Comment l’amour éclaire le handicap : un roman court, dense et lumineux

À Saujon, en Charente-Maritime, la librairie Lignes d’Horizons a ce petit supplément d’âme qu’on perçoit dès le seuil franchi. Sa propriétaire, Elsa Roiquet, parle des livres avec une chaleur communicative et un sens de l’écoute qui donnent envie de s’attarder. Depuis novembre 2024, elle veille sur cet écrin de papier, ouvert sur l’océan et les histoires. Ce jour-là, son enthousiasme a un nom : Des enfants uniques. À découvrir dans notre nouveau podcast :

D’emblée, Elsa balaie les raccourcis faciles : « Non, ce n’est pas un Roméo et Juliette revisité », insiste-t-elle. L’histoire, dit-elle, dépasse largement le cliché amoureux pour explorer les contours du handicap, du soin, du silence… et de l’amour, certes, mais abordé d’une manière rarement vue : par le prisme de deux adolescents concernés eux-mêmes par le handicap.

Hector et Luce, deux univers qui se rencontrent

Hector est fils unique, introverti, hypersensible. Il observe le monde par fragments : des couleurs, des gestes, des silences. Luce, elle, vit au milieu de ses trois petites sœurs, rayonnante et volubile, passionnée de comédies musicales.

Elle porte un handicap moteur et cognitif, mais surtout une lumière qui attire. « Deux personnages qui se complètent, deux âmes qui s’apportent mutuellement une manière de s’épanouir », résume Elsa, qui avoue s’être attachée à eux « comme à de vrais enfants ».

La famille, dans ce récit, joue un rôle déterminant. Les différences de prise en charge entre les foyers, la façon dont l’entourage compose avec la singularité de chacun, ajoutent de la profondeur au texte. Et puis il y a Carlo, éducateur débutant d’Hector : bienveillant jusqu’à la maladresse, il offre au lecteur un regard tendre – et parfois involontairement drôle – sur le métier et ses limites.

Le poids et la poésie des couleurs

Ce qui a capté Elsa, c’est un passage presque pictural : « Bleu, puis jaune, puis vert… » Des associations chromatiques qui, à la manière de Rimbaud, résonnent avec les émotions des personnages. « C’est beau, très imagé, et pourtant très parlant », confie-t-elle. Cette sensibilité imprègne tout le roman : jamais larmoyant, mais traversé par une poésie discrète.

AVANT-CRITIQUE - Portraits de solitudes et blessures d’enfance : Des enfants uniques

Le titre lui-même invite à plusieurs lectures. « Enfants uniques, d’abord parce que leur handicap les rend singuliers. Mais aussi parce que chaque enfant, au fond, est unique – et heureusement ! » Ce double sens rend hommage à la réalité du handicap sans la minimiser, tout en ouvrant sur une réflexion plus large sur la norme et l’inclusion.

Un roman court, mais intense

Avec sa brièveté, le texte évite toute lourdeur et se lit d’un souffle. « Un premier roman qui mérite d’être découvert », insiste Elsa, convaincue que Gabrielle de Tournemire est une voix à suivre.

L’autrice a travaillé un an dans un centre d’accueil pour personnes handicapées ; cette expérience affleure dans les scènes, mais toujours avec la distance nécessaire pour éviter l’autobiographie pure. « C’est presque un roman choral, avec un côté sociologique, sans jamais cesser d’être une fiction », souligne la libraire.

Pour elle, ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent autre chose qu’une simple évasion : « On n’est pas dans la découverte d’un ailleurs géographique, mais dans la découverte de l’autre. » Une littérature qui interroge, tout en offrant une vraie part d’émotion.

Un coup de cœur de libraire

Comme souvent avec les grandes découvertes, la lecture s’accompagne d’un certain empressement : « J’ai envie de connaître la suite… mais sans mettre trop de pression sur Gabrielle ! » plaisante Elsa. En attendant, elle continue de défendre ce texte en rayon, convaincue qu’il saura toucher les lecteurs sensibles aux récits humains et profonds.

En refermant Des enfants uniques, on garde en tête le sourire lumineux de Luce, la gravité silencieuse d’Hector, les maladresses attendrissantes de Carlo. Et l’on comprend pourquoi, dans cette librairie de Saujon, le mot « horizon » ne désigne pas seulement la ligne de mer, mais aussi ces histoires qui ouvrent le regard.

Retrouver la sélection des six premiers romans du Prix Envoyé par La Poste 2025.

Crédits photo : Librairie Lignes d'Horizons, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Edition 2025 du Prix Envoyé par La Poste : six premiers romans de la rentrée

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com