L'invitée surprise d'Alison Espach : mariage à la sauce américaine !

Elle va créer un lien avec la future mariée, Lila, ainsi qu’avec les différents invités. Elle va devenir peu à peu la confidente d’une mariée qui est de moins en moins sûre de vouloir se marier.

Les romances Anglo-saxonnes tournent toujours autour des sujets sur l’argent, le diktat de la représentation sociale et bien sûr, des sentiments confus dans les relations humaines. Ce roman n’échappe donc pas à ces thèmes ; il est beaucoup question de l’image que l’on souhaite donner à sa famille, à ses amis, et pour cela, il faut de l’argent, beaucoup d’argent.

Afin d’impressionner son petit monde et respecter une promesse faite à son défunt père, Lila fait tout pour que cet évènement éphémère devienne un événement d’importance. Phoebe est une universitaire, Lila une fille gâtée, deux origines différentes qui vont se télescoper et donner une véritable amitié faite de franchise et de sincérité.

Gratté le verni de la comédie sociale, la question de Lila du pourquoi de ce mariage va progressivement glisser vers le pourquoi avec cet homme, faisant écho à Phoebe sur l’échec de son couple. En se questionnant l’une et l’autre sur leur vie, elles vont découvrir que la place qu’elles s’étaient attribuées dans leur couple n’était pas celle qu’elles désiraient réellement.

Et celles des hommes alors ? Le futur marié est un médecin, veuf avec une ado rebelle, qui cherche avant tout préserver sa tranquillité et l’harmonie, quant à l’ex de Phoebe, universitaire comme elle, apparait comme un lâche qui a divorcé par internet. Cependant, les portraits de ces hommes ne sont pas caricaturaux, Alison Espach (traduction par Marie Chivot-Buhler) explore autant leurs faiblesses que leurs qualités.

Il est toujours question d’argent aux États-Unis, la reconnaissance sociale et l’univers dans lequel on souhaite évoluer sont conditionnés aux ressources financières. Être soi n’est pas forcément important et pourtant, chacun souhaite se différencier des autres dans un schéma préétabli, balisé.

Paradoxe entre le paraître et l’être, thématique très souvent abordée dans ce type de littérature. Mais rassurez-vous, il s’agit d’une romance, et comme dans toutes romances, il y a un happy end, attendu certes, auquel on ne résiste pas.

À paraître le 22 août.

Par Christian Dorsan

