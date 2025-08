Après le café-librairie, les éditions Divergences ouvrent leur cantine

S'il n'est pas étonnant de voir un éditeur tenir sa propre librairie ni d'entrer dans une librairie qui comprend également un espace café, il est en revanche plus rare qu'une maison d'édition ouvre un lieu exclusivement dédié à la restauration.

C'est un pari que relèveront pourtant les éditions Divergences à partir de septembre prochain. Créée en 2016 par Johan Badour, lors de ses études en sociologie et philosophie politique à l'Université de Paris 7, la maison publie une douzaine de livres par an et comptera à la rentrée plus de soixante titres à son actif.

Le catalogue se concentre sur des textes engagés (féminismes, écologies, mouvements sociaux, libertés publiques, critique des technologies) : des essais, récits et témoignages à dominante de critique sociale et politique.

En avril 2024 s'ouvrait déjà le café-librairie Divergences, qui actait le déménagement de la maison de Paris vers Quimperlé. Un projet « né de la volonté de l’équipe de créer un lieu de rencontres, d’échange et de discussion autour du livre et des idées et de participer à la dynamisation de la haute-ville de Quimperlé », nous expliquait alors Johan Badour.

Son succès semble avoir motivé l'éditeur à voir plus loin dans son désir de diversification et de dynamisation de la région, puisqu'il inaugurera en septembre 2025 — la date précise n'est pas encore connue — une cantine au nom de la maison d'édition.

Si aucun livre ne sera en vente dans le nouveau local, ce lieu de restauration sera le reflet des engagements de Divergences : un « format cantine avec assez peu de choix, des produits locaux et bio, de producteurs dont on est proche, et avec la formule la moins couteuse possible pour la clientèle », nous promet Johan Badour.

« Le café actuel est très limité en espace intérieur, ce qui nous empêchait développer la partie restauration », ajoute-t-il. La cantine Divergences pourra également être le lieu de rencontres à propos d'ouvrages qui explorent des thématiques touchant à la nutrition. « Un nouveau lieu pour se retrouver, manger, partager, discuter, penser ! », avance la maison dans un post sur ses réseaux sociaux.

Son ouverture coïncidera notamment avec la sortie, en octobre prochain, de Passer à Table d'Émily Laystary, présenté comme une exploration de nos habitudes nutritives contemporaines, à partir d'une actualisation de la mythique phrase de Jean Anthelme Brillat-Savarin : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirais ce que tu es. »

Crédits image : éditions Divergences

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com