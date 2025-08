La violence : Didier Fassin fait le tour de la question

Le monde vit sous le spectre de la violence. Qu’il s’agisse de guerres, de génocides, de persécutions de minorités, de conflits entre groupes ou de répressions de mouvements de protestation ; qu’elle s’exprime dans la sphère publique ou dans l’espace domestique, dans la création artistique, sur les réseaux sociaux ou à travers les médias, la violence s’impose comme une composante inhérente de la vie en société et de l’expérience humaine.

Réalité polysémique, elle mêle les pages les plus sombres de l’histoire aux aspects les plus banals de l’existence. Sans cesse interrogée, contestée et redéfinie, elle se voit reconnue, à travers la loi, les mobilisations sociales ou le discours savant, dans ses dimensions symboliques et structurelles, morales et psychiques, genrées et politiques.

L’ouvrage s’ouvre sur une énigme : la longue absence de la violence dans le champ des sciences sociales. Bien qu’omniprésente dans le monde, il a fallu attendre la fin du XXᵉ siècle pour qu’elle devienne un objet de recherche à part entière. Pour en comprendre les raisons, l’auteur engage une double enquête : d’abord en interrogeant les mythes et récits des origines, perpétuellement réactualisés à des fins idéologiques ; puis en explorant les apports croisés de la psychanalyse, de l’éthologie et de la philosophie politique.

Mais la violence ne se limite pas à un objet d’étude : elle est aussi une matière vivante, que s’approprient écrivains et cinéastes, juristes et témoins, militaires et militants. L’ouvrage s’attache ainsi à ses écritures et représentations, aux manières de la nommer et de l’attester, à la possibilité de la refuser ou, à l’inverse, de la défendre. Il ne s’agit pas de proposer une nouvelle théorie de la violence, mais de saisir ce que le monde dit de la violence — et ce que la violence, en retour, fait au monde.

Les éditions de La Découverte nous en proposent les premières pages en avant-première :

