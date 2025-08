États-Unis : BookTok menacé par le contrôle des réseaux sociaux ?

Entrée en vigueur ce mois-ci, cette mesure « aura des conséquences pratiques de grande ampleur et irréversibles », alertent la Guilde des auteurs, l’Association des éditeurs américains, l'Association des éditeurs indépendants, le Comic Book Legal Defense Fund et la Freedom to Read Foundation, dans un mémoire amicus curiae déposé mardi 29 juillet.

Selon ces acteurs du livre américain, la loi restreint l’accès aux plateformes sociales utilisées par les auteurs, éditeurs et points de vente pour promouvoir leurs ouvrages, ce qui fragiliserait particulièrement les librairies et éditeurs indépendants. « De nombreux petits acteurs du secteur s’appuient largement — et parfois exclusivement — sur les réseaux sociaux pour faire connaître et vendre leurs livres, y compris les nouveautés », soulignent-ils, estimant qu’une réduction de l'accès à ce moyen de promotion mènerait potentiellement à une baisse significative des ventes de livre et de l’engagement du public.

Pour palier la perte de ces nouveaux canaux de promotions, les signataires de l'amicus curiae pointent que les acteurs du livre devront augmenter leurs dépenses publicitaires plus traditionnelles. Avec des marges diminuées en conséquence, et une capacité à rivaliser avec des structures disposant de ressources plus importantes amoindrie. « Cela pourrait même pousser certains éditeurs et auteurs à cesser complètement leur activité », alertent-ils.

Ils avancent aussi que pour certaines librairies indépendantes, l'immense succès d'une ou deux publications par an suffit à leur assurer un équilibre économique. Équilibre que la mesure en question compromettrait, notamment pour des genres économiquement porteurs comme la littérature jeunesse ou la fantasy, qui dépendent très largement de la promotion numérique.

Outre l’exigence d’un consentement parental, la loi impose aux plateformes de « prévenir ou atténuer » l’exposition des mineurs à des contenus jugés « préjudiciables ». Ce qui inclut ceux liés aux troubles alimentaires, à la toxicomanie, aux abus sexuels et au cyberharcèlement. Reste à savoir si des ouvrages qui traitent de ces sujets pourraient se voir invisibiliser sur les plateformes visées.

Libraires et géants du numérique main dans la main

Les acteurs du livre ne sont pas les seuls à contester le bienfondé de cette mesure. L’organisation NetChoice, qui regroupe les plus grosses entreprises américaines du numérique, affirme que la loi viole le Premier Amendement de la Constitution américaine et a elle aussi engagé une action judiciaire.

Un juge fédéral, Halil Ozerden, avait par ailleurs temporairement bloqué son application à l’encontre de huit membres de NetChoice — parmi lesquels Meta Platforms, Reddit, Snapchat et YouTube — avant que la Cour d’appel ne suspende cette décision. NetChoice a alors saisi la Cour suprême.

Des associations de défense des libertés numériques, dont l’Electronic Frontier Foundation, soutiennent également la suspension de la loi, arguant qu’elle restreint l’accès des adultes aux réseaux sociaux par l’obligation de vérification d’âge, limite la liberté d’expression des mineurs et introduit des contraintes basées sur le contenu, ce qui constitue plusieurs violations du Premier Amendement. Elles rappellent qu’en 2011, la Cour suprême avait invalidé une loi californienne interdisant la vente de jeux vidéo violents aux mineurs sans accord parental.

De son côté, la procureure générale du Mississippi, Lynn Fitch, défend la validité du texte, qu’elle présente comme un outil de protection des adolescents face aux prédateurs en ligne. Elle compare cette exigence de consentement parental à d’autres mesures étatiques, telles que l’autorisation requise pour les tatouages ou piercings chez les mineurs, et avance que les dangers encourus sur Internet sont plus graves encore.

Lynn Fitch invoque également un précédent récent : la décision de la Cour suprême validant une loi texane interdisant l’accès des mineurs à des sites affichant une proportion importante de pornographie. Le fait que ce type de contenu soit « obscène pour les mineurs » le rendrait inéligible à une protection par le fameux Premier Amendement.

Les défenseurs des droits numériques soulignent toutefois que la loi du Mississippi se distingue de celle du Texas, en ce qu'elle porte atteinte à la liberté d’expression protégée par la Consitution, au-delà de la simple régulation des contenus dits « obscènes pour les mineurs ».

Crédits image : Ken Lund, Flickr, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com