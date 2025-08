La Bonne mère : quand tout nous sépare

C’est une voix. Celle de Véro, cagole flamboyante de Marseille, qui parle dru, qui fume trop, qui insulte au feu rouge, qui “s’habille au superlatif” et qui aime sa fille à en crever. Une voix qui claque, déborde, débite sans filtre les douleurs rentrées : le départ de la gamine, l’éloignement cruel, le “girafon” parisien qu’elle ramène à la maison.

Et puis l’autre voix, celle de Clara, montée à Paris, devenue sociologue, amoureuse d’un héritier gaulliste, tentant d’effacer sa mère pour mieux se fondre dans les plafonds moulurés de la méritocratie. L’affrontement est cruel. Et terriblement tendre.

Dans La Bonne Mère, Mathilda Di Matteo dissèque avec une précision mordante la honte sociale et la fracture affective entre deux mondes irréconciliables. Loin de tout misérabilisme, le roman excelle dans l’ambivalence : drôle et dévasté, trivial et élégant, trash et lucide. Chaque réplique sonne juste, portée par un sens aigu du rythme et du phrasé. On rit de bon cœur, on serre les dents aussi.

Le dispositif à deux voix, celle de la mère puis de la fille, fonctionne avec une justesse presque chirurgicale. Il permet au lecteur de circuler entre les points de vue, sans jamais trancher. Clara a honte. Véro est blessée. Et chacune à sa façon trahit l’autre en croyant s’en protéger. Reste cette immense tendresse, voilée de rage, qui palpite à chaque page.

Mathilda Di Matteo signe un texte fort, dont l’intelligence sociale égale la force émotionnelle. Si certaines figures secondaires sont à peine esquissées, l’essentiel est ailleurs : dans ce lien mère-fille que le roman explore sans fard, et qui nous hante longtemps après la dernière page.

À paraître le 21 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

