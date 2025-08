Emmenez-moi... sur le pont d’un naufrage heureux

On pourrait croire à une comédie de mœurs sous pavillon punk, mais Emmenez-moi est bien plus déroutant. Sarah Gysler embarque sur Dune, un voilier rouge, rapiécé, mal en point, acheté sur un coup de tête. La narratrice, instable et tenace, s’y installe avec la foi bancale des obstinés qui s’ignorent.

Le récit s’ouvre comme une visite guidée hilarante de l’intérieur du bateau — succession d’anecdotes absurdes, inventaire picaresque des avaries domestiques. Mais très vite, le décor s’effrite et révèle autre chose : un journal de bord affectif, entre exaltation brute et vertige intérieur.

Le style de Gysler est torrentiel, truffé de notations rapides, d’associations farfelues, de répliques sabordées dans l’autodérision. Elle a la gouaille d’une punk érudite, capable de passer d’un souvenir d’adolescence à une citation de Souchon, Brassens ou Reggiani, avec pour boussole une playlist mentale.

C’est drôle, souvent brillant, parfois boursouflé. L’énergie déborde, quitte à masquer ce qui affleure : la solitude, le besoin d’un père admiratif, l’échec annoncé d’un amour bancal.

Emmenez-moi échappe à la narration classique. Il y a peu d’intrigue, mais un vrai ton. Les souvenirs s’enchaînent comme les digressions sur un blog — ce qu’il fut, au départ. On lit la chronique d’un rêve poursuivi jusqu’à l’épuisement, où la témérité devient symptôme. Dune est un double flottant, échoué comme sa propriétaire. Et quand le corps lâche, que la mer gifle et que les dents cassent, le lyrisme cède à la sidération.

Dans ce tumulte d’aveux et de péripéties, Gysler signe un récit atypique, aussi maladroit que sincère, qui touche lorsqu’il s’arrête de vouloir séduire. Et c’est peut-être là, entre deux vomissements en mer ou une panne de moteur, qu’on sent enfin poindre une écriture.

À paraître le 27 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com