Imaginer l’effondrement : la fiction climatique fait son chemin

En France, au contraire, c’est la ville, la vie sociale et la civilisation qui ont longtemps passionné les écrivains : de Balzac à Baudelaire, on chantait Paris bien plus que les forêts. La science-fiction elle-même a souvent peiné à obtenir ses lettres de noblesse dans un milieu littéraire élitiste peu enclin à accueillir les récits d’anticipation.

Résultat, lorsque la presse anglo-saxonne s’enthousiasmait pour la « cli-fi » naissante au début des années 2010, les romans climatiques restaient, en France, confinés à un public de niche.

De l'éclectricité coupée à l'eau rare

Pourtant, quelques auteurs francophones visionnaires avaient ouvert la voie. On pense à René Barjavel, dont le classique Ravage (1943) imaginait l’effondrement brutal d’une civilisation technologique (suite à la disparition de l’électricité) — un scénario d’apocalypse écologique avant l’heure.

Plus près de nous, un romancier français mérite le titre de pionnier de la climato-fiction : Jean-Marc Ligny. Dès la fin des années 1970, ce passionné de science-fiction s’est emparé des enjeux environnementaux dans ses romans, au point de devenir un maître du genre.

Dans Aqua™ (2006), il met en scène un monde où l’eau potable est devenue la ressource la plus précieuse, objet de toutes les convoitises : une multinationale sans scrupule s’apprête à faire main basse sur une immense nappe phréatique en Afrique, déclenchant guerres et violences.

Ce thriller futuriste, mêlant critique anticapitaliste et aventures survitaminées, marque le retour sur le devant de la scène d’un auteur longtemps confidentiel — et le début d’une nouvelle vague de la SF française engagée. Ligny enchaîne ensuite avec Exodes (2012), fresque dystopique où l’Europe du milieu du XXIe siècle est ravagée par les sécheresses, la montée des eaux et le chaos social.

On y suit le destin de plusieurs personnages fuyant une France transformée en fournaise, cherchant désespérément refuge vers le nord tandis que le Vieux Continent s’effondre peu à peu. Ces romans percutants ont valu à Jean-Marc Ligny une reconnaissance jusqu’alors inédite : régulièrement invité par des institutions comme la Mairie de Paris, le GIEC ou même l’armée pour imaginer des scénarios du futur, il est devenu en quelque sorte le conseiller littéraire de l’Apocalypse !

Un prix pour la fiction éco

Malgré ces exemples, ce n’est qu’à la fin des années 2010 que la fiction climatique française décolle vraiment. Un signal fort a été la création, en 2018, du Prix du roman d’écologie : un prix littéraire visant à récompenser chaque année un roman francophone « qui place l’écologie au cœur de son intrigue ».

Pour les fondateurs du prix, il s’agissait de donner de la visibilité à des œuvres sensibilisant par l’émotion et l’imaginaire, et non plus seulement par le discours scientifique.

Depuis, les récompenses ont afflué pour des fictions « vertes » auparavant peu médiatisées. Ainsi, Serge Joncour a remporté le prix Femina 2020 avec Nature humaine, un roman ancré dans la ruralité française confrontée aux tempêtes et aux mutations agricoles.

Emmanuelle Pagano a décroché le premier Prix du roman d’écologie avec Sauf riverains (2018), récit polyphonique autour d’une rivière dont le cours est modifié par un barrage. Ces distinctions ont suscité l’intérêt des éditeurs et des médias pour un pan jusque-là discret de la littérature contemporaine.

Le paysage éditorial français s’adapte donc, timidement mais sûrement, à la donne climatique. On voit paraître de plus en plus de romans d’anticipation écologique, souvent portés par de jeunes auteurs. Le cru 2024 du Prix du roman d’écologie en fournit un bon échantillon, avec des titres évocateurs comme Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud ou Feu le vieux monde de Sophie Vandeveugle.

Polar, anticipation : les récits aux abois

Des écrivains venus d’autres horizons intègrent aussi ces thématiques dans leurs intrigues — par exemple le romancier de thrillers Olivier Norek qui, dans Impact (2020), imagine un justicier s’attaquant aux responsables de la crise climatique. Par ailleurs, le succès en traduction de certaines œuvres anglo-saxonnes a inspiré le public français.

Le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson (Grand prix de l'imaginaire roman étranger 2024, trad. Claude Mamier), publié en français en 2023, a trouvé un large écho auprès des lecteurs hexagonaux curieux de prospective climatique. De même, L’effondrement de la civilisation occidentale (2014, trad. Françoise Chemla et Paul Chelma), ce court récit écrit par deux chercheurs américains sous forme de témoignage futuriste, a intrigué par son approche mêlant science et fiction.

En France, où la littérature demeure un vecteur majeur de débat d’idées, la fiction climatique commence ainsi à jouer son rôle. « L’urgence écologique est reconnue, mais les faits seuls ne suffisent pas : il faut toucher la sensibilité du public », affirment les initiateurs du Prix du roman d’écologie.

Or quoi de mieux que le roman, la nouvelle ou la bande dessinée pour émouvoir, choquer, interpeller ? Longtemps frileux face au sujet, les écrivains francophones semblent désormais prêts à l’affronter.

Le climat, hélas, ne leur laisse plus le choix : il devient difficile d’écrire sur notre époque sans tenir compte de cet horizon de crise. La littérature française est en train de changer de climat, elle aussi — et c’est une révolution aussi discrète que fondamentale. La suite dans notre prochain épisode.

