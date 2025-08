Engagées, indépendantes et d’avant-garde : éditions Talents Hauts, 20 années de livres

Parler des vingt ans de Talents Hauts, c’est surtout parler d’avenir, des vingt ans qui viennent ! Parmi les maîtres-mots qui nous animent, figure en effet le mot « avant-garde ». On pourrait dire aussi « sur la ligne de front », le front de la lutte contre les discriminations, sexistes, sexuelles, racistes, classistes, âgistes, validistes et tous les mots en -iste qui n’augurent rien de bon en général.

Ou encore « éveilleuses de consciences » : publier des œuvres en avance sur leur temps (notre premier album, La princesse et le dragon en 2005 se terminait sur l’image d’une princesse bien comme il faut qui refuse le mariage : c’était encore très subversif en 2005, oui oui !), en prendre le risque commercial avant les autres (Les animales, premier imagier mettant en scène des femelles animales ou Poussine de Claire Garralon, le premier album tout-carton abordant tout en tendresse la transidentité).

Voire « lanceuses d’alerte », plutôt que lanceuses de mode même si les tables de libraires croulent sous les publications de la mode féministe : alerter sur le harcèlement en ligne comme le fit Jo Witek dès 2010 avec Mauvaise connexion qui lança notre collection « Ego », sur l’homophobie ou la différence mentale comme dans les romans de Cathy Ytak, ou assumer de lancer la mode des rééditions du Matrimoine, façon très désintéressée d’ouvrir la voie aux concurrents.

Et ce, pour mieux rendre leur voix aux écrivaines dépossédées, plumées comme le dit le titre de notre collection, de leur postérité.

Bien sûr, quand on s’appelle Talents Hauts, l’avant-garde c’est aussi tenir notre rang de dénicheuses de talents. Ils et elles ont publié leurs premières œuvres et ont grandi avec nous : Fred L., Estelle Billon-Spagnol, Manu Causse, Clémentine Beauvais, Marie Lenne-Fouquet, Nicolas Michel, plus récemment Unt’ Margaria, Antonin Sabot, Solène Ayangma et Aurore Evain qui inaugura avec brio notre collection d’essais littéraires, « Alias ».

Lancer et soutenir de nouvelles plumes, ou de nouveaux pinceaux, courir ce risque financier et commercial, ne va pas sans des convictions fortes tant sur le plan littéraire et artistique qu’éthique. La plupart des auteurices que nous publions au long cours partagent avec nous des convictions qui donnent tout son sens au mot maison d’édition.

Talents Hauts est donc aussi une « maison de fonds » : plus de 60 % de notre chiffre d’affaires est réalisé avec des titres de plus de deux ans que nous réimprimons, rééditons et relançons sans faiblir (dernier exemple en date, la série des J’aime pas de Stéphanie Richard et Gwenaëlle Doumont adaptée et publiée au format poche en octobre).

On n’imagine pas une avant-garde statique : pour Talents Hauts, il s’agit encore et toujours de se renouveler, avec un temps d’avance si possible, de faire école, de partager nos convictions, de construire un catalogue cohérent dont la ligne éditoriale faite d’engagement et d’indépendance se démarque des autres.

C’est tout ce que nous souhaitons à nos auteurices et à nos lecteurices de tous âges pour notre anniversaire : que Talents Hauts continue d’être cette maison d’édition engagée, indépendante et d’avant-garde pendant encore au moins vingt ans ! C’est à elles et eux que nous souhaitons un bon anniversaire !

Un extrait des nouveautés de la rentrée est proposé en fin d'article avec un petit plus : La série « J’aime pas », de Stéphanie Richard et Gwenaëlle Doumont, sortira en version poche à compter du 17 octobre. Et là encore, c'est à parcourir en avant-première !

