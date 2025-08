Pour lutter contre le trafic de livres et manuscrits, l'UE veille

Le 28 juin dernier, le règlement européen concernant l’introduction et l’importation de biens culturels issus de pays extraeuropéens est entré en vigueur. Ses objectifs sont simples : protéger le patrimoine culturel universel, mais aussi lutter contre la vente de biens culturels pillés, laquelle peut éventuellement financer des réseaux criminels ou terroristes.

Ce règlement 2019/880 établit une interdiction générale d’introduction sur le territoire douanier de l’Union, y compris par transit, de tout bien culturel tiers sorti « en violation des dispositions législatives et réglementaires » de son pays de création ou de découverte.

Cette interdiction recouvre, selon l'annexe 1 du règlement, les « biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale ». Elle s'applique également aux « gravures, estampes et lithographies originales », aux « manuscrits rares et incunables », ainsi qu'aux « livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections ».

Par ailleurs, toujours depuis le 28 juin dernier, une licence d’importation est requise pour tout « produit de fouilles archéologiques (régulières et clandestines) ou de découvertes archéologiques terrestres ou sous-marines », et les « éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ».

Une déclaration de l'importateur sera attendue pour les gravures, estampes et lithographies originales, les manuscrits rares et incunables ainsi que les livres ayant plus de 200 ans d’âge et une valeur de 18.000 € ou plus par pièce, indique encore le règlement.

D'une manière plus générale, précise la Commission européenne dans un communiqué, tous les biens culturels importés au sein de l'Union européenne sont susceptibles d'être contrôlés, afin d'en vérifier la provenance et la légalité de l'exportation de leur pays d'origine.

Elle ajoute par ailleurs que les importations à des fins scientifiques, pédagogiques ou liées à la recherche, mais aussi les restitutions de biens culturels, ne sont pas concernées par ces obligations.

Une résurgence du trafic

Le contexte géopolitique international, marqué par les conflits et les catastrophes naturelles, s'avère particulièrement propice au trafic de biens culturels. En effet, les zones de conflit, ou les situations de désorganisation des pouvoirs publics, favorisent le pillage des institutions culturelles, puis le trafic et le recel des objets et œuvres volées.

Ainsi, l'agression de l'Ukraine par la Russie a-t-elle ouvert la voie à des réseaux de trafic de biens culturels : la menace a été identifiée dès les premières attaques par l'Unesco, avant d'être prise à bras le corps par le Conseil international des musées (ICOM), une ONG spécialisée. Cette dernière a travaillé à la constitution d'une Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril en Ukraine, en raison du conflit actuel. 53 types d'objets sont recensés à travers 7 catégories, dont les livres et les manuscrits, dans un document publié en fin d'année 2022.

Cette liste rouge, grâce à sa diffusion, permet d'identifier « des objets culturels pillés et volés en Ukraine lorsqu’ils commenceront à circuler dans les semaines, les mois et les années à venir », précisait à l'époque l'ICOM.

« La coopération internationale est essentielle pour lutter contre ce trafic illicite de patrimoine culturel et, à cette fin, l’ICOM collabore avec des organismes nationaux et internationaux chargés de faire respecter la loi, notamment INTERPOL et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) », ajoutait l'organisation.

