Réinventer Jules Verne : Le Tour du monde en 80 jours en version immersive

« On ne se contente pas de republier un classique, on lui ouvre de nouvelles portes », assure Marc Frachet, créateur de la maison. L’ouvrage proposera le texte intégral du roman d’origine, mais accompagné d’une foule de contenus additionnels.

Au menu illustrations inédites, visuels immersifs, musiques originales, vidéos, et même une mappemonde interactive retraçant étape par étape le périple du gentleman anglais et de son fidèle Passepartout. « L’idée, c’est d’immerger le lecteur comme si lui aussi embarquait pour ce voyage », poursuit l'éditeur.

Mais la véritable surprise viendra des scènes audio spécialement écrites et interprétées par des comédiens professionnels. Elles dévoileront un passé inédit de Phileas Fogg, étroitement lié à des événements mystérieux survenus… en 1760, au cœur du Royaume de France.

« Car figurez-vous que cet énigmatique personnage – dont on ne sait d'où il tire sa fortune ni quel a été son passé et qui entretient un mode de vie quand-même assez psychorigide, disons-le – a un passé secret... On découvre un Fogg beaucoup moins lisse que ce que l’on croit, avec un passé lié à l’univers InCarnatis », assure Marc Frachet.

Une passerelle vers l’univers InCarnatis

Ce projet s’inscrit pleinement dans la démarche transmédia chère aux éditions : mêler littérature, illustration, bande sonore et récit parallèle pour plonger le lecteur dans une fiction “globale et englobante”.

La campagne sera lancée le 2 octobre à 20 h 45 — clin d’œil à l’heure exacte du départ de Fogg dans le roman — et durera, évidemment, 80 jours. Les préinscriptions seront bientôt ouvertes.

Le Tour du monde en 80 jours, l’aventure qui a fait le tour du globe

Publié en 1873, Le Tour du monde en 80 jours est l’un des plus grands succès de Jules Verne. À l’époque, la presse se passionne pour les exploits liés aux progrès des transports : trains, paquebots et navigation à vapeur bouleversent la perception du temps et des distances.

Le roman raconte comment Phileas Fogg, gentleman anglais au flegme légendaire, parie qu’il peut boucler un tour complet de la planète en seulement 80 jours. Accompagné de son domestique français Passepartout, il affronte retards, péripéties et obstacles, tout en étant suivi de près par un inspecteur convaincu qu’il est… un voleur de banque.

Au-delà de l’intrigue haletante, l’ouvrage célèbre l’esprit d’aventure et la curiosité pour le monde — un message qui résonne encore aujourd’hui.

