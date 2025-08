Les résultats d'Amazon en hausse, mais sans le cloud du spectacle

Facilité par les conflits, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence, le trafic de biens culturels connait une certaine résurgence au sein de l'Union européenne. Depuis la fin du mois de juin, un contrôle plus strict est effectué, en vertu d'un règlement adopté en 2019, et l'importation de manuscrits rares et incunables ou de livres anciens et d’intérêt spécial, en violation des dispositions législatives et réglementaires du pays d'origine, est interdite.