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle à usage général à suivre certaines obligations en matière de transparence.

Ceux-ci doivent par conséquent fournir un résumé, réunissant diverses informations sur leur modèle, afin de faciliter les démarches de contestation d'un usage ou de demande de compensation, tout en améliorant la circulation des informations et la transparence. Le document renseigne ainsi sur les types de contenus utilisés pour l’entraînement (texte, image, vidéo, audio), les volumes estimés pour chaque modalité ainsi que les caractéristiques générales du corpus, des éléments évidemment utiles aux ayants droit.

D'autres informations apparaissent, notamment les sources de données mobilisées, mais aussi les données issues des interactions utilisateurs ou encore les traitements des données générées.

Fin juillet, une coalition d'une quarantaine d'organisations culturelles, dont la Fédération des éditeurs européens (FEE/FEP) et le Conseil européen des auteurs (EWC), se montrait particulièrement mécontente, alors que le règlement entrait en vigueur.

Les membres de cette coalition assuraient que les obligations des fournisseurs n'étaient pas à même de garantir « une transparence “suffisante” pour identifier la majorité des œuvres sous droits et autres éléments utilisés pour entrainer les modèles d'IA génératives ». Finalement, l'AI Act devenait « une occasion manquée d'assurer une protection significative des droits de propriété intellectuelle dans un contexte de développement de l'IA générative ».

Un modèle de rémunération en construction

Pour la France, la ministre de la Culture Rachida Dati indique avoir entendu les récriminations des ayants droit, et répond : « Le cadre défini devra permettre un partage de la valeur équitable entre les différentes parties-prenantes. La juste rémunération des auteurs, créateurs, acteurs des médias, est une condition de notre souveraineté économique et culturelle. »

Elle précise ainsi que le code de bonnes pratiques de l’IA à usage général « intègre pleinement les positions françaises sur le droit d’auteur en soulignant d’une part que ses dispositions ne remplacent ni ne dispensent de la conformité à la législation qui s’applique en termes de droits d’auteur, et d’autre part l’interdiction de tout entraînement sur des sites pirates ».

Ajoutons toutefois que ce code, publié le 10 juillet 2025 et disposant d'un chapitre consacré au droit d'auteur, reste seulement un « outil volontaire adéquat permettant aux fournisseurs de modèles d’IAGP [intelligence artificielle à usage général, NdR] de démontrer leur respect de la législation sur l’IA », selon l'expression de la Commission européenne.

En lien avec la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz, Rachida Dati annonce qu'elle organise une concertation entre des représentants des filières culturelles et des médias et développeurs de modèles d’IA « afin qu’ils s’accordent sur un modèle de rémunération » pour l'usage d'œuvres protégées. Les conclusions de ces échanges seront remises à la ministre en novembre prochain.

Reste la question de l'exception au droit d'auteur au titre de la fouille de textes et l’extraction de données (TDM, text and data mining), introduite par la directive européenne du 17 avril 2019 sur les droits d’auteur et les droits voisins, qui pourrait être revendiquée par des fournisseurs de modèles. À ce titre, elle indique « que le règlement européen sur l’IA ne peut en aucun cas remettre en cause l’effectivité de la directive DAMUN de 2019 (Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique), qui encadre strictement l’usage des œuvres protégées en réaffirmant les droits exclusifs des titulaires ».

Photographie : illustration, Aivars Kuznecovs, CC BY-ND 4.0

Par Antoine Oury

